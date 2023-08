Sărbătoare la Târnăveni

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a participat vineri, 18 august, la ceremonia de deschidere a ediției din acest an a Zilelor Municipiului Târnăveni.

”Un exemplu de succes al respectării angajamentului față de mureșeni”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul județului Mureș, care deține și funcția de președinte al PNL Mureș.

Sărbătoarea municipiului Târnăveni este organizată în perioada 18-20 august.

”Târnăveni este un municipiu viu, care emană entuziasm și încredere în viitor. La sărbătoarea comunității, am regăsit tineri energici și iubitori ai tradițiilor și portului popular. În egală măsură, am felicitat întreaga evoluție a Târnăveniului sub administrarea primarului Sorin Megheșan, a Consiliului Local și a echipei din Primărie. Sunt mândru de investițiile finalizate, la care am contribuit în mandatul de președinte al Consiliului Județean și susțin în continuare, ca prefect, proiecte importante din acest an, între care amintesc modernizarea a două licee și construcția bazinului de înot. La Târnăveni, echipa lui Sorin Megheșan își onorează cuvântul dat în fața cetățeanului”, a mai transmis prefectul Ciprian Dobre.

