Salvați Copiii filiala Mureș, un exemplu de bună practică în asistență socială

Copiii din familiile defavorizate au nevoie de o atenţie specială deoarece întelegerea complexităţii situaţiei acestora, familiale şi şcolare, este esenţială pentru a împiedica transformarea lor în elevi care abandonează şcoala în viitorul apropiat. Organizația Salvați Copiii, filiala Mureș și-a afirmat constant misiunea de a promova și respecta drepturile copilului și protecția copilului la nivel județean. Activitatea Organizației este dedicată copiilor din dorința de a le oferi o lume mai bună, mai sigură, lipsită de orice formă de violență, cu acces la educație și sănătate. Proiectele desfășurate au ca obiectiv protecția copiilor împotriva violenței prin centrele de consiliere, accesul la educație, prevenirea abandonului școlar și integrarea școlară a copiilor prin centrele educaționale, protecția copiilor afectați de migrația părinților la muncă în străinătate prin centrele de zi, promovarea educației pentru sănătate și asigurarea dreptului la viață și supraviețuire. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu cu Cristina Pantea, coordonator programe, vicepreședinte Asociația „Salvați Copiii” Târgu Mureș.

Vă rog, pentru început, să faceți o scurtă radiografie a Organizației Salvați Copiii, filiala Mureș.

Salvați Copiii filiala Mureș funcționează de 30 de ani. În acești 30 de ani, am avut multiple proiecte prin care am considerat necesar înființarea unor centre de zi pe diferite categorii de copii, copii vulnerabili. Astfel, avem două centre de zi pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și două centre de zi pentru copii din medii defavorizate, care sunt la risc de separare de familie, la risc de abandon școlar și alte probleme de care se lovesc. În ultimele luni, prin fonduri europene, implementăm tot un proiect adresat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și ne bucurăm că putem funcționa și în alte școli, școala din Sântana, școala din 7 noiembrie din Târgu Mureș și Școala „Zaharia Boiu” din Sighișoara.

Ce fac copiii în centrele de zi?

După orele de curs, copiii vin în centrul de zi, primesc zilnic o masă caldă, după care au o scurtă perioadă de relaxare, de joacă, își fac temele, au parte de consiliere psihologică, individuală sau de grup, consiliere socială, atât copiii, cât și părinții și activități recreative. Reușim să organizăm tabere, excursii unde încurajăm dezvoltarea relațiilor dintre copii și părinți sau excursii împreună cu copiii din mai multe alte centre din țară, tocmai pentru a se cunoaște. Pentru ei faptul că vin într-un loc unde sunt și alți copii cu aceleași probleme, între ghilimele spus, se simt ca într-o familie și se simt acceptați, învață deprinderi de viață independentă.

Participă și părinții la activitățile centrelor?

Avem activități specifice cu părinții pentru dezvoltarea relației între părinți și copii, pentru că știm cu toții, copilul nu vine la pachet cu manualul de instrucțiuni și ne lovim de tot felul de probleme de parcursul dezvoltării lor. Avem copiii pe care îi știm din clasa zero și îi ducem până în clasa a 8-a, motiv pentru care, de multe ori când spunem 150 de copii în 3 ani, poate nu e mult, dar sunt copii care vin permanent, vin zilnic în aceste centre de zi. Centrele noastre sunt licențiate, funcționăm conform standardelor și ne dorim dezvoltare, să ajungem în medii rurale, de ce nu?!, unde se poate face o analiză a comunității, să vedem clar cu ce probleme se confruntă comunitatea și să putem oferi un sprijin acolo, fie primărie, fie școala din comunitate, să-i ajutăm pe parte de legislație. Faptul că ai un centru de zi licențiat îți permite să accesezi și fonduri publice, ceea ce este de un mare ajutor. Și noi am depus anul acesta pentru subvenția de la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș și este o părticică care vine în sprijinul tău pentru a asigura., fie masa la copii, fie o parte din salariile angajații lor, fie o tabără, excursie, de un real ajutor.

Ce planuri aveți pentru copii de sărbători?

Avem voluntari, elevi de liceu, și nu numai, care vin cu idei foarte bune de a face obiecte decorative în cadrul centrelor de zi cu copilașii. Într-un an au fost prezentate într-o căsuță din centru în Piața Teatrului, în alți ani am avut un spațiu dedicat în Promenada Mall. Anul acesta începem la sfârșitul lunii noiembrie confecționarea obiectelor de Crăciun, avem un proiect finanțat de Consiliul Județean pentru a susține ateliere părinți-copii, atât în centrul din Mureșeni școala Gimnazală „Serafim Duicu”, cât și centrul din Unirii, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”. În fiecare an, am avut norocul să primim de la firme cadouri personalizate, în urma unor scrisori scrise de copii lui Moș Crăciun. Angajații s-au mobilizat și au făcut în așa fel încât aceștia să primească exact ce și-au dorit. Anul trecut am reușit la grădinița din Chinari, care aparține de Sântana, cu elevi de la Liceul de arte. Doi-trei colegi au luat câte o scrisoare scrisă de un copil de grădiniță, au cumpărat și un grup organizat a mers la grădiniță și au împărțit cadourile. Vă spun, au fost copii care au cerut o ciocolată și o lămâie sau pijamale groase de frig.

Câți voluntari sunt?

Avem un centru de voluntari, elevi din licee din oraș, și nu numai, avem și elevi din Târnăveni care chiar s-au implicat și în Festivalul Copilăriei ajuns la cea de-a doua ediție, au cumpărat cadouri de sărbători, au dus copiii la film, pe timpul verii au fost în centrele de zi și au făcut ei activități cu copiii, s-au jucat, au făcut teme de vacanță, sunt dedicați, sunt lângă noi. Fără voluntari ne-ar fi destul de dificil să ajungem peste tot. Avem înscriși 100 de voluntari, activi sunt în jur de 30.

Care e situația centrului de zi de la Sântana?

La Sântana este un număr destul de mare de copii înscriși la școală, au și grădinițele din satele arondate comunei. Sunt multe familii cu situații destul de dificile, sunt copii cu părinți plecați, dar părinți plecați nu neapărat la muncă în străinătate, ci plecați de tot, adică copiii nu au mai vorbit cu mama, respectiv cu tata, de ani buni, și e lăsat în grija bunicii. E greu. Din 2021 avem în Sântana un centru de zi pentru copii cu părinți plecați în străinătate și am văzut că ar fi benefic pentru ei să știm că mănâncă o masă caldă, sunt mulți care nu au, mâncau doar cornul primit de la școală. Aici lucrăm la prevenirea abandonului școlar, pentru că există un cadru didactic care stă acolo cu ei și îi ajută să-și facă temele, îi ajută să înțeleagă ce nu au înțeles la clasă, îi ajută cumva să aibă un mic progres și pe partea de școală, de educație, dar și pe cea de gestionare a comportamentelor sociale. Centrul este deschis cu finanțare pe fonduri europene, dar se va finaliza la sfârșitul anului. Ne dorim să găsim, cumva, resurse să mai continuăm din când în când măcar activitățile de consiliere psihologică, socială, de activități recreative.

Este foarte important să înțeleagă și primăriile din județ, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, că e binevenită această implicare. Să scrii un proiect pe fonduri europene nu e chiar de speriat, sunt firme care pot ajuta pe partea de bircocrație. Pentru comunitate, însă, pentru copii și părinți este un mare ajutor. Să știi că acel copil este undeva de la ora 8.00 la ora 16.00, că socializează și vine acasă cu temele făcute, e de mare ajutor. Noi putem să ajutăm pe partea de proceduri, de activități, cursuri de managementul clasei pentru cadre didactice, cursuri de educație parentală pentru părinți. E important să existe această relație între cadrul didactic, părinte și familie-copil și să lucrăm în interesul superior al copilului.