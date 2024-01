Întâlnire a fermierilor revoltați cu prefectul județului Mureș. Ciprian Dobre îi îndeamnă la „echilibru”

Distribuie

Mai mulți reprezentanți ai fermierilor din județul Mureș au solicitat luni, 15 ianuarie, în timpul protestelor pornite în întreaga țară, inclusiv în județul nostru, o întrevedere cu prefectul Ciprian Dobre. Aceștia au cerut, printre altele, stoparea transitului cerealelor venite din Ucraina pe teritoriul țării noastre. Fermierii susțin că mai mult de jumătate din cantitatea de cereale care intră în România din țara vecină este vândută pe piața internă chiar înainte de a ajunge în Portul Constanța.

De asemenea, fermierii din Mureș sunt extrem de nemulțumiți de accizele mari la carburanți, în special motorină, de prețurile pentru polițele de Răspundere Civilă Auto (RCA), dar și de schimbările legislative care au intrat în vigoare la începutul acestui an, inclusiv cele privind plata CASS pentru salariații din domeniul agricol.

În urma întâlnirii cu prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, reprezentanții fermierilor au afirmat că discuțiile nu au avut niciun rezultat, ba mai mult, au evitat să dea alte detalii presei. „Am terminat prima rundă de discuţii cu fermierii. Am avut invitaţi, să zic aşa, un grup de aproximativ 11 fermieri care, evident, nu îşi asumă protestul care are loc acum în centrul municipiului Târgu Mureş (la care participă simpatizanţi AUR şi un deputat USR) şi am discutat, în primul rând, despre chestiunile generale care au atras nemulţumirea fermierilor. Am discutat despre revendicările pe care aceştia le au şi începând cu ora 13:00 le vor discuta la Guvern. De asemenea, în ceea ce ne priveşte, ne manifestăm toată disponibilitatea pentru dialog şi pentru înţelegerea problemelor pe care fermierii din România, respectiv din judeţul Mureş, le au şi vom continua pe parcursul zilei de astăzi să avem întâlniri cu absolut toţi cei care doresc să discute cu noi, cu Instituţia Prefectului, cu prefectul judeţului Mureş, cu cel care vorbeşte şi azi, şi mâine şi când doresc ei”, a declarat prefectul Ciprian Dobre în urma finalul discuţiilor cu fermierii.

Ciprian Dobre, deschis la dialog: „Mesajul meu este un îndemn la echilibru”

Ciprian Dobre a subliniat că instituția pe care o reprezintă manifestă „o disponibilitate totală și deschidere la dialog”.

„În ceea ce ne privește, ne manifestăm toată disponibilitatea pentru dialog și pentru înțelegerea problemelor pe care fermierii din județul Mureș le au. Vom continua să avem întâlniri cu toți cei care doresc să discute cu Instituția Prefectului, atât azi, cât și în următoarele zile. Ceea ce trebuie înțeles este faptul că Instituția Prefectului are disponibilitate totală spre dialog și va fi un punct de echilibru între ceea ce se solicită de către fermieri și Guvernul României. Pentru protestele spontane organizate în jurul Târgu Mureșului mesajul meu este și va fi întotdeauna un îndemn la echilibru”, a adăugat acesta.

Înainte de întâlnirea cu prefectul județului, în dimineața zilei de luni, a mai avut loc o întâlnire la care au participat mai multe asociații de producători agricoli și de crescători de animale, aceștia discutând despre formele de protest la care ar putea să recurgă zilele următoare. Fermierii mureșeni au fost nemulțumiți de faptul că au primit autorizație pentru a organiza un protest în fața Instituției Prefectului județului Mureș, însă, fără utilaje, tractoare sau autocamioane, iar din acest motiv au anulat mitingul, urmând să fie reluat în zilele care urmează.

Lorena PINTILIE