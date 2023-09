Interviu cu Oana Andone, profesoară de limba japoneză

Distribuie

Curioasă, creativă, comunicativă și dornică de a învăța lucruri noi, Oana Andone a studiat limba japoneză. În anii de liceu a început să fie atrasă de complexitatea și de frumusețea acesteia și, pe măsură ce a continuat să studieze și să descopere mai multe despre Japonia, pasiunea pentru această limbă și cultură s-a adâncit, devenind o parte importantă a vieții ei. Acum predă limba japoneză și ajută la promovarea înțelegerii reciproce între oamenii din diferite culturi. Mai multe detalii într-un scurt interviu.

Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și despre pasiunea pe care o aveți pentru meseria de profesor.

Mă numesc Oana Andone și sunt pasionată de limba japoneză din 2006, din clasa a 9a. Am descoperit aceasta frumoasă limbă la Colegiul Național Unirea din Târgu-Mureș si am decis să merg mai departe studiind-o. Am studiat la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția Japoneză-Engleză. Am plecat prima dată în Japonia în 2012-2013, și a doua oară 2017-2019, la Universitatea Waseda din Tokyo ambele dăți.

Ați făcut studii și la Universitatea Waseda din Tokyo. Cum ați descrie sistemul de educație din Japonia?

Am studiat atât limba japoneză la Universitatea Waseda alături de alți studenți străini, cât și Japoneză aplicată tot la Universitatea Waseda insă alături de colegii de la masterat și doctorat.

Sistemul de acolo este foarte diferit. Se pune accent pe performanță, pe acomodarea la cultura japoneză și mai ales pe seriozitate. Este o țară cu multe reguli bine stabilite, ceea ce aduce un plus și sistemului de educație.

Sunt românii interesați de limba și cultura japoneză?

Românii sunt interesați de studiul limbii, dar și Japonia este interesată de studenții români care sunt foarte buni, iar sistemul de burse integral plătit de statul japonez nu este deloc de neglijat. Studiul limbii japoneze crește tot mai mult și în România.

Cum aveți structurat orarul de predare, este pe diferite nivele? În cât timp pot învăța limba, dacă o iau de la zero?

În cazul străinilor care studiază japoneza sistemul de predare se bazează pe examenul de limbă japoneză JLPT care începe de la N5-începător, N4, N3, N2,N1-avansat. Ca să ajungi să iei primul nivel N5 trebuie un an de studiu întrucât limba japoneză are 3 sisteme de scriere: hiragana, katakana și Kanji. Ca să avansezi trebuie să studiezi intens și să iei contact mereu cu limba fie direct acolo, fie în desenele animate-anime sau dramele japoneze.

Poate învăța oricine limba?

Consider că oricine este serios si se străduiește, și inclusiv lucrează individual, poate ajunge la un nivel înalt de limbă japoneză. Și cred că oricine poate fi stimulat de sistemul de burse japonez ca să guste din cultura și viata în Japonia.

Ce calități trebuie să aibă un profesor de limba japoneză? Dar un elev?

Un profesor de limbă japoneză trebuie să fie în primul rând răbdator și să motiveze elevii sau studenții să treacă de poticnirile de a renunța la studiul limbii. Iar elevul trebuie să fie serios și pregătit să muncească mai ales individual foarte mult ca să ajungă să guste din roadele muncii sale.

Aveți vreun motto care vă motivează ca profesor?

Zicala mea preferată mai ales în cazul limbii japoneze este: 七転び八起き-Nana korobi ya oki- cazi de 7 ori, te ridici de 8. Foarte important să fim ambițioși și să credem fiecare că putem studia limba japoneză, chiar dacă e grea, că putem să ajungem în Japonia și mai ales să studiem acolo. Statul japonez încurajează acest lucru cu căldură. Și eu de asemenea, pentru că vi cu alte idei și altă viziune. Deci să fim ambițiosi și muncitori, căci rezultatele se vor vedea!