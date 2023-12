La mulți ani, România! La mulți ani, Reghin!

Distribuie

Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” din municipiul Reghin a găzdui vineri, 1 decembrie spectacolul ”Reghinul sărbătorește”, eveniment organizat de Primăria municipiului Reghin cu ocazia Zilei Naționale a României.

Elogiu adus înaintaților care au înfăptuit România Mare

Marele act istoric de la Alba Iulia din urmă cu 105 ani a fost subliniat de toți cei care au urcat pe scenă, primul fiind prof. dr. Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin.

Prof dr. Florin Bengean

„Astăzi, la 105 ani, noi cei care suntem generația Centenarului Marii Uniri, în primul rând să ne exprimăm gândul nostru de cinstire și de recunoștință față de toți acei eroi de-a lungul veacurilor și mileniilor care și-au dat viața pentru țară. Noi cei de astăzi, cum spunea și îndemna cineva, îndemn și eu, să trăim cu toții ca frații în această țară, sub acest cer frumos românesc, români, maghiari, germani, evrei, turci, tătari, chinezi și câte etnii or mai fi în această țară. Să trăim cu toții frumos, să trăim ca frații, să ne iubim între noi așa cum au făcut și iluștrii noștri înaintași. Să ne mândrim cu această țară, să iubim această țară, să ne iubim cultura, tradiția, spiritualitatea și tot ce este românesc”, a spus prof dr. Florin Bengean.

Márk Endre: „Ziua de 1 Decembrie trebuie să devină ziua unității sociale”

La rândul său, primarul Márk Endre a subliniat nevoia unei unități sociale în care să predomine pacea, liniștea, respectul și susținerea reciprocă.

Márk Endre

„Ziua Națională a României este ziua în care sărbătorim unirea tuturor românilor. Ziua Națională este o bună ocazie pentru toți cetățenii acestei țări să demonstreze că sunt apți să se unească pentru a face bine câteva lucruri esențiale. Uneori ne iese, adesea nu, dar important este că avem an de an un prilej să ne reamintim că putem fi capabil de lucruri mărețe. Cine nu învață din eșecuri sau din victorii, are puține șanse să meargă înainte pe drumul drept. Trăim timpuri foarte complicate care ne pun la încercare și ne testează inclusiv sistemul de valori. Libertatea de mișcare, de gândire, de exprimare, egalitate în fața legii sunt atuuri uriașe ale societăților democratice care în vremuri tulburi capătă o semnificație și mai puternică. Știm cât de prețioase sunt toate acestea, dar prezentul ne demonstrează că aceste atuuri nu sunt veșnice. Când spun asta mă gândesc la contextul tensionat din Europa și nu numai. Azi, noi din păcate nu prețuim pacea, nu prețuim liniștea, nu prețuim pentru că suntem norocoși și le-am moștenit, le-am primit cadou. Comportamentul nostru de astăzi demonstrează că încă nu ne-am învățat lecția. Prea des în societate putem observa lipsa de respect față de alți oameni, prea rar ne ajutăm unii pe alții, de mute ori ne atacăm și ne certăm. Cred că ziua de 1 Decembrie trebuie să devină ziua unității sociale, zi în care ne amintim că cele mai mari realizări oamenii le-au făcut atunci când s-au unit pentru a face împreună lucru mărețe. Ziua de 1 Decembrie trebuie să fie ziua în care noi sărbătorim pacea și liniște, sărbătorim respectul și susținerea reciprocă. Dacă în mod firesc, identitățile ne diferențiază, valorile pe care le împărtășim ne aproprie. Ele ne unesc în jurul libertății și demnității umane. Sunt libertăți și drepturi care trebuie mereu promovate și apărate pentru că se câștigă foarte greu, dar se pierd infimit mai ușor. Avem datoria să lăsăm urmașilor noștri o moștenire de care vreau să fie mândri, să dăm un exemplu de toleranță, unitate și respect pentru adevăratele valori. Vă doresc o seară minunată, multă bucurie și fericire. La mulți ani, Reghin, La mulți ani, România!”, a fost mesajul transmis de primarul Márk Endre.

Dragoș Pui: La mulți ani, România, la mulți ani români, la mulți ani dragi reghineni!”

„Realizarea unității naționale a românilor s-a reușit cu multă jertfă, cu sacrificiu enorm, cu dăruire, devotement, toate aceste provenind dintr-o dragoste profundă pentru țară, pentru patria română, pentru pământul strămoșesc. Precum înaintașii noștri care au scris pagini memorabile de istorie, și noi la rândul nostru trebuie să ne indicăm la înălțimea faptelor lor și să creăm la rândul nostru fiecare dintre noi o pagină de istorie care trebuie să fie cât mai strălucitoare, iar lumina acesteia să strălucească atât asupra prezentului cât mai ales asupra viitorului.

Dragoș Pui

Este momentul în care trebuie să ne aducem aminte de toți cei de dinainte noastră care, prin faptele lor minunate au scris pagini de o mare însemnătate istorică. Trebuie să aducem recunoștința noastră, a celor de azi, tuturor acelora care au luptat, unii chiar cu prețul vieții lor pentru împlinirea visului de veacuri al poporului român. România astăzi este o țară frumoasă și importantă în peisajul european și nu numai. Este bine integrată în structuri solide euroatlantice care îi conferă o stare de liniște, pace și prosperitate. Acest lucru se datorează și iluștrilor noștri înaintași care au plătit cu greutate această țară. Acum, la ceas de mare sărbătoare, dorim țării noastre, precum și românilor de pretutindeni tot binele, multe împliniri și realizări pe toate planurile. La mulți ani, România, la mulți ani români, la mulți ani dragi reghineni!”, a spus Dragoș Pui, viceprimarul municipiului Reghin.

Dumitrița Gliga: „Oriunde ne ducem în lumea aceasta, sunt convinsă că purtăm patria în sufletul nostru”

Patrie, patriotism, unitate și sentimentul de acasă au fost esențele discursului deputatul PSD , Dumitrița Gliga cu ocazia evenimentului dedicat Zilei Naționale de la Reghin.

Dumitrița Gliga

„Ziua de 1 Decembrie este o zi specială pentru noi toți, pentru că în primul rând este o zi în care trebuie să vorbim despre unitate și pentru că în această zi de 1 Decembrie trăim niște sentimente profund patriotice fiecare dintre noi. Patriotismul poate să fie definit în multe feluri și sunt convinsă că fiecare îl simțim diferit. Pentru mine, ziua de 1 decembrie, astăzi aici la Reghin, împreună cu dumneavoastră înseamnă un profund sentiment de siguranță și de liniște, un sentiment pe care nu poți să-l ai decât acasă, printre ai tăi, acolo unde te regăsești în tot ce se mișcă și în tot ce respiri și unde tot îți este familiar. Uneori, unii ne amăgim și spunem că acolo unde este bine, acolo nu este patria. Eu consider că patria înseamnă acel loc unde ai simțit pentru prima dată pământul sub tălpile tale și acolo unde ai văzut pentru prima dată un răsărit de soare. De aceea, oriunde ne ducem în lumea aceasta, sunt convinsă că purtăm patria în sufletul nostru. În încheiere nu vreau decât să vă transmit că sunt foarte bucuroasă că astăzi, de 1 Decembrie, am putut să petrec Ziua Națională a României, ca de altfel și în anii anteriori, în mijlocul reghinenilor mei. La mulți ani, România, La mulți ani români, La mulți ani dragi reghineni!”, a precizat deputatul Dumitrița Gliga.

Vasile Oprea: „Vă îndemn să iubiți România, să iubiți Reghinul”

„Simt în sală o energie pozitivă, un val de mândrie națională și de patriotism, ceea ce este foarte bine. România, țara noastră frumoasă a străbătut un drum lung de-a lungul istoriei, cu multe provocări și sigur că noi astăzi, generațiile care suntem în această țară, noi cei prezenți în această sară, suntem martorii unei Românii dezvoltate, a unei Românii puternice care este ancorată în principiile noastre fundamentale: unitate, solidaritate și libertate.

Vasile Oprea

Sigur că trebuie să privim cu mândrie în trecutul nostru istoric, dar în același timp să ne îndreptăm pași către viitorul nostru atât de mult promis. Trebuie să fim cu gândul, cu recunoștință către eroii care au reușit să scrie certificatul de naștere al României, pentru cei care și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă pentru ca noi, astăzi să trăim într-o țară liberă și democratică. Pentru aceasta dragi concetățenii, este necesar ca fiecare dintre noi, acasă, la locul de muncă, pe stradă, să dăm dovadă de românist, să dăm dovadă de civilizație și să participăm fiecare cu cât putem ca să ducem această țară într-o direcție bună, să o dezvoltăm astfel ca generațiile care vin, copiii noștri să spună da, iată că părinții noștri au făcut ceva pentru această țară. Vă doresc o seară minunată și totodată vă îndemn să iubiți România, să iubiți Reghinul. La mulți ani, România! La mulți ani români binecuvântați!”, a punctat Vasile Oprea, subprefectul județului Mureș

Artiști îndrăgiți de Ziua Națională la Reghin

Momentul dedicat Zilei Naționale la Reghin a prilejuit publicului să asiste la un spectacol folcloric cu ansambluri și astiști îndrăgiți, Alin Pop, Anca Branea, Maria Neag, Casiana Bucin, Elisa Frent, Lorena Holca, Bianca Pop, Veta Biriș, Costi Dumitru, Sorin Pantea, Grupul Vocal Folcloric ”Maris”, și Ansamblul de Dansuri Populare ”Toaca Văii Gurghiului.”

