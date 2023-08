Trasee de bicicletă marcate în zona stațiunii Sovata

Distribuie

În cursul acestui an echipa Salvamont Mureṣ în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureṣ ṣi Primăria Orașului Sovata a finalizat un proiect în care au fost marcate trei trasee de bicicletă în zona Sovata.

”Cele trei trasee sunt accesibile cu biciclete de tip MTB ṣi sunt de dificultate medie. Traseul 1 – Marcaj C albastru: Sovata Băi (info turistic) – Valea Sebeṣului – Pietrele Mari – Valea Muncel – Valea Soveții – Sovata, lungime 26,5 kilometri, diferență de nivel 805 metri; Traseul 2 – Marcaj C verde: Sovata – Săcădat – Valea Soveții – Valea Nirajul-Mic – Câmpul Cetății, lungime 30,3 kilometri, diferență de nivel 900 metri; Traseul 3 – Marcaj C roṣu: strada Isuica Săcădat – vf. Becheci – Culmea Reṣtad – Sovata, lungime 21,2 kilometri, diferență de nivel 724 metri. Pe acest traseu în timpul verii există posibilitatea să ne întâlnim cu turme de oi! Atenție la câini!”, au informat miercuri, 16 august, reprezentanții Salvamont Salvaspeo Mureș.

(Redacția)