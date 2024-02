Continuă investițiile în comuna Pogăceaua

Distribuie

Comuna Pogăceaua continuă și în 2024 să-și ducă la îndepliniri proiectele de investiții. Fie că vorbim de drumuri, reabilitare blocuri sau investiții la școli și cămine, lucrările își vor găsi finalitatea în acest an. Despre toate aceastea ne-a vorbit Cristian Ștefan, primarul comunei Pogăceaua.

Reporter: Ce lucrări aveți în momentul de față în derulare?

Cristian Ștefan: Lucrările la reabilitarea drumurilor din comună au început în cursul anului trecut, mai exact în luna octombrie. Ele au fost sistate pe timpul iernii și acum au fost reluate. În data de 26 septembrie am semnat contractul de finanțare pentru asfaltarea a 6,3 kilometri de străzi în comuna Pogăceaua, Valoarea totală a investiției este de 7.376.000 de lei. Practic, vom asfalta străzile rămase fără asfalt la nivelul comunei. După desemnarea constructorului, respectiv SC Drumuri și poduri SA, în data de 4 octombrie am dat ordinul de începere a lucrărilor.

Rep.: Ce zone sunt vizate?

C. Ș.: Este vorba de 10 străzi de pe raza comunei, respectiv Văleni, Deleni, Satu Nou, Sub Vii și Copăcel. Anul trecut am început cu partea de pietruire și betonare de șanțuri și rigole urmând ca anul ăsta să se asfalteze.

Rep.: Ce alte proiecte aveți la nivel de comună?

C. Ș.: Amintesc aici proiectul de reabilitare și modernizare a blocurilor din centrul localității Pogăceaua. Lucrarea are în vedere schimbarea acoperișului, partea de izolație, montare geamuri termopan. Am început lucrările de reabilitare la două blocuri din centrul comunei, grație unui proiect prin PNRR. Avem aprobată finanțarea pentru construirea unui centru medical nou, valoarea fiind de 1,8 milioane de lei. Fostul dispensar medical a activat până acum la parterul unuia dintre cele două locuri din centru comunei. Avem achiziționată o clădire, tot în zona de centru, unde urmează pe baza acestui proiect să construim un centru medical. Tot la capitol proiecte aprobate, avem investiția de la Căminul Cultural din Pogăceaua. Este vorba de o lucrare de reabilitare și modernizare în valoare de 150.000 de euro. Aici urmează licitația cu desemnarea constructorului și demararea lucrărilor De asemenea, proiectul cu fântâna arteziană din centrul comunei e finalizat iar lucrările vor începe în luna martie. La Școala Gimnazială din Pogăceaua aveam un proiect aprobat în valoare de 600.000 de lei Anul acesta vom achiziționa tot ce e necesar pentru laboratoarele de informatică, chimie, biologie. Nu în ultimul rând, în acest an vom achiziționa un microbuz electric pentru elevi, valoarea acestuia fiind de 1,2 milioane lei. Acesta va ajunge în posesia noastră până în toamna acestui an.

Rep.: Ce investiții din bugetul local aveți în vedere pentru acest an?

C.Ș.: Am prevăzut în buget fonduri pentru achiziția de camera de supraveghere. Anul trecut am montat 10 camere, iar în acest an dorim să punem undeva la 30. În rest, continuăm să punem la punct partea cu trotuarele, vrem să finalizăm în acest an undeva la un kilometru de trotuare.

Rep.: Ce alte e proiecte ați mai vrea să faceți?

C. Ș.: Am depus un proiect la AFIR pentru drumuri de exploatare. În luna martie vom ști dacă acest proiect va fi eligibil, proiect care are în vedere asfaltarea a 6,5 kilometri de drumuri destinate producătorilor agricoli, un drum în Văleni și două în Pogăceaua. Vrem să depunem un proiect pentru extindere rețea de canalizare și pentru modernizare stației de epurare. De asemenea, dorim să facem un teren sintetic de fotbal și la Văleni, precum și capela, tot în satul Văleni, pe care dorim să o finalizăm până pe 31 august, dată când vom organiza sărbătoarea „Fiii satului”. Este sărbătoarea care o vom organiza în locul Zilei Comunei Pogăceaua, prilej cu care vrem să finalizăm lucrările la capelă. Tot atunci va avea loc și sfințirea bisericii din Văleni, moment care să întreagească sărbătoarea satului Văleni.

A consemnat Alin ZAHARIE