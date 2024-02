149.744.000 lei, bugetul Municipiului Reghin pe anul 2024

Distribuie

În cadrul ședinţei ordinare a Consiliului Local municipal Reghin avută loc joi, 8 februarie a fost aprobat Bugetul General al UAT Municipiul Reghin pe anul 2024.

„Bugetul aprobat pentru acest an are o valoare de 149.744.000 lei, din care avem alocat la investiții suma de 63.433.000 lei. Este o creștere de peste 2,5 milioane de lei față de anul 2023, deci o sumă de 19.589.000 lei. Spitalul Municipal Reghin primește în continuare susținere și finanțare din partea noastră, unde am văzut că s-au îmbunătățit considerabile serviciile. Este vorba de o sumă de 1,6 milioane de lei”, a precizat Bodó József Zoltán, consilier UDMR, președintele de ședință.

Proiectul a trecut cu 11 voturi pentru și 6 abțineri venite din partea consilierilor liberali.

„Aș dori pe această cale să mulțumesc în primul rând colegilor din aparatul propriu pentru că m-au ajutat să facem bugetul. A fost o muncă grea, titanică, iar în final am reușit să avem un buget echilibrat. De asemenea, mulțumesc că colegilor consilieri care au votat bugetul, putem semna din noi contracte, putem continua proiectele și putem dezvolta municipiul Reghin”, a spus Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

(A. Z,)