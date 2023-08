Investiții pentru comunitatea din Balda

Distribuie

Primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan, continuă întâlnirile de lucru cu cetățenii. Recent, edilul șef din Sărmașu s-a întâlnit cu un grup de locuitori din satul aparținător Balda, prilej de a discuta despre modul de funcționare a Composesoratului După Tău Balda.

”În spiritul composesoratului, s-a stabilit actualizarea documentelor privind membrii și statutul, și s-a stabilit ca după actualizarea membrilor să se convoace o Adunare Generală Extraordinară pentru o dare de seamă a actualei conduceri, si eventuale modificări ale statutului în spiritul composesoratului, pentru binele și ajutorul membrilor sau cetățenilor din Balda. Ne dorim să fim transparenți și implicați în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea noastră ca comunitate”, a precizat ec. Valer Botezan.

În cadrul aceleiași întâlniri, un al subiect discutat s-a referit la Învățământ.

”Educația este o prioritate pentru noi! Suntem bucuroși să vă informăm că am finalizat lucrările de modernizare a Școlii Generale, pe fonduri europene. Mai mult, am dotat școala cu mobilier nou și table interactive pentru a crea un mediu optim de învățare. Continuăm investițiile în infrastructură, iar în curtea școlii vom amenaja un teren de sport modern și vom împrejmui spațiul pentru siguranța copiilor noștri. Prin eforturile noastre comune, am depus PNRR și am obținut finanțarea necesară pentru rețeaua de canalizare, un proiect de mare importanță pentru sănătatea și calitatea vieții noastre”, a informat ec. Valer Botezan.

Totodată, edilul șef al orașului Sărmașu a precizat că la nivelul localității cadastrarea gratuită a fost demarată cu succes, iar lucrările au fost finalizate în sectorul Basa Pocolea.

”În prezent, depunem actele sau lucrăm la cadastrarea pentru Tăieturi Basa Veche, Râturile Între DJ – CFR – Podu Mare Moruț, Garduș-Măzăriche Poderei, Dos Balda plus Poderei”, a subliniat ec. Valer Botezan.

Nu în ultimul rând, ec. Valer Botezan a arătat că instituția pe care o conduce a făcut demersuri pentru ”a îmbunătăți iluminatul public din sat, modernizându-l cu lămpi cu LED și telegestiune”, cu sprijin financiar de la Agenția Fondului de Mediu.

”Suntem o comunitate unită, iar încrederea și susținerea voastră ne motivează să mergem mai departe. Mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că sunteți alături de mine în această misiune de dezvoltare. Lucrurile se fac cu răbdare și încredere, iar împreună putem face diferența”, a conchis ec. Valer Botezan.

(Redacția)