Grig Iliescu și surprizele din Tolba cu fapte bune de Crăciun

Bunătatea, compasiunea, recunoștința și empatia s-au unit într-o Asociație, Tolba cu Fapte Bune. An după an, membrii asociației au dezvoltat proiecte din ce în ce mai ambițioase, câștigând încrederea mai multor oameni de a urma și a investi resurse financiare și timp în visurile și proiectele lor. Prima acțiune comună au avut-o în 2015, când s-au gândit să facă 15 pachete pentru ShoeBox… și din 15, au ajuns la 40! Apoi au urmat alte proiecte, Start Curățel, Dăm culoare cunoașterii, Donează și vieți colorează, Dăruiește! Împlinește! Mulțumește!, Schimbare prin educare. Doi oameni sunt în fața acestor fapte bune, Laura Praja și Grig Iliescu, care ne dă mai multe detalii, într-un scurt interviu, despre proiectele de viitor.

Pentru început, să ne spui, te rog, câteva detalii despre Tolba cu fapte bune

Tolba cu Fapte Bune este proiectul pe care ne dorim să-l creștem alături de cât mai mulți oameni de bine, arătându-ne compasiunea față de semenii noștri mai puțin norocoși, în principal copii nevoiași și vârstnici.

Când ai avut prima acțiune, de unde ți-a venit ideea primului proiect?

Prima acțiune am făcut-o alături de Laura Praja, în cadrul binecunoscutului proiect ”ShoeBox”, campanie în care s-au implicat, ulterior și o mână de prieteni, alături de care, mai apoi, am făcut, dintr-o ”glumă”, primul proiect marca ”Împreună reușim! Mureș”! Colaborând cu câteva centre de copii, dar și de vârstnici, atât din oraș cât și din afara județului, am făcut primele proiecte ale unui ”Grup de Voluntari Independenți”, cum ne-a plăcut să credem că suntem (și așa și eram)! Apoi s-a născut ”Tolba cu Fapte Bune”, proiectul nostru de suflet!

Se implică tinerii în munca de voluntariat?

Atât cât o fac, o fac destul de bine, în condițiile în care noi, ca țară, nu am dezvoltat o cultură a voluntariatului în adevăratul sens al cuvântului, needucând copiii în acest sens. Voluntariatul ar trebui predat în școli, ar trebui exersat, practicat, explicat de psihologi care să accentueze importanța actelor de binefacere ca terapie pentru oameni. La noi lipsește cu desăvârșire, deși avem cea mai mare nevoie. O școală în acest sens, n-ar strica deloc. Necesitatea voluntarilor și voluntariatului e vitală, atât pentru un ONG cât și pentru comunitatea căreia se adresează proiectele Asociațiilor.

Care sunt proiectele tale de suflet?

Toate. Fie că vorbim despre sprijinirea unor ”omuleți” nevoiași, împreună cu familiile lor, fie despre vârstnicii destul de uitați de mulți, inclusiv de familie și apropiați, despre ”100 de Biblioteci Rurale”, ”Mărțișorul”, ediție cu tradiție deja de ceva timp (7 ani) sau despre implicarea în educația copiilor, toate proiectele ne plac, pentru că ne plac provocările și mai ales satisfacțiile ducerii lor la bun sfârșit.

Ce este 100 de Biblioteci rurale?

”100 de Biblioteci Rurale” este un proiect născut din identificarea nevoii de carte, mai ales acolo unde accesul la ea e limitat, ori chiar lipsește cu desăvârșire. Cartea este singura șansă a copiilor, privați oricum de șansa la dezvoltare prin intermediul tehnologiei, pentru că există situații în care copiii nu au nici măcar curent acolo unde stau, deci e singura șansă de explorare, de dezvoltare, de cunoaștere, de descoperire. E crunt câți adulți nu știu scrie corect, nu mai spun de cei total analfabeți (și nu vorbesc de cei funcționali), însă mai rău e că aceștia devin părinți și își educă proprii copii la fel, adică cu o nepăsare față de educație și importanța ei pentru individ. Oamenii au nevoie de carte, de informația luată din cartea fizică, de antrenarea creierului, de dezvoltarea propriei personalități prin intermediul cărții, de dezvoltarea imaginației, de sportul minții dezvoltat de carte. Da, știu, am repetat cuvântul ”carte” de 4 ori, tocmai pentru că, în cazul de față CARTEA e suportul, ea e subiectul și miza dezvoltării omului, dar și baza proiectului ”100 de Biblioteci Rurale!”

De Crăciun pregătești surprize mureșenilor?

Da, pregătim niște surprize plăcute mureșenilor. Cercei făuriți din piele reutilizată, seturi de bijuterii din materiale reciclabile, da, ai auzit bine, din materiale reciclabile, mai precis din capace de PET reciclate, transformate și reutilizate, semne de carte, tocmai destinate să sprijine proiectul despre care tocmai ți-am povestit, dar mai ales decorațiunile pregătite pentru Bradul de Crăciun, brăduleți din lut, clopoței, fulgi de nea și îngerași, croșetați cu multă migală. Toate astea sunt pregătite pentru a da posibilitatea cât mai multor mureșeni să le achiziționeze, să se implice în proiectele Asociației Tolba cu Fapte Bune și astfel să ne susțină!

Implicat în atâtea acțiuni umanitare și dăruind atât de mult, tu ce ai vrea să primești de Moș Crăciun?

Profesional, să văd duse la bun sfârșit cât mai multe proiecte ale Asociației, însă cel mai și cel mai mult mi-aș dori ca impactul lor să fie realmente mare, efectul scontat să existe, să se împlinească, să producem schimbări chiar și la nivelul familiei, al comunității cât mai lărgite. Să se vadă eforturile membrilor, voluntarilor, oamenilor de bine, dar și efortul celor pentru care facem proiecte, să conștientizeze nevoia de schimbare și beneficiile ei. Mulți donatori, foarte, foarte mulți donatori, extrem de mulți voluntari, o școală de voluntari, activități antrenante în comunitate, care este destul de ”adormită”, după cum bine știm, fapte de bine, aducerea educației pe primul loc, ca importanță vitală și nu doar promovarea dar și exercitarea exercițiilor culturale, de orice natură ar fi ele, de la artă, în toate formele ei, până la orice înseamnă cultură ”de bun simț”!

Personal, liniște, armonie și înțelegere!

Pentru o lume mai bună, ce ai schimba?

Priorități și mentalități.