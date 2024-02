Municipiul Reghin și-a votat bugetul. 63.433.000 lei alocate investițiilor

Distribuie

În cadrul ședinței ordinare avută loc joi, 8 februarie consilierii reghineni au aprobat Bugetul General al Municipiului Reghin pe anul 2024. A fost punctul cel mai important pe ordinea de zi care, paradoxal nu a avut parte de discuții aprinse, consilierii liberali rezumându-se doar la un vot de abținere, atât pe fiecare capitol în parte cât și la votul final al proiectului de buget.

„Bugetul aprobat pentru acest an are o valoare de 149.744.000 lei, din care avem alocat la investiții suma de 63.433.000 lei. Este o creștere de peste 2,5 milioane de lei față de anul 2023, deci o sumă de 19.589.000 lei. Spitalul Municipal Reghin primește în continuare susținere și finanțare din partea noastră, unde am văzut că s-au îmbunătățit considerabile serviciile. Este vorba de o sumă de 1,6 milioane de lei”, a precizat Bodó József Zoltán, consilier UDMR, președintele de ședință.

Investițiile preconizate în buget pentru anul 2024 la nivelul municipiului Reghin însumează suma de 63.433.000 lei din care 11.726.000 de la Bugetul de Stat, 31.600.000 lei de la Uniunea Europeană și 19.589.000 lei din Bugetul Local. Că și repartizare, la Capitolul ”Autorități publice”, valoarea investițiilor se ridică la suma de 1.632.000 lei, din care 1.315.000 leu din Bugetul Local, ”Transporturi”: 13.657.000 lei (3.997.000 lei din Bugetul Local), ”Cultură, recreere, sport”: 2.045.000 lei, în totalitate din Bugetul Local, ”Protecția mediului”: 10.490.000 lei (2.564.000 lei din Bugetul Local), ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”: 5.978.000 lei din care 5.478.000 lei din Bugetul Local.

Grijă pentru educație

La învățământ, bugetul alocat investițiilor se ridică la suma de 19.752.000 lei din care 4.052.000 lei contribuție proprie: schimbare destinație din școala în creșă, modernizare, extindere și dotare -proiect cu finanțare nerambursabilă de la U.E la Creșa ”Spiridușii veseli” -1.700.000 lei, Construire bazin de înot didactic și agrement, str. Râului-20.000 lei, Creșterea eficienței energetice a ansamblului Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”- 100.000 lei, Extinderea, reabilitarea și dotarea Școlii gimnaziale ”Florea Bogdan” și modernizarea străzii Apalinei (proiect cu finanțare nerambursabilă de la U.E.) – 245.000 lei, Modernizarea și dotarea Colegiului ”Petru Maior” (învățământ primar și gimnazial) – proiect cu finanțare nerambursabilă de la U.E – 1.687.000 lei, Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Școala Gimnazială ”Al. Ceușianu” – 300.000 lei.

Investiții la Spitalul Municipal

Sănătatea beneficiază în acest an de un bugel alocat investițiilor în valoare de 130.000 lei asigurată integral din Bugetul Local pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructură de fluide medicale pentru Secția boli infecțioase din cadrul Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară Reghin – corp clădire C22 – Secția Contagioase”.

Mașină de măturat stradală pe lista achizițiilor din acest an

Capitolul „Transporturi” beneficiază de un buget de investiții în valoare de 13.657.000 lei din care 3.997.000 lei alocați din Bugetul Local pentru Varianta de ocolire a Municipiului Reghin – 500.000 lei, Modernizare strada Pandurilor – 240.000 lei, Modernizarea unor străzi în mun. Reghin, Loot.3, sector 2, str. Câmpului – 66.000 lei, Sens giratoriu str. Axente Sever – 1.500.000, Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin (proiect cu finanțare nerambursabilă de la UE) – 80.000 lei, Sistem supraveghere (25 camere NVR) – 180.000 lei, Tocător vegetație cu braț articulat – 80.000 lei, Tractoraș cu perii pentru teren sintetic – 50.000 lei, Mașînă de măturat stradală – 1.300.000 lei.

Márk Endre: „A fost o muncă grea, titanică, iar în final am reușit să avem un buget echilibrat”

La finalul ședinței, primarul Márk Endre ne-a creionat câteva din obiectivele de investiții ce urmează a fi derulate în acest an.

Reporter: Nu am trecut de jumătatea lunii februarie și municipiul Reghin are un buget general aprobat.

Márk Endre: Pot spune că este o perioadă bună pentru că un buget aprobat atât de repede ne permite să putem semna contracte, să putem începe lucrările, să putem dezvoltă orașul.

Rep.: Cum se prezintă bugetul Reghinului pe anul 2024?

M. E.: Bugetul Municipiului Reghin pentru anul 2024 are o valoare de149.164.000 lei, din care 63 de milioane se duc pe investiții. Bineînțeles, legea ne obligă să asigurăm partea de funcționare, tot ce înseamnă aparatul proprii, salarii, școli, spital, toate acestea trebuie să fie acoperite din punct de vedere financiar, fapt pentru care trebuie să avem un buget echilibrat. Ideile noastre au fost mult mai multe dar a trebuit să ne rezumăm la ce se poate vizavi de buget. Mai exact, undeva la 30 de milioane de lei care a trebuit să le tăiem din ceea ce am fi dorit să facem.

Rep.: Cum se vor raporta investițiile în acest an prin prisma acestui buget?

M. E.: Cum am spus, 63 milioane merg pe investiții. Aci intră și contribuțiile la proiectele cu finanțare europeană, contribuții pe PNRR, pe ”Anghel Saligny”. În acest buget, avem cu 2,5 milioane mai mult decât anul trecut la investiții în ce privește contribuția noastră, respectiv suma de 19.589.000 lei. Mergem și în acest an pe investiții ce țîn de reparații străzi, parcuri de joacă, mobilier urban, investiții la Complexul Sportiv ”Metalul” care va beneficia de două terenuri de tenis, unul de fotbal și un vestiar. De asemenea, lucrări la Bulevardul Unirii, respectiv asfaltarea în întregime, la care se adaugă alte câteva străzi ce urmează să fie puse la punct.

Rep.: La ce investiții majore să se aștepte reghinenii în acest an?

M. E.. Amintesc aici de finalizarea lucrărilor la Cinematogreaful ”Patria”. Nutresc speranța că vom putea începe lucrările la bazinul de înot. Aici momentan se înregistrează un blocaj de la ministrul Finanțalor care refuză să facă cheltuieli pe ramură sportivă. Sper că această situație se va debloca și vom putea demara lucrările la această importantă investiție.

De asemenea, reabilitarea Parcului Central din Municipiul Reghin, lucrare care a și început și pe care dorim să o finalizăm în termen optim. De asemenea, iluminatul central cu introducerea cablurilor în pământ. Aici prima etapă a fost finalizată, urmează stâlpii ornamentali și scoaterea stâlpilor de beton, investiție care va demara la începutul primăverii, De asemenea, se continuă cu proiectul străzii Apalina, precum și reabilitarea și modernizarea străzii Pandurilor, investiție șprin programul „Anghel Saligny”. Lucrarea e scoasă la licitație, în câteva zile urmează să aflăm firma care va exacuta această lucrare, una mai amplă care prevede inclusiv piste de biciclete, rezolvarea apei pluviale și dispariția șanțurilor. Va fi un proiect cu o muncă destul de amplă și frumoasă în același timp, care va aduce o structură nouă de asfalt.

Un proiect similar cu acesta vizează stradă Iernuțeni. În curând vom semna și acest proiect care de asemenea prevede piste de biciclete, canalizare, asfalt și tot ce este necesar pentru un drum modern. Tot legat de infrastructură, pe PNRR avem 10 străzi de reabilitat, inclusiv cu partea de canalizare menajeră.

În Apalina vom introduce apă contorizată, aspect care lipsea pe anumite străzi. Prima etapă are în vedere stradă Mimozelor, Căprioarei, Abatorului, unde introducem apă cu presiune, cu contorizare. Este un proiect de peste 2 milioane de lei, mă bucur că putem reglementa situația pierderilor de apă potabilă în Apalina.

Rep.: A fost un proiect de buget aprobat de Consiliul Local, lipsit de criticile consilierilor liberali care s-au rezumat doar la a se abține de la votul pentru aprobarea bugetului.

M. E.: Pot spune că am aplanat situația în sensul în care am avut discuții înainte de ședința de consiliu. Am avut o consultare cu toți consilierii, o dezbatere a proiectului de buget care în cele din urmă a trecut, cu toate că cei de la PNL s-au abținut. Pentru mine o abținere e echivalentului unui vot împotrivă. Interesant e faptul că nici partea de venituri nu a fost votată de către ei. Ce să înțeleg, că nu vor să încasăm să putem să dezvoltăm orașul. Măcar pentru dezvoltare să fi votat, dar e gândirea lor și au acționat în consecință. În ce mă privește, mă bucur că proiectul de buget a trecut, fapt pentru care suntem puțîn ușurați în sensul în care putem semna contractele pentru dezvoltarea orașului. Aș dori pe această cale să mulțumesc în primul rând colegilor din aparatul propriu pentru că m-au ajutat să facem acest buget. A fost o muncă grea, titanică, iar în final am reușit să avem un buget echilibrat. De asemenea, mulțumesc că colegilor consilieri care au votat bugetul, putem semna din noi contracte, putem continuă proiectele și putem dezvoltă municipiul Reghin.

Alin ZAHARIE