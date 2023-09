FOTOREPORTAJ. Grupul MAVI, Centenar aniversat ”în familie”

Distribuie

Aproximativ 600 de foști și actuali angajați ai firmelor IRUM și MAVIPROD, principalele companii care alcătuiesc Grupul MAVI din Reghin, au fost invitați sâmbătă, 9 septembrie, la o aniversare ”în familie”. Aceasta s-a desfășurat în aer liber, pe Platforma IRUM, și a fost prilejuită de Centenarul Grupului MAVI, respectiv de împlinirea a 70 de ani de la înființarea companiei IRUM și 30 de ani de activitate a companiei MAVIPROD.

Mesaj de mulțumire și iubire

Gazdele petrecerii ”în familie” au fost proprietarii Grupului MAVI, Violeta Oltean – CEO MAVIPROD, Mircea Oltean – președinte și director general al Grupului MAVI și Andrei Oltean – director de dezvoltare al Grupului MAVI, care au reiterat o idee foarte importantă subliniată și cu o zi mai devreme, la aniversarea cu colaboratorii și invitații ”externi”, și anume că succesul înregistrat de IRUM și MAVIPROD în cei 70, respectiv 30 de ani de activitate, se datorează în mare măsură și resursei umane care reprezintă de fapt principala resursă a celor două companii reghinene.

”Nu puteam să finalizăm această aniversare fără să o marcăm cu cei care de fapt contribuie la bunul mers al lucrurilor aici și care au contribuit la acest obiectiv. Chiar am ținut ca între noi să fie și persoane care încă nu mai sunt în activitate, dar ei vor rămâne și vor fi considerați pentru totdeauna membri ai familiei noastre. Oricând sunt bineveniți în mijlocul nostru”, a spus, în debutul aniversării, Mircea Oltean, președintele și directorul general al Grupului MAVI.

”Mesajul meu este unul de mulțumire și de iubire, le mulțumesc din toată inima pentru că au fost alături de noi în toți acești ani și suntem conștienți cu toții că fără ei nu am fi putut să fim aici astăzi. Le mulțumesc din totul sufletul!”, a transmis, prin intermediul cotidianului Zi de Zi, Violeta Oltean, CEO MAVIPROD.

Cei mai longevivi angajați, premiați

După mesajele de bun venit, sărbătoarea companiilor IRUM și MAVIPROD a continuat cu premierea celor mai longevivi angajați, aceasta făcându-se pe diverse categorii de vechime.

”Aș fi vrut să premiem pe toată lumea, fiecare este foarte important pentru noi, fiecare are o contribuție la bunul mers al lucrurilor, dar sigur că ne-am oprit la câteva persoane cu vechime mai mare”, a explicat președintele și directorul general al Grupului MAVI.

În ”familia MAVI”, de peste 50 de ani

Astfel, în aplauzele asistenței cei mai longevivi angajați ai Grupului MAVI au fost felicitați de către soții Violeta și Mircea Oltean, momentul culminant, cel mai emoționant, fiind cel al categoriei ”Peste 50 de ani”, în prim planul atenției aflându-se Ioan Pilcă – cel mai vechi angajat de la IRUM, din anul 1971, Ion Uifălean, Rodica Nistorică, Gheorghe Frâncu, la care s-a adăugat Maria Stavilă – primul angajat de la MAVIPROD.

”Treburile de zi cu zi nu ne-au dat răgaz să vedem care angajat ce vechime are, dar când am început să facem socoteli și eu am rămas puțin surprins când am identificat persoane cu peste 50 de ani în cadrul firmei”, a mărturisit președintele și directorul general al Grupului MAVI.

”Din 1971 până în 1999 am fost angajat al IRUM, iar din 1999 sunt angajat al MAVIPROD și în ambele companii am lucrat pe mai multe filiere”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ioan Pilcă.

”Mă simt foarte fericită, bucuroasă și cu o împlinire sufletească, de bunătatea și sinceritatea acestei familii care a știut să mă respecte și să îi respecte pe toți angajații”, ne-a spus Maria Stavilă.

Aniversarea Grupului MAVI a continuat cu momente frumoase de socializare, un program artistic reușit ”asortat” cu bucate și băuturi alese și și o tombolă prevăzută cu multe premii-surpriză, consistente.

Text și foto: Alex TOTH, Mădălina ROHAN