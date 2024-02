Interviu cu Anemona Duma, multiplă campioană naţională la Lupte libere

Distribuie

Pentru Anemona Duma se pare că imposibilul nu există. Anul trecut, deşi avea 12 ani, sportiva legitimată la Clubul Sportiv Şcolar din Târgu-Mureş, pregătită de antrenorii Fazakas Csaba și Dragoş Vlad a devenit multiplă campioană naţională la două categorii de vârstă, juniori 4 şi U15. În plus, câştigarea Cupei României i-a conferit dreptul de a participa la Campionatul European. Rezultatele obţinute de fiecare luptător reprezintă propria contribuţie. Luptătorul nu se poate sprijini în concurs decât pe propria sa pregătire, iar dacă la prima vedere ai crede că în acest sport de contact ai nevoie doar de forță, nu e așa. E necesar să-ți îmbunătățești concentrarea, agilitatea, flexibilitatea și precizia, dacă vrei să ajungi printre cei mai buni din lume. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.

Anemona, să ne spui, te rog, câteva cuvinte despre tine.

Mă numesc Duma Anemona, am 13 ani, sunt în clasa a VIIa la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza din Târgu Mureș. Cariera mea sportivă a început la vârsta de 5 ani, practicând Judo. La vârsta de 10 ani am descoperit Luptele libere și de atunci mă antrenez zilnic la CSS Târgu Mureș.

Anul trecut l-ai încheiat cu o tolbă de premii.

Fiind alături de mine antrenorii Fazakas Csaba și Dragoș Vlad, anul trecut am reușit să ating următoarele performanțe, Cupa României U 15 la Piatra Neamț, în luna aprilie, locul I, Campionatul Național de Lupte Libere pe plajă în luna iunie, la două categorii diferite am obținut 2 medalii locul II.

În luna august am participat la Concursul Internațional de la Budapesta unde am obținut locul I. În luna septembrie la Campionatul Național U 15 la Târgu Mureș am obținut locul I, iar la Campionatul Național juniori 4, la Călărași, locul I.

Ce alte pasiuni ai?

Sportul, mai exact lupte libere, este singurul lucru care mă pasionează cu adevărat, am antremente în fiecare zi de luni până vineri, câte două ore. Îmi place foarte mult cum luptă Anastasia Nichita din Republica Moldova.

Ce planuri ai pentru anul acesta?

În anul 2024 îmi doresc să obțin un loc pe podium la următoarele concursuri, la Cupa României locul I, concurs prin care mă calific și la campionatul european. Îmi doresc locul I la Concursul Internațional, locul I sau II la Balcaniada și un loc pe podium la Campionatul European. De 3 ani, de când a început să mă pasioneze, să-mi placă și să practic Lupte libere, visul meu este să ajung cea mai bună luptătoare a lumii, să obțin medalie la Campionatul olimpic. Îmi doresc să urmez cursurile Facultății de Educaţie Fizică şi Sport și să devin profesoară de educație fizică.