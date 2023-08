Interviu cu Szabina Barothi, șefa de promoție la Medicină dentară, linia de studii maghiară

Distribuie

Seriozitate, perseverență, determinare. Acestea sunt calitățile absolventei Facultății de Medicină Dentară linia de studii maghiară, Szabina Barothi, declarată șefa promoției 2023, cu media 9,44. Facultatea de medicină dentară te șlefuiește nu doar ca specialist în domeniu, ci, poate chiar mai important, ca om, pentru că înveți să gestionezi diferite situații, diferite caractere de oameni, dar cu aceeași problemă: să-și repare dinții. Mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Szabina Barothi, pentru început, să ne spui câteva detalii despre tine și ce faci în timpul liber, ce alte pasiuni ai.

Mă consider o fată ambițioasă și perfecționistă. Motto-ul meu este: încearcă-ți norocul! Pentru că poți pierde doar dacă nu încerci…

Una dintre activitățile mele preferate este grădinăritul. Am o mică grădină de flori cu multe tipuri diferite de flori, îmi place să lucrez cu florile. De asemenea, îmi place foarte mult să fac lucruri creative, de exemplu, în ultima vreme am făcut cutii de amintiri pentru bebeluși. În plus încerc să fac sport și exerciții fizice în timpul meu liber.

Ce te-a făcut să urmezi această Facultatea de Medicină Dentară?

Materiile mele preferate la școală au fost biologia și chimia. Am știut că vreau să fac ceva legat de acestea. Multă vreme nu m-am putut decide dacă să urmez facultatea de medicină generală sau cea de medicină dentară. Apoi, într-o zi, am fost într-o vizită la universitate și atunci am decis să urmez facultatea de medicină dentară, pentru că stomatologia mi s-a părut o profesie practică și plină de provocări.

Ce sacrificii implică pentru a deveni șefă de promoție?

Scopul meu nu a fost să fiu șefa de promoție. Pur și simplu am încercat să fac tot ce pot. Se pare că a funcționat bine

Cum a fost prima intercațiune cu pacienţii?

În primii trei ani nu am lucrat cu pacienții, așa că abia așteptam să lucrez cu ei. Eram atât emoționată, cât și speriată în același timp. Dar în cea mai mare parte a timpului mi-a plăcut să lucrez cu pacienții. În același timp, sunt oameni ciudați, uneori este dificil, dar este treaba noastră să ne ocupăm de aceste cazuri, să găsim o voce comună cu toată lumea.

Ce profesori ți-au plăcut cel mai mult și ai vrea să le mulțumești?

Mi-au plăcut profesorii care au încercat să transmită din experiența lor, care au oferit sfaturi profesionale și s-au concentrat pe partea practică a profesiei. Există o mulțime de material teoretic, din păcate mai mult de jumătate din el este uitat și o parte din el este lipsit de sens și inutil în viața de zi cu zi.

Care sunt cele mai frecvente cazuri stomatologice?

Nu există un răspuns bun la această întrebare. Depinde, de asemenea, de regiunea în care lucrează medicul și de nivelul de cunoștințe pe care pacienții îl au despre igiena orală. În plus, stomatologia este o profesie complexă, cu multe ramuri, și pentru fiecare există o parte a stomatologiei pe care preferă să o facă mai mult decât altele.

Ce sfat ai pentru tinerii care vor să urmeze Medicina Dentară, dar au rețineri?

Cred că profesia de medic stomatolog este pentru cei cărora le plac provocările. Să lucrezi cu oamenii este dificil și devine din ce în ce mai dificil, deoarece pacienții sunt tot mai pretențioși. În același timp, trebuie să tratezi fiecare pacient cu empatie, deoarece fiecare are propriile probleme și nu știi niciodată din ce mediu vine la tine. Din fericire, bunătatea este gratuită și, de multe ori, o vorbă bună valorează mai mult decât orice.

În concluzie, cred că este vorba despre o profesie plăcută, practică, dar, în același timp, ca orice profesie medicală, este un proces de învățare pe tot parcursul vieții. Lucrul cu oamenii este cea mai mare responsabilitate! Greșelile mari nu sunt permise, fiecare decizie are greutate. Dar, totuși, când ajuți pe o altă persoană și ea îți este recunoscătoare, este unul dintre cele mai frumoase sentimente și merită efortul.