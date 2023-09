Proiect finanțat pentru comuna Solovăstru

Distribuie

În cursul zilei de luni, 19 septembrie, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost semnat un nou contract de finanțare pentru comuna Solovăstru. Acesta vizează zona rezidenția – lă Mociar și străzile din comuna Solovăstru, valoarea acestuia fiind de 8 milioane de lei.

„Luni, 19 septembrie 2023, în prezența domnului ministru Adrian Ioan Veștea am semnat contractul de finanțare prin programul ”Anghel Saligny” în valoare de 8.000.000 lei, pentru proiectul ,,Modernizare spațiu public în zona rezidențială Mociar și străzi în comuna Solovăstru, județul Mureș” Prin acest proiect asfaltăm toate cele șase tronsoane de intrare în cartierul Mociar din DJ 153 C, respectiv prima stradă paralelă cu DJ 153 C (între rândul 2 și 3) unde sunt deja utilități și trei străzi în localitatea Jabenița care au rămas neasfaltate și au utilități”, a precizat Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.

