VIDEO-FOTOREPORTAJ: ”Sate Sănătoase”, proiect pentru sănătatea oamenilor, în comuna Beica de Jos

La doar câțiva kilometri distanță de municipiul Reghin, pitită între coline, se află comuna Beica de Jos, administrată de doamna primar Maria Moldovan, o localitate care se poate mândri cu o conducere care militează pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității.

Unul dintre proiectele inițiate în acest sens se intitulează „Sate Sănătoase” și prevede, după cum însuși numele indică, modernizarea și dezvoltarea mediilor rurare din apropierea comunei, prin investiții care au ca obiectiv îmbogățirea calității vieții și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, pentru locuitorii din comunele Beica de Jos și Chiheru de Jos, respectiv a celor aparținând satului Habic din comuna Petelea. Colaboratorii care s-au implicat în materializarea acestui proiect sunt Asociația „Divers” din Târgu Mureș și Fundația „Bente AID” din Norvegia, proiectul fiind sprijinit financiar de Ministerul Sănătății din România, împreună cu Ministerul Sănătății din Norvegia, prin fonduri norvegiene pe axa SEE 2014-2021.

„Suntem parteneri în acest program de sănătate publică, care este finanțat și prin contribuția Fundației ”Bente AID”. Noi am avut misiunea de a urmări modul în care acest program prinde contur și este implementat. Suntem încântați să vedem ce a ieșit din acest proiect. Este într-adevăr uimitor ceea ce vedem astăzi aici. Sper că va fi în beneficiul societății”, a declarat reprezentanta ONG-ului norvegian.

Proiect în valoare de 820.455,87 de euro

Prin acest proiect s-a reușit consolidarea integrală a unui dispensar uman în localitatea Beica de Jos, respectiv reabilitarea dispensarului deja existent în localitatea Căcuciu, unități sanitare care asigură servicii medicale de înaltă calitate locuitorilor. Cele două unități necesită în continuare investiții, nefiind încă complet utilate, termenul limită de implementare al proiectului fiind data de 30 aprilie 2024. Valoarea totală a proiectului este de 820.255,87 de euro.

Miercuri, 6 decembrie, administrația comunei Beica de Jos a organizat un eveniment de prezentare a dispensarului care din idee a devenit fapt, și care, de mai bine de un an, oferă servicii de medicină de familie, urmând ca în curând să fie disponibile și servicii de ginecologie și stomatologie. Conform datelor furnizate de primarul comunei, dispensarul de la Beica de Jos se află în stadiul achiziționării echipamentelor.

„Vom dota un cabinet stomatologic, avem un cabinet de medicină de familie care este dotat, în incinta dispensarului avem și o farmacie. Acest dispensar a fost finalizat acum doi ani, construit de la zero. Am pus preț pe sănătatea cetățenilor din comuna noastră, suntem a doua cea mai săracă comună din județul Mureș, deoarece 30% din cetățeni sunt de etnie romă, iar noi încercăm să îi aducem pe calea cea bună prin acest proiect. Am scris acest proiect pentru sănătatea oamenilor și mi-am dorit să avem oameni sănătoși în comună”, a precizat Maria Moldovan.

Servicii oferite

Grupul țintă care intră în raza de acțiune a proiectului sunt copiii, mamele novice, vârtnicii și persoanele cu dizabilități. Astfel, pentru mamele care au născut precoce, dat fiind și procentul etniei rome care populează această comună, sunt furnizate servicii de consiliere ginecologice. Mamele cu copiii până în doi ani sunt ajutate prin intermediul programului ”Cutia bebelușului”, care le oferă produse de igienă, pamperși și lapte praf. Tot prin intermediul fondurilor survenite din proiect a fost achiziționată o ambulanță de tip A1, care va ajunge la Beica de Jos până în data de 15 decembrie și prin care se vor asigura consultații la domiciliu, dar și transportul pacienților către Unitățile de Primiri Urgențe în caz de nevoie. Începând cu luna octombrie a anului curent, echipa membrilor proiectului s-a mărit cu un medic asistent comunitar care se deplasează la domiciuliu pentru a oferi servicii de îngrijire bătrânilor și persoanelor cu dizabilități. „Avem nouă cadre medicale și specialiști pe care îi vom trimite la cursuri de specializare, cursuri de prim-ajutor, cursuri de răspuns la dezastre, cursuri de mediatori sanitari, cursuri de îngrijire persoane vârstnice, cursuri de îngrijire paliative care trebuie făcute. Vrem să formăm cadre care să sprijine în continuare proiectul și care trebuie să aibă o sustenabilitate de cinci ani. Tot ce s-a investit trebuie să funcționeze cel puțin cinci ani”, a precizat Mircea Valentin Nechiti, manager de proiect.

Consultații ginecologice gratuite

Reprezentanții proiectului au anunțat totodată că de îndată ce vor sosi echipamentele aferente specializării „Ginecologie”, se vor efectua consultații gratuite pentru un număr de 100 de femei neasigurate, respectiv un număr de 200 de femei asigurate, costurile fiind suportate din bugetul proiectului. Tot în zona ginecologică, membrii Asociației ”Divers” asigură partea de consiliere privind sănătatea aparatului reproducător, educând și contribuind la conștientizarea populației privind potențialele afecțiuni ce pot apărea, precum și riscul acestora. „Asociația ”Divers” este partener în proiectul ”Sate Sănătoase”. Avem sarcina de a ne ocupa de campaniile de prevenție pe sănătate, ne ocupăm mai mult de prevenția cancerului ginecologic, de prevenția bolilor cu transmisiune sexuală, facem conștientiare pentru igiena orală la copii și avem și o componentă de viață sănătoasă, respectiv informăm despre drepturile pe care oamenii îl au în privința accesului la sănătate, dar noi ne axăm special pe femei. Efectuăm consiliere personală pe aceste probleme. Avem un club al mamelor cu copii sub trei ani, unde discutăm despre igienă, alăptare ș.a.m.d.”, a declarat Koreck Mária, reprezentantă a Asociației „Divers”.

Dispensarul de la Căcuciu, reabilitat

Din fondurile proiectului a fost reabilitat și dispensarul de la Căcuciu, inaugurat în anul 2021, în cadrul căruia funcționează în acest moment un cabinet de medicină de familie, urmând a fi dotate un cabinet de Obstretică Ginecologie, un cabinet de Medicina Familiei, și o încăpere pentru alăptare. Tot în cadrul dispensarului vor fi construite un spațiu de depozitare materiale și un spațiu pentru vestiare, valoarea totală a investiției fiind de 294.868,31 de lei, fără TVA.

La evenimentul din data de 6 decembrie au fost invitați membri ai Ministerului Sănătății din România și Norvegia, reprezentanți ai ambasadelor din Polonia și Cehia, reprezentanți norvegieni din Bruxelles și o serie de oficialități locale cum ar fi: Vasile Oprea – subprefect al județului Mureș, Dumitrița Gliga – deputat PSD de Mureș, Eremia Pop – primarul comunei Chiheru de Jos și dr. Iuliu Moldovan – director executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș

„Proiectul acesta a fost selectat de Ministerul Sănătății ca o bună practică prin care să se identifice modalitatea prin care fondurile norvegiene au fost implementate și puse în practică, să vadă palpabil ce s-a reușit până în acest moment”, a adăugat managerul de proiect.

