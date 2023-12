Spectacol de colinde sub egida ASTRA

Distribuie

Despărţământul Reghin al Astrei a păstrat frumosul obicei început anul trecut, acela de a organiza în preajma Crăciunului un spectacol de colinde. Așa se face că duminică, 17 decembrie a avut loc a doua ediție a evenimentul „Tradiţii Româneşti de Sărbătoarea Naşterii Domnului”. Evenimentul a fost găzduit de Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin devenită neîncăpătoare pentru cei veniți la chemarea Astrei reghinene.

„Mă bucur să vă văd pe toți în această seară deosebită în care sărbătorim împreună colindul Crăciunului, dar mai ales frumusețea și puritatea tradițiilor noastre românești de iarnă. Nimeni și nimic nu le poate șterge din sufletele celor care își respectă cu adevărat trecutul și istoria. Faptul că am ales să ne reunim din nou sub sigla Astrei e un semn de binecuvântare și de comuniune sufletească. Acest semn ne arată că sprijinul autentic românesc nu încetează să fie viu, actual și plin de semnificație. Este o lecție pe care tradițiile românești vechi de secole ne cer să o transmite mai departe pentru a ne aminti mereu că datoria noastră de căpătâi este să dăm mai departe ceea ce am primit de la înaintașii noștri. Colindele pe care le vom asculta astăzi nu sunt doar cântece minunate, sunt mesaje de peste timp care întruchipează spiritul iubirii și al bucuriei. Eu, ca și președinte al Despățământulu ASTRA Reghin, vă mulțumesc tuturor pentru implicare și pentru prezență, dar mai ales pentru că ați făcut posibil acest miracol pe care îl vom trăi împreună cu toții în această seară. Pace, fericire și bună înțelegere tuturor. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o seară de neuitat”, a fost mesajul transmis celor prezenți de av. Stelian Doru Cătană, președintele Despărțământului Reghin al Astrei.

Publicul prezent a avut parte de un marator al tradițiilor româmești, la loc de cinste fiind colindele, precum și obiceiurile de iarnă, turca fiind unul din momentele aplaudate la scenă deschisă de cei prezenți. Au adus pe scenă îndrăgitele colinde românești Grupul vocal „La poale de Călimani”, Grupul „Vestitorii Bucuriei”, Grupul de colindători de la Școala Gimnazială Hodac, Grupul folcloric „Plaiurile Luțului” din Goreni, Grupul vocal „Crenguță de Brad” al ligii Pensionarilor Reghin, , Grupul de colindători din cadrul Ansamblului „Mureșul”. Sebastian și Casian Cotârlă și soliștii Florina Oprea, Daniel Fărcaș și Maria Antonia Lazăr. Obiceiurile de iarnă au prind viață grație Ansamblului folcloric „Hodăceana” din Hodac și a celor din Săcalu de Pădure, cu minunatul Dans al Turcilor. Finalul i-a adus pe scenă pe copiii din cadrul Corului „Bucuria Comuniunii” din Reghin și Grupul vocal „Ecclesia” al preoților din Protopopiatul Reghin, dirijor pr. Vasile Fărcaș, recitaluri care au consfințit o seară cu totul minunată precum Vestea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Alin ZAHARIE