Program special, cu surprize, la Balul Palatului 2023

Soprana Cristina Vlaic, protagonista primului spectacol Disney din România, alături muzicianul şi actorul Tibor Nemes, precum şi Cvartetul ArteMiss se regăsesc printre invitaţii de marcă ai celei de-a VI-a ediţii a Balului Palatului, care va avea loc în data de 10 noiembrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureş.

„Soprana, Cristina Vlaic, care ne va încânta, în acest an, la Balul Palatului, este din 2014 solistă a Operei Naţionale Române din Timişoara. În acelaşi an, în urma unui casting, devine protagonista primului spectacol Disney din România, Beauty and the Beast, interpretând rolul principal, Belle. Pe parcursul evoluţiei sale profesionale, a studiat în cadrul diferitelor cursuri de măiestrie cu tenorul Corneliu Murgu (Timişoara), soprana Ioana Ungureanu (Milano), tenorul Tomiţă Popescu (Viena), soprana Renée Corenne (SUA), soprana Jennifer Goltz (SUA). Are un repertoriu extrem de variat, o parte din acesta urmând să-l dezvăluie în seara Balului Palatului din 10 noiembrie’, au arătat, marţi, organizatorii Balului Palatului pe Facebook.

De asemenea, au subliniat organizatorii, Balul Palatului este şi despre promovarea talentelor locale, motiv pentru care a fost invitat şi tânărul muzician, actor şi compozitor târgumureşean Tibor Nemes, recunoscut în special în Ungaria.

„Tibor Nemes s-a născut, în 1997, la Târgu Mureş. A studiat muzică clasică la Liceul de Artă din Târgu Mureş timp de 12 ani, instrument principal contrabas, iar ca instrument secundar pian. Şi-a continuat studiile la secţia canto jazz în cadrul Conservatorului de Jazz „Etüd” din Budapesta. Apoi, a fost admis în studioul Teatrului de Operetă din Budapesta, după care şi-a continuat studiile la Universitatea de Teatru şi Film din Budapesta, unde studiază şi în prezent actorie, anul 5, profil muzică. Profesorii săi sunt: Eszter Novák, regizoare de teatru, György Selmeczi, compozitor şi dirijor, cei doi fiind consideraţi ca cei mai mari maeştri în domeniul de teatru, film şi muzică din Ungaria. Tânărul artist se află de 12 ani pe scena artistică în calitate de muzician, cântăreţ şi compozitor de muzică uşoară, performanţele sale numărând peste 500 de concerte şi spectacole în România şi în Ungaria”, au subliniat organizatorii.

Artistul Tibor Nemes colaborează în calitate de actor şi cântăreţ cu teatrele din Budapesta (Teatrul Víg şi Teatrul Örkény), respectiv cu Teatrul Naţional din Szeged.

„Repertoriul său cuprinde peste 30 de titluri de teatru, musical şi operetă. Planurile sale vizează finalizarea studiilor în actorie şi doctoratul. Actorul şi cântăreţul pasional doreşte să onoreze cu cunoştinţele acumulate în străinătate şi publicul din oraşul său natal, Târgu Mureş”, se mai arată în postare.

Cvartetul ArteMiss va cânta în deschiderea evenimentului Balul Palatului, iar artiştii şi dansatorii vor fi acompaniaţi de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş.

Intrarea la Balul Palatului este gratuita în limita locurilor disponibile.

