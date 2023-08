Răstolița la festival, de la pâinea pe vatră, la costume populare în miniatură

Distribuie

Ediția XVII a Festivalului Văii Mureșului găzduită și în acest an de Platoul ”La Alei” a oferit posibilitatea celor care au dorit să simtă pe viu farmecul vieții de odinioară, cu tot toate ingredientele specifice, cântec, joc, bucate tradiționale și câte și mai câte minunății extrem de prețuite de omul de odinioară. Un exemplu este cel al pâinii tradiționale, prezentă în oferta festivalului de pe Platoul ”La Alei” de cuptorul tradițional meșterit cum nu se poate mai bine de Ioan Bendorfean, ”Calu” cum îi spun cei apropiați, prezent deja de 14 ani cu produsele sale la Festivalul Văii Mureșului.

„De 14 ani sunt prezent ”La Alei” cu pâinea tradițională, unde reprezint cu cinste comuna natală, Răstolița. La acest festival încercăm cât se poate să ducem mai departe tradiția, inclusiv cea culinară reprezentată de pâinea tradițională obținută în cuptor. Ideea unui cuptor de pâine tradițional amenajat ”La Alei” a venit firesc, în condițiile în care erau voci la momentul respectiv care spuneau că la casa Răstolița nu se întâmplă mai nimic, și atunci am zis să încercăm să facem ceva. Așa s-a construit cuptorul, și, cum eu mă ocup cu pâinea tradițională, am tot făcut și făcut, până a devenit parte din peisajul festivalului, respectiv a ofertei comunei Răstolița. Pe lângă acest cuptor pe care eu l-am construit, mai am unul acasă și unul în centrul localității Răstolița unde fac pâine pe vatră în fiecare zi de vineri”, a declarat Ioan Bendorfean.

Ofertă bogată

„Aici la festivalul facem plăcintă cu brânză și cu ceapă, plăcintă cu urdă și cu mărar și plăcintă cu urdă și cu ceapă și pâine. La loc de cinste este pâinea tradițională pe vatră. Nu există pâine mai proaspătă decât cea obținută aici la festival, scoasă direct din cuptor, plus că este și extrem de naturală. Conține doar ingredientele de bază, făină, drojdie, sare și apă, în rest nimic”, a precizat Ioan Bendorfean.

Dragoste pentru portul popular

După o masă din care pâinea nu lipsește pâinea tradițională, omului îi cade bine și un vin, servit într-un mod tradițional ar spune Rozalia Ileana Precup, meșter popular din Răstolița.

„La standul Răstolița la ediția din acest an a Festivalului Văii Mureșului am fost prezenți cu păpuși în miniatură îmbrăcate în costume naționale, precum și costume naționale în miniatură ca și accesorii tradiționale la sticlele de vin. Este o pasiunea de-a mea de care mă preocup de circa opt luni de zile. Nu pot spune că am preluat ideea de la cineva anume. Am rămas singură, soțul s-a îmbolnăvit, fapt pentru care a trebuit să-mi ocup timpul cu ceva să trec mai ușor peste singurătate. Cum îmi place să lucrez foarte mult la mașina de cusut am ajuns la aceste costume în miniatură care acoperă cam toate regiunile geografice din România, cu precădere cele din zona Ardealului. Practic este vorba de un costum național în miniatură. Cum nu știam la început pe ce să pun aceste costume în miniatură, am încercat pe o păpușă mai mică și apoi pe o sticlă goală. Cel mai bine s-a potrivit pe o butelie de vin, și așa am continuat pe această linie. La început lumea s-a declarat extrem de surprinsă de aceste costume în miniatură care îmbracă o sticlă de vin, dar într-un final cu toții s-au declarat încântați de ele. Pe lângă aceste costume în miniatură fac și costume populare mari, în special costume femeiești, mai puțin pentru partea bărbătească unde fac doar cămăși. De asemenea, tot ca o pasiune, fac vaze de flori din ciment. Sunt lucruri care le fac cu plăcere, să-mi umplu timpul cu drag și folos acum la bătrânețe. Mereu mi-a plăcut să cos, să fac ceva deosebit ce nu s-a mai văzut”, a declarat Rozalia Ileana Precup.

Oferta comunei Răstolița nu s-a rezumat doar la pâinea tradițională și costumele populare în miniatură, vizitatorii au putut explora interiorul casei alegorice, plină cu de toate ce formau cândva viața de zi cu zi a oamenilor din Valea Mureșului Superior, zona Răstolița.

Alin ZAHARIE