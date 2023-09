”Parada Taurilor”, la o nouă ediție în Sângeorgiu de Mureș

Distribuie

Directorul general al Semtest BVN Mureș, ing. Valer Radu Sician, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că în acest an tradiționalul eveniment ”Parada Taurilor” va fi organizat în data de 7 octombrie, în comuna Sângeorgiu de Mureș.

”Când vine vorba despre ”Parada Taurilor” aș putea să vorbesc oricând, fiind unul dintre aspectele mele preferate. Am ajuns în 2023 la cea de-a 21-a ediție, prima inițiativă fiind luată în anul 2001. Desigur că la vremea aceea parada se desfășura la cu totul alt nivel, cu un grup restrâns de fermieri, colaboratori și medici veterinari, unde s-au prezentat pentru prima dată câteva exemplare de tauri într-un așa numit „ring” improvizat. Și an de an, colegul meu doctor Mircea Roman a început să pună bazele acestui eveniment, care a ajuns în prezent la un nivel mult mai mare. Eu mă ocup de paradă de 10 ani, de când am preluat conducerea ca și director, și m-am concentrat destul de tare pentru a dezvolta anvergura evenimentului, pentru că, de ce nu, merită. Parada noastră a ajuns să aibă o tradiție ieșită din comun pentru fermierii din întreaga țară, fiind trecut în agenda fiecăruia și așteptat de la o ediție la cealaltă”, a afirmat ing. Valer Radu Sician.

