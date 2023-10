”Ștafeta Veteranilor INVICTUS”, mesaj special pentru târgumureșeni

Distribuie

”Ștafeta Veteranilor INVICTUS” a poposit joi după-masă, 12 octombrie, în Piața Trandafirilor din Târgu Mureș, unde a fost întâmpinată de reprezentanți ai Garnizoanei Târgu Mureș și de prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre.

Ștafeta galbenă a fost purtată de către militari din cadrul Batalionului 385 Artilerie ”Iancu de Hunedoara” și din cadrul Batalionului 72 Apărare CBRN ”Negru Vodă” din Sighișoara, precum și de reprezentanți ai Detașamentului de Jandarmerie, Poliției Municipiului și Poliției Locale din Odorheiu Secuiesc.

Drapelul tricolor, întregit la Carei

Evenimentul se află la cea de-a zecea ediție și este organizat la nivel național de către Ministerul Apărării Naționale cu scopul de a promova memoria eroilor români prin intermediul sportului.

”Activitatea se desfăşoară în perioada 5 – 25 octombrie 2023 şi presupune purtarea unei ştafete, reprezentată de către una din culorile drapelului tricolor, pe trei trasee diferite. Alergătorii însoţiţi de biciclişti au plecat din Bucureşti, Piteşti şi Călăraşi pe 5 octombrie. Toate cele trei trasee reunite la Carei, de Ziua Armatei României, vor întregi drapelul tricolor, reevocând astfel momentul din 25 octombrie 1944 şi cinstind eroii şi veteranii României care s-au jertfit pentru ca noi, astăzi, să avem un loc căruia îi putem spune acasă”, a declarat presei lt. col. Alexandru Ivanof, reprezentant al Compartimentului Relaţii Publice al Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale din Târgu Mureș.

Spirit de jertfă

Din ”Ștafeta Veteranilor INVICTUS” a făcut parte și Valentin Popa, medaliat cu argint la Jocurile INVICTUS organizate în orașul german Düsseldorf.

”Județul Mureș și România are nevoie de oameni care să arate că se poate. Cred că înainte de a vorbi despre Valentin Popa și despre eroi, cred că se cuvine să vorbim despre oameni obișnuiți, acei oameni cu simțul măsurii și cu bun simț. În viață sunt puține alte lucruri de care societatea în general are nevoie de la un cetățean. Armata României, structurile Ministerului de Interne, de multe ori au fost cei care, în momentul în care lucrurile nu mai puteau fi ținute sub control, acești doi piloni au rămas mereu fideli României. Dumneavoastră astăzi, prin această participare și prin spiritul dumneavoastră de jertfă ne arătați că avem încă pe cine ne baza în România. Mai ales în acest context, apelul la trecut nu este suficient. Trebuie să avem încredere în prezent și să dezvoltăm viitorul. România are încă oameni capabili să deosebească informațiile servite pe toate mijloacele mass-media. Campionul nostru, Valentin Popa, medaliat cu argint al jocului Invictus este dovada faptului că România este la locul potrivit pentru aceste titluri. În încheiere, vreau să vă felicit și să urez succes celor două ștafete și multă sănătate vouă și familiilor dumneavoastră”, a transmis prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre.

”Valentin Popa este un exemplu pentru noi, puterea lui ne inspiră, ne dă putere să mergem mai departe indiferent de obstacole. Cu toții ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-ți dea putere să mergi mai departe. Ștafeta Veteranilor aduce împreună militari și civili pentru un scop nobil: cinstirea memoriei eroilor neamului de ieri și de astăzi. Ne gândim la toți eroii care sunt menționați în toate conflictele. Târgu Mureș este în centrul țării și ca georgafie, dar este pe viziunea ștafetei de aur. Vreau să ne aducem aminte de oamenii de aur din Forțele pentru Operații Speciale și oamenii care s-au sacrificat”, a precizat generalul de brigadă Claudiu Dobocan.

