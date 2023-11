Două junioare de 16 ani au debutat în LNBF

Distribuie

Chiar dacă echipa de baschet feminin din cadrul CSM Târgu Mureș a fost învinsă de puternica echipă a Constanței, pentru două dintre jucătoarele mureșene, seara de 16 noiembrie va rămâne o zi istorică după ce au debutat în Liga Națională de Baschet Feminin.

Potrivit CSM Târgu Mureș, cea de-a IV-a etapă din Liga Națională de Baschet Feminin (LNBF) s-a încheiat cu următorul rezultat:

CSM Târgu Mureș – CSM CSU Constanța: 61-82 (14-25, 18-21, 11-22, 18-14).

Marcatoarele din cadrul meciului au fost: Cortez 16 (5×3), Plăvițu 16 (4×3), Ardelean 12 (2×3), Bobar 8, Sólyom 4, Domokos 2, Iris Axintie 2 și Ciciovan 1. Au mai jucat și Feises, Brefelean și Czimbalmos.

„Am început bine partida cu 5 puncte marcate la rând, dar oaspetele ne-a ajuns din urmă foarte repede. Am fost 8-8 după primele cinci minute, însă am început să ne precipităm în atac, permițând adversarelor să ne desprindă de tabelă”, se precizează pe pagina de Facebook a CSM.

Avantajul lor a crescut la 14 puncte până la pauza mare și nu au mai scăzut până la finalul meciului, iar jucătoarele de națională din tabăra oaspeților au gestionat bine avantajul până la final.

Iris Axintie și Maria Brefelean au debutat în Liga Națională de Baschet Feminin

Potrivit aceleiași surse, meciul va fi unul memorabil pentru două dintre componentele lotului mureșena, Iris Axintie și Maria Brefelan, ambele de numai 16 ani, care și-au marcat debutul pe prima scenă baschetbalistică din România.

„Este meciul în care am debutat cel mai mult din toate cele jucate până acum. Am intrat pe teren plină de emoții, nu aveam încredere în mine că voi intra pe teren, dar s-a întâmplat și am dat tot ce am putut. Sperăm să avem cât mai multe meciuri jucate și să aducem cât mai multe puncte. Vrem să arătăm cine suntem cu adevărat”, a declarat Iris.

„Am intrat și am luptat, că mi-am dorit. Am zâmbit mereu pe teren deoarece este o bucurie mare și multă muncă care stă în spatele acestui debut. Am pornit cu gândul de a lupta și de a da tot ceea ce e mai bun”, a declarat Maria.

”În această seară echipa noastră a primit vizita unei echipe foarte puternice. Jumătate din lotul lor fac parte din echipa națională a României. Sunt fete cu multă experiență. Suntem în primul an și jumătate din echipa noastră este formată din junioare. Astăzi au debutat cu primele puncte. Am fost foarte fericiți de pe bancă în ciuda scorului. Am avut momente pline de bucurie când le-am văzut că s-au descurcat foarte bine și au avut curajul să se bată cu oameni de 1,96, cu mult peste forța lor. Au făcut-o cu mult curaj și sunt mândră de ele. Sincer scorul nu mă interesează. Uitându-mă pe statistică au fost câteva situații de tranziție defensivă, în care cu puțin mai multă atenție nu cred că este real ceea ce am văzut pe tabelă”, a declarat antrenoarea Florina Pora.

Diana CĂRBUREAN