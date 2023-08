Interviu cu Vári Andrea-Antonia șefă de promoție la Medicină, linia maghiară, cu media 9,58

Distribuie

La fiecare sfârșit de an universitar se trage linie și se adună. Ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute,Vári Andrea-Antonia este șefa de promoție a Facultății de Medicină, linia maghiară, cu media 9,58. Titlul de şef de promoţie certifică în primul rând susținerea părinților cu rol cheie în educație, temeinicia pregătirii îmbinată cu tactul pedagogic al cadrelor didactice și calitatea actului instructiv-educativ. Mai multe detalii despre ambițioasa Andrea aflăm într-un scurt interviu.

Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine și dacă mai ai și alte pasiuni.

Mă numesc Andrea, am 25 de ani și m-am născut în orașul Luduș. Mă consider o fire calmă, care apelează la empatie și simțul umorului în majoritatea situațiilor. Îmi place să călătoresc, îmi plac plimbările în natură, puzzle-urile, cititul, desenul și croșetatul.

Ai știut dintotdeauna că vrei să urmezi medicina sau când ai conștientizat acest lucru? Ce te-a facut să urmezi această facultate?

Inițial, am vrut să aplic la Facultatea de Farmacie, iubind chimia. Însă m-am decis să urmez medicina din dorința de a afla cât mai multe despre corpul uman și cum funcționează acesta.

Cum ai reușit să obții media de 9,58, ce sacricifii ai făcut pentru a fi cea mai bună și cum te simți, ca șefă de promoție?

Nu am învățat niciodată pentru note în sine, ci m-am străduit să acumulez cât mai multe cunoștințe, pentru a putea asambla informațiile asemenea unui puzzle, și pentru a mă pregăti cât mai temeinic pentru a putea ajuta pacienții în viitor. În primul an m-am axat foarte mult pe facultate, însă pe urmă mi-am dat seama de importanța vitală a legăturilor sociale și a relaxării, așa că le-am implicat și pe acestea cât mai mult posibil. Sincer, sunt încă plăcut surpinsă că am devenit șefă de promoție, dar simt că este o încununare a eforturilor depuse. Cea mai mare satisfacție a fost faptul că am putut să îmi surprind părinții, care mi-au fost mereu alături, ei aflând doar la festivitate despre acest fapt.

Ce profesori ți-au intrat în suflet și simți nevoia să le mulțumești?

În primul rând sunt extrem de recunoscătoare ajutorului și încurajărilor primite de la coordonatoarea mea de licență, Conf. Univ. Dr. Horváth Emőke. Pe lângă asta, am îndrăgit cursurile, abordarea și caracterul profesorilor Dr. Szilágyi Tibor, Dr. Orbán-Kis Károly, Dr. Frigy Attila, Dr. Székely Edit, Dr. Germán-Salló Márta, Dr. Szabó Mónika și Dr. Szabó Béla. Doresc să le mulțumesc pentru tot efortul depus.

Ce planuri de viitor ai?

Am avut norocul de a efectua practica de vară pe secția de cardiologie, și interesul dovedit în prealabil s-a transformat în pasiune, și a rămas neschimbată de atunci. Astfel, pe viitor plănuiesc să urmăresc acest domeniu.

Ce sfat ai pentru tinerii care cochetează cu Medicina, dar au rețineri să dea la această facultate?

I-aș sfătui să vorbească în prealabil atât cu studenți, cât și cu medici, ca să își facă o idee despre ce îi așteaptă, dar să țină cont că aceste păreri sunt mereu subiective, iar experiența lor va fi cu siguranță unică. Drumul este într-adevăr lung și anevoios, dar îți dă oportunitatea să vezi și să înveți tainele medicinii, ajungi să ai o comunitate suportivă de prieteni care trec cu tine prin aceleași greutăți.