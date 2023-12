Handbalistele de la CSM, victorie cu sibiencele

Distribuie

Junioarele 2 ale CSM Târgu Mureş au oferit un meci de handbal extrem de palpitant suporterilor, dar mai ales antrenorilor, în meciul disputat împotriva sibiencelor.

Potrivit CSM, rezultatele au fost următoarele:

CSM Târgu Mureş – CSS Sibiu: 26-25 (14-10)

Marcatoarele din cadrul meciului au fost: Sonia Lăcătuș 7, Daria Rusu 6, Daria Coman 4, Iasmina Bucur 3, Mara Cioban 2, Mara Tarcău 2 și Bianca Mureșan 2.

„Am început destul de ezitant partida din Seria E a Campionatului Naţional. După o serie de ratări, au venit paradele din poarta noastră, ceea ce le-a dat încredere jucătoarelor noastre. Sonia Lăcătuș şi Daria Rusu au marcat la foc continuu, iar scorul la pauză era unul destul de liniştitor. Dar după reluare liniştea a dispărut, oaspetele a reuşit să egaleze foarte repede, iar mureșencele au preluat conducerea la finalul partidei”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, fetele noastre şi-au aruncat ultimele resurse pentru a reveni, iar eforturile lor au fost răsplătite cu o mare victorie.

Tabela a arătat 3 goluri în plus pentru echipa vizitatoare, cu doar 2 minute înainte de final, dar mureșencele s-au mobilizat exemplar şi au primit şansa unei aruncări de la 9 metri după expirarea timpului regulamentar.

Sonia Lăcătuș nu a fost pentru prima oară într-o astfel de situaţie şi a reuşit să strecoare mingea în poartă, aducând victoria.

„Ultimele aruncări sunt dificile. Emoțiile m-au copleșit, dar mă bucur că am reușit să aduc victoria. Le-am făcut pe fete fericite, dar și pe antrenor. La antrenamente nu exersez această aruncare. Anul trecut am început, deoarece a fost primul campionat serios cum jucam și la junioare 1 și junioare 2. Avem uneori niște căderi și trebuie să exersăm pe această parte. Mereu reușim să revenim și să câștigăm. Joi mai avem un meci cu Sighișoara. Și ele sunt destul de bune, dar cred că putem să câștigăm și să aducem victoria”, a declarat sportiva.

„Nu ne lipsesc meciurile grele. Etapa trecută am reușit să facem un egal, iar în această etapă am câștigat. Echipa Sibiului este o echipă foarte bună. Și în meciul din tur cu ele am câștigat tot la un gol diferență. Ne simțim bine după aceste reușite. Am avut un meci bun până la finalizare, acolo ne-a lipsit luciditatea și au apărut multe ratări. Revenind la părțile bune, am avut un final foarte bun în care am reușit să punem presiune de la -3, cu trei minute jumătate pentru adversare. Am stat foarte bine din punct de vedere fizic, am dus mingea repede și am schimbat puțin sistemul de joc. Mai avem un meci la Sighișoara. Noi chiar ne ducem și acolo să câștigăm, dar trebuie să remediem micile greșeli de la final. Promitem să ne întoarcem cu victorie și de la Sighișoara”, a declarat antrenorul Laurențiu Pop.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș