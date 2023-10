FOTO: Conducere nouă pentru Partida Romilor ”Pro-Europa” Mureș

Distribuie

Adunarea Generală a Asociației Partida Romilor ”Pro-Europa” Mureș a decis recent, în data de 20 octombrie, noua structură de conducere a organizației.

Întâlnirea membrilor Partidei Romilor ”Pro-Europa” Mureș a avut loc în incinta Centrului Cultural din comuna Sânpaul și a consfințit alegerea președintelui sucursalei județene și a membrilor Consiliului Director.

Astfel, în funcția de președinte a fost ales Petru Zelariu, în cea de prim-vicepreședinți Ioan Tambac și Otvos Sandor, iar în cea de secretar general Tiberiu Bodi Coloman. În ceea ce privește Consiliul Director, acesta este alcătuit din toți președinții organizațiilor locale din județul Mureș.

Noul președinte, consilier județean UDMR

Proaspătul lider al Partidei Romilor ”Pro-Europa” Mureș, Petru Zelariu, va împlini în data de 23 noiembrie vârsta de 64 de ani și în prezent deține funcția de consilier județean, pe lista UDMR. Potrivit CV-ului publicat pe pagina web a Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro, Petru Zelariu a absolvit Liceul Industrial de Chimie Târnăveni (1979), a obținut diploma de subinginer (1983) la Institutul de Învățământ Superior Târgu Mureș, iar ulterior alte calificări cum ar fi manager de proiect (2009), inspector în domeniul securității muncii și sănătății în muncă (2009), formator (2013), antreprenor în economia socială (2013), manager în economia socială (2013), manager transport național și internațional (2016), iar în perioada 2018-2021 a studiat Științe politice la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

În ceea ce privește cea mai recentă declarație de interese depusă de Petru Zelariu la Consiliul Județean Mureș, în 15 iunie 2023, consemnăm calitatea de acționar la SC Euro Finance Consulting SRL Târgu Mureș și cea de membru în următoarele organizații neguvernamentale: Fundația Buckner Mureș (consilier), Asociația de antreprenorat și economie socială EUROM Mureș (președinte) și Asociația Comunitară Cristești (consilier).

Invitați speciali

La eveniment au luat parte și invitați speciali precum Cătălin-Zamfir Manea – deputat al Partidei Romilor ”Pro Europa”, Ciprian Dobre – prefectul județului Mureș și președinte al PNL Mureș, Mara Togănel – director al Cabinetului prefectului județului Mureș, Kovács Mihály Levente – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș și Simon István – primarul comunei Sânpaul.

”De curând a intrat în vigoare noua lege a învățământului preuniversitar. Eu fac parte și din Comisia de învățământ a Camerei Deputaților și vă pot spune că dacă în vechea lege, 1 din 2011, nu am avut în toată legea și nu regăseam cuvântul ”rom”, acum avem 32 de articole pe care le-am formulat, le-am negociat și m-am zbătut ca ele să se regăsească integral în forma pe care am conceput-o, în noua Lege a Învățământului Preuniversitar. Și acum avem în această lege o serie de prevederi care ne avantajează și care trebuie aduse la cunoștință primarilor, consiliilor județene și celorlalți șefi de instituții deconcentrate pentru că nu mai are sens să discutăm despre niște probleme câtă vreme rezolvarea lor de data aceasta este reglementată într-o lege organică”, a afirmat deputatul Cătălin-Zamfir Manea.

”Cred că ar trebui să începem cu niște proiecte pilot pe care să le gândim împreună și să vedem, peste 10-15 ani, ce a funcționat, ce nu a funcționat. Și cred că poate fi o temă bună de dezbatere pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi. Cred că trebuie să trecem de la discursuri la acțiune, la fapte”, a afirmat prefectul Ciprian Dobre.

”Comunitatea romă din județul Mureș este importantă pentru noi. Doar noi știm cum este să trăiești ca minoritate, fapt pentru care pe lista consilierilor UDMR se află și reprezentanții Partidei Romilor care sunt parteneri de dialog importanți în elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Mureș. Prin dialog și conlucrare putem să ne dezvoltăm în continuare, ajutându-ne reciproc”, au fost câteva din gândurile lui Kovács Mihály Levente, care a transmis și salutul președintelui Consiliului Județean Mureș și totodată al UDMR Mureș, Péter Ferenc.

