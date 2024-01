Detalii despre secția de futsal înainte de retur

Distribuie

Joi, 11 ianuarie, reprezentanții CSM au organizat prima conferință de presă a acestui an, în cadrul căreia s-a discutat despre noutățile din cadrul lotului de futsal Liga I.

La conferința de presă au luat parte președintele CSM, Barnabás Szászgáspár, antrenorul echipei, Cosmin Gherman și cei doi noi jucători, Tifan Tamas și Ion Alioani.

„Am avut un poriect destul de îndrăzneț la secția de futsal, unde o echipă tânără bazată pe jucători autohtoni a promovat. Au avut o evoluție curajoasă, cu bune și cu rele, dar e o evoluție bună”, a declarat Barnabás Szászgáspár.

Împreună cu staff-ul tehnic, reprezentanții CSM au hotărât că este nevoie de întărire, de experiență și astfel, au adus doi jucători autohtoni cu experiență, pe lângă cei tineri, tocmai pentru a crește în valoare și pentru a se atinge obictivul propus.

„Începem noul an cu noi achiziții de care aveam nevoie după proiectul în care am intrat cu tinerii mureșeni, marea majoritate dintre ei fiind tineri debutanți. Am avut jocuri bune și mai puțin bune, dar din păcate rezultatele nu au venit. Era normal din punctul meu de vedere”, a declarat Cosmin Gherman.

Fiind un lot de 30 de jucători din Târgu Mureș, marea majoritate dintre ei fiind tineri, se dorea un plus de experiență pentru îndeplinirea obiectivelor, avându-i din acest an alături de ei pe Tifan Tamas și Ion Alioani.

„Tifan Tamas care până în prezent a jucat la Mausoleul Mărășești, are o experiență mare atât în România, cât și afară. L-am avut la Miercurea Ciuc când am ieșit campioni. A mai jucat și la Timișoara, la Deva și în Ungaria. Este un jucător cu potențial, de atac, care ne va ajuta. Ion Alioani nu cred că mai are nevoie de prezentare. Este un jucător care încă este activ și are o ambiție ca la 20 de ani. Tinerii au ce învăța de la el. A făcut performanță”, a mai declarat acesta.

„Mă simt onorat. Mă bucur că are încredere în mine și am fost adus aici pentru a realiza niște obiective. Am dat aici de o echipă tânără, am luat contactul cu ei de o săptămână și văd perspective mari de a realiza obiective frumoase”, a declarat Ion Alioani.

Marți va avea loc primul meci din retur cu echipa din Buzău, după ce echipa și-a revenit în urma înfrângerilor, acest proiect fiind inițiat pentru tineri și pentru susținerea sportului.

Diana CĂRBUREAN