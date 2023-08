VIDEO,FOTO: Un secol de viață pentru veteranul Ioan Covaci

Distribuie

Printre puținii veteranii de război rămași în viață din județul Mureș se numără și Ioan Covaci din localitatea Botei, comuna Zau de Câmpie, care marți, 22 august și-a aniversat cei 100 ani de viață. La momentul aniversar, alături de venerabilul veteran i-a fost familia, una extrem de numeroasă dacă e să ne gândim la faptul că Ioan Covaci are numai puțin de șapte copii, toți căsătoriți, 27 de nepoți, toți căsătoriți, 50 de strănepoți din care 12 căsătoriți și cu copii. La aceștia s-au adăugat reprezentanții Primăriei Comunei Zau de Câmpie, primarul Alexandru Iurian și viceprimarul Vasile Greu, și nu în ultimul rând reprezentanții militarilor activi și în rezervă, respectiv reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala Mureș, Garnizoanei Târgu Mureș și Comandamentului Forțelor pentru Operații Sociale.

„Este un eveniment care face cinste comunității noastre, să avem în comuna noastră un localnic care ajunge la frumoasa vârstă de 100 de ani. Este singurul bărbat din comuna Zau de Câmpie care a ajuns să-și serbeze Centenarul. Ne bucurăm că suntem astăzi alături de domnia sa și de numeroasa sa familie. Toți cei care sunt prezenți sunt fii, fiicele și nepoții dânsului. Ne bucurăm să avem printre noi un astfel de om care a participat la Cel Deal Doilea Război Mondial, care ne-a deschis calea noastră luminoasă în care ne-a lăsat o țară liberă, fapt pentru care noi trebuie să avem grijă de el. Deși are o vârstă respectabilă, Ioan Covaci este un om extrem de activ. Mai cu greblă, cu furcă, chiar cu coasa, Ioan Covaci își face treburile prin gospodărie. Dacă vă spun poate nu credeți. De fiecare dată când vine la centrul de comună, de aici din satul Botei, aproape 6 kilometri dus-întors, domnia sa merge și vine pe jos. Cred că acesta e unul din secretele care a stat la baza longevității dummnealui, astfel încât să ajungă la această frumoasă vârstă aniversară, un secol de viață. Nu multă lume se poate mândri cu așa ceva, plus că are în spate și o viață plină, cu război, cu familie, cu copii. Viața nu i-a fost ușoară, a prins mai multe regimuri, inclusiv războiul. Știm fiecare ce greutăți au avut aceste perioade, cu lipsuri, cu greutăți, mai ales când ai atâția copii. Ioan Covaci a făcut față la toate și a reușit să-și crească copiii, toți sunt la casele lor cu familia lor. E un lucru foarte mare să-i vezi adunați în jurul lui Ioan Covaci, la frumoasa vârstă de 100 de ani”, ne-a declarat primarul comunei Zau de Câmpie, care a transmis venerabilului veteran și un mesaj de felicitare din partea prefectului județului Mureș, Ciprian Dobre, absent din motive obiective.

Recunoștință din partea militarilor

Un moment extrem de emoționant pentru veteranul Ioan Covaci a fost prezența la aniversarea celor 100 de ani de viața a militarilor activi și în rezervă care au venit să-l felicite. „Am venit să sărbătorim unul din prietenii și iubiții noștri camarazi, veteranul de război Ioan Covaci din comuna Zau de Câmpie. Este pentru noi o onoare să putem să participăm la aniversarea frumoasei vârste de 100 de ani. L-am sărbătorit pe Ioan Covaci practic de când ne cunoaștem, de câțiva ani de zile, dar aceasta este o zi mult mai importantă, motiv pentru care sunt bucuros că am văzut atâta lume prezentă aici pentru a-l sărbători pe distinsul veteran. Considerăm că ne-am făcut pe deplin datoria ca urmași a celor care, pentru țară și pentru neam s-au zbătut, și-au pus viața în pericol în războaiele pe care poporul român le-a avut de îndurat”, a declarat general maior (r) Gheorghe Popa, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala Mureș.

Potrivit acestuia, alți trei veterani cu vârste centenare urmează să fie sărbătoriți în acest an. „În județul Mureș numărul veteranilor de război care mai sunt în viață este destul de redus. În schimb, numărul urmașelor veteranilor de război este ceva mai mare. Mai avem încă un veteran care împlinește în acest an frumoasa vârstă de 100 de ani, din Sânpetru de Câmpie și încă alți doi veterani care în acest an vor împlini 101 ani. Îi vom sărbători așa cum se cuvine pentru că merită, și-au pus viața în pericol, plus că au putut să reziste războiului și vicisitudinilor care au urmat până la aceasta frumoasă vârstă de 100 respectiv 101 ani. Merită din partea noastră tot respectul”, a precizat general maior (r) Gheorghe Popa.

Activ și la 100 de ani

Din capul locului, Ioan Covrig ne-a spus că nici la cei 100 de ani nu poate sta locului, lucru care ne-a edificat despre secretul longevității domniei sale. „Mă simt destul de bine la vârsta pe care o am. Deși nu mai am animale, am ateliere și mereu găsesc câte ceva de făcut. Nu pot sta liniștit dacă nu am câte o ocupație”, a spus Ioan Covrig

Cât despre război, Ioan Covrig își aduce aminte cu emoție de momentele în care a luptat pe frontul de vest, în cadrul Batalionului 27 din Reghimentul 6 Pionieri Alba Iulia. „Din data de 30 mai 1944 și până în 9 mai 1945 am participat pe frontul de vest cu Batalionul 27 din Reghimentul 6 Pionieri Alba Iulia. Pe front, una dintre misiuni a fost și cea de brancardier. Sanitarul care-l aveam a fost rănit foarte grav, fapt pentru care am învățat la rândul meu să pot acorda primul ajutor, pentru cei cu fracturi la mâni și la picioare. În data de 9 mai 1945 au sunat sirenele care anunțau că războiul s-a terminat. În data de 22 iunie am plecat spre țară, iar în data de 10 iulie 1945 am ajuns la Episcopia Bihorului. În perioada care a urmat am fost ales în Școala regională de instructori, apoi trimis în Munții Borsecului, Corpul Bilbord – Sovata – Praid, urmând ca în data de 30 octombrie 1946, la Cluj să dau jos de tot haina militară”, ne-a povestit veteranul Ioan Covaci.

Alin ZAHARIE