Rezultate bune la tir cu arcul pentru sportivii CSM Târgu Mureș

În perioada 25-27 august s-a defășurat Campionatul Național de Field U21/Seniori, organizat de către Federația Română de Tir cu Arcul, la Zărnești, județul Brașov.

Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a fost reprezentat de patru sportivi, Tamás Móréh la categoria Recurve Masculin U21, Salcă Codrin la categoria Compound Masculin U21 și Kacsó Sándor și Șerban Răchită, ambii la categoria Compound Seniori Masculin.

„În calificări, sportivii au avut de parcurs un traseu cu 24 de ținte, amplasate la distanțe cuprinse între 10 și 60 de metri și în diferite unghiuri. La 12 dintre acestea, distanța a fost necunosută, iar la 12 a fost cunoscută”, se precizează pe pagina web a CSM Târgu Mureș.

Șerban Răchită a reușit să câștige medalia de argint și titlul de vice-campion național, după o finală la limită. În calificări, acesta s-a clasat pe locul III, iar în sferturi a trecut de colegul său de club, Kacsó Sándor cu scorul de 54-50.

Potrivit informațiilor publicate de conducerea CSM Târgu Mureș, în semifinală, Șerban l-a întâlnit pe sportivul Judea Mirel de la SCM Deva, pe care l-a învins cu scorul de 60-59, iar apoi, în finala pentru aur, a pierdut tot la un punct împotriva lui Slavilă Corneliu de la CS Aktiv București, scor 53-54.

„A fost o competiție foarte dificilă, traseul a fost neiertător și orice greșeală în execuție a fost penalizată. Meciurile eliminatorii au fost și ele foarte dificile, se vede după rezultate, semifinala am câștigat-o la un punct și finala am pierdut-o tot la un punct. Meciul din finală a fost plin de urcușuri și coborâșuri și ne-am schimbat permanent la conducere până în ultima țintă, unde a reușit să puncteze mai bine și să câștige aurul. Sunt mulțumit de rezultat, dar și de cum am abordat fiecare țintă în parte, fiindcă sub presiunea meciurilor am reușit să-mi stăpânesc foarte bine emoțiile și tehnica”, a declarat Șerban Răchită.

Două locuri sub podium și un loc 7

Tamás Móréh și Salcă Codrin s-au calificat de pe locul IV și au terminat competiția pe aceeași poziție, ambii pierzând semifinalele și meciurile pentru medalia de bronz, împotriva unor sportivi de la SCM Deva, respectiv CSS Unirea Iași.

Potrivit paginii web a CSM Târgu Mureș, Kacsó Sándor s-a calificat de pe locul VII, iar apoi a fost eliminat în sferturi de colegul său de club, Șerban Răchită, cu scorul de 54-50.

„Fiind prima competiție de Field la care particip și unde nivelul competitiv a fost foarte ridicat, consider că am avut un parcurs bun și am reușit să înțeleg mai bine ce presupune această disciplină”, a declarat Kacsó, mulțumit.

„Pentru sportivii noștri din cadrul secției de Tir cu Arcul urmează Campionatul Național Outdoor U21/Seniori, la Aninoasa, competiție care va începe joi, 31 august și se va încheia duminică, 3 septembrie”, se precizează pe pagina CSM.

CSM va participa la acest campionat cu un număr de cinci sportivi, Tamás Móréh, Fecioru Ilinca, Salcă Codrin, Kacsó Sándor și Șerban Răchită.

Diana CĂRBUREAN