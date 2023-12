VIDEO: Ajunul Nașterii Mântuitorului, moment de sărbătoare la Biserica Evanghelică din Reghin

Distribuie

Tradiția spune că în seara de Ajun, credincioșii se adună în Biserica Evanghelică din Reghin pentru a cinsti cum se cuvine Nașterea Mântuitorului. Nu a făcut excepție nici anul 2023, seara de Ajun fiind și de această dată animată de numeroși reghineni care au asistat la slujba și programul artistic pregătit pentru minunata veste a Nașterii Domnului.

„Și în acest an, în seara de Ajun a Crăciunului biserica noastră evanghelică din Reghin a fost plină. Pe lângă programul artistic oferit de orchestra condusă de Andrei Nădășan, a avut un loc și sceneta Crăciunului în care copiii au prezentat povestirea biblică despre nașterea lui Iisus Christos. Suntem foarte mândri să putem duce mai departe acest obicei care își găsește o rezonanță foarte tare în orașul nostru. Reghinenilor le urez multă binecuvântare, fie ca Mântuitorul născut la Betleem să le umple inimile cu darurile Sale cu pace, cu fericire, cu iertare și cu viață veșnică. Așa să le-a ajute Dumnezeu. Amin!”, ne-a declarat părintele evanghelic Johann Zey.

Recitalul orchestrei Bisericii Evanghelice din Reghin, dirijor Andrei Nădășan a dat startul unei serii de suflet, colorată muzical de Alexandru Polko, Maria Bucur, Sara Szabo, Diana Ungureanu, Andreea Aboș, Manuela Ceușan (vioară), Andreea Holircă (flaut), Mirjam Zey (chitară), Erin Varga, Dorothea Zey (orgă).

„Toate piesele pe care le cântăm cu orchestra sunt prelucrări compuse de mine ale unor cântări din Evangelische Gesangbuch (Cartea de cântări a Bisericii Evanghelice). În această seară de Ajun am ales să interpretăm „Ihr Kinderlein, kommet” și „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich” (prelucrări făcute pe aceste două cântări de Crăciun)”, ne-a declarat Andrei Nădășan.

La reușita serii și-au adus contribuția și elevii și preșcolarii secției germane coordonați de prof. înv. primar Martina Zey care, prin talent artistic au dat viață momentului Nașterii Mântuitorului. Bucuria serii a culminat cu momentul în care cei mici au primit mult așteptatul cadou de la Moș Crăciun, răsplata fiind una pe măsura talentului și programului artistic oferit celor prezenți în seara de Ajun a Crăciunului anului de grație 2023.

„În această seară de Ajun am organizat un program cu copiii de la secția germană a Școlii Gimnaziale „Augustin Maior”. Au fost și copiii de grădiniță alături de cei de la școală, copiii mici, mari, copiii din comunitate și din afara ei. Cu toții s-au implicat foarte mult, au pus mult suflet să ofere celor prezenți o seară de Ajun binecuvântată. Am cântat, am avut o scenetă în care am arătat cât de mult îl iubesc copiii pe Iisus. Pe această cale urez tuturor un Crăciun Fericit binecuvântat. Frohe Weihnachten allen und ein gesegnetes Feiertag”, a spus prof. înv. primar Martina Zey.

Alin ZAHARIE