Mesaj transmis de antrenorul CS Unirea Ungheni, după ultima victorie a anului 2023

Antrenorul Florentin Petre de la CS Unirea Ungheni 2018 a transmis fanilor câteva gânduri în urma ultimei victorii a anului 2023, victorie adjudecată cu patru goluri înscrise în fața celor de la Avântul Reghin.

„Am încheiat anul așa cum ne-am propus, cu toate că meritam mai mult. Suntem pe locul III și asta ne dă încredere că anul viitor vom avea rezultatele pe care ni le-am dorit. Am găsit la Ungheni un lot de jucători omogen, alături de care am lucrat zi de zi pentru a reuși să înscriem multe goluri. Fotbalul se joacă pe goluri și pe puncte, astfel că am muncit toți în consecință”, a declarat acesta.

Condiții foarte bune pentru jucători

„Avem noroc de condițiile de antrenamente excelente și de o foarte bună conducere administrativă. Ce există la Unirea Ungheni, nu există la multe din cluburile din eșaloanele superioare, iar asta ne obligă să dăm totul pe teren, pentru a îndeplini obictivul: promovarea în Liga a II-a. Pe această cale transmit felicitările și mulțumirile mele primarului orașului Ungheni, domnului Victor Prodan, pentru tot ce oferă acestui club și suporterilor”, a mai spus antrenorul.

Promovarea în Liga a II-a, un obiectiv principal

„Ne așteaptă un an greu și îmi doresc ca toți jucătorii să fie concentrați și conectați la tot ceea ce înseamnă obiectivul nostru. Împreună vom lupta să ducem numele Unirea Ungheni săpre elita fotbalului românesc”, a mai completat acesta.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook – CS Unirea Ungheni 2018