Omagiu adus Mamei la „Balul Însuraților”

Distribuie

Conform tradiției, luna februarie este rezervată unui eveniment cultural mult așteptat, care reunește sute de suflete purtând dorul de tradițional, de simplu și de frumos. Balul Însuraților de la Reghin, eveniment organizat și găzduit de familia Vasile Ghiorghe Gliga, și-a desfășurat cea de a XV-a ediție sub egida motto-ului blagian „Veșnicia s-a născut la sat”. Balul a reunit oameni cu drag de țară din diverse localități ale județului Mureș – Sovata, Reghin, Târgu Mureș, Ibănești, Hodac, Solovăstru, Gurghiu, Deda, Rușii Munți, Vătava, Suseni, Lunca Bradului, Toplița, Valea Beicii, Lunca, Ideciu de Jos, Ceuașu de Câmpie, Sântana de Mureș –, dar și localități aparținând județelor Cluj, Alba, Caraș Severin, Harghita, Hunedoara, Sibiu și București.

Familia Gliga, gazda evenimentului

„Suntem gazda evenimentului din 2008 încoace. Multe trăiri, aduceri-aminte și sentimente de dragoste de țară trăim cu toții la această întâlnire, an de an. Dragoste de tradițiile noastre, de portul popular, de rapsozii noștri autentici și de jocurile populare specifice fiecărei zone a județului și a țării. Bucuria simţită de fiecare participant şi sentimentul de autenticitate, de apartenenţă la un popor care ştie cine este şi de unde vine, toate acestea sunt nepreţuite”, a transmis Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș.

Costumul popular – liant între suflete

Sărbătoare a costumului popular, balul reprezintă an de an un prilej pentru cei prezenți de a se întâlni, de a crea și de a închega legături strânse și de a sărbători roadele muncii lor de peste an. La ordinea zilei au fost discuțiile impregante de mândrie în care invitații și-au „etalat” schimbările aduse propriilor costume populare.

„Cât despre emoţiile cu care oamenii poartă costumele populare – tot mai mulți în zona noastră, de la an la an – acestea le puteţi trăi doar dacă purtaţi şi dumneavoastră înşivă un costum popular. Sau dacă simţiţi emoţiile pe care le trăim an de an, alături de noi, jucând “De-a lungul”, Bătuta”, “Roata” și cântând din tot sufletul cântecele patriotice”, a adăugat Dumitrița Gliga.

Ziua a debutat prin intermediul călduroasei și tradiționalei primiri a oaspeților. Anul acesta, un grup din satul Toaca, din comuna Hodac a primit fiecare invitat cu inima deschisă, chiuituri, pâine și sare, primire urmată de frumosul spectacol oferit de Ansamblul „Cununa Călimanilor” din comuna Deda. Alte ansambluri folclorice care au evoluat în fața invitaților au fost Ansamblul „Toaca Văii Gurghiului”, Ansamblul folcloric al Casei de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin” și Ansamblul folcloric „Spice Mureșene”.

Primirea oaspeților de către un grup din Toaca, județul Hodac

Mama, măicuța, patriotismul și valorile mureșene moștenite

„Tema de anul acesta a balului a fost „Mama”, măicuța noastră dragă. Pentru că „mama” este cel mai drag cuvânt pe care îl rostim în viață. Mama este cântecul de leagăn, este dorul, mângâierea, durerea și nădejdea împreună”, a transmis Dumitrița Gliga.

Tema a devoalat o frumoasă comuniune a iubirii de țară cu cea pentru fiecare mamă în parte, un micro-leagăn al civilizației umane, prin încununarea tuturor realizărilor tezaurilor umane vii. Astfel, balul a subliniat necesitatea celebrării valorilor pe care Maria Bucin Crișan, Rafila Moldovan, Margareta Nagy, Petruț Chirteș și Șandorică Rizea le reprezintă în mod deosebit.

Pentru a materializa această conexiune de nepătruns între mama și urmașii săi, oameni-tezaur ca Maria Bucin Crișan au emoționat întreaga sală împreună cu fiul său, Vasile Crișan. Vocea tremurândă a mamei a fost acompaniată de fluierul fiului, reamintindu-ne de dragostea pe care toți o purtăm patriei, de legăturile nespuse și nevăzute dintre noi. În același mod, vocea Rafilei Moldovan a adus oaspeților lacrimi în ochi, urmată de voia bună adusă de Mihai Moldovan.

Tezaurele umane vii, sărbătorite la Balul Însuraților

Artiști de seamă

Evenimentul a fost înțesat de artiști care au întreținut o atmosferă familială și călduroasă, artiști precum Doru Pop, Ionela Moruțan, Livia Sorlea, Mihaela și Ciprian Istrate, Maria Neag, Sorin Pantea, Ovidiu Furnea și Ina Todoran, Florina Oprea, Mihaela Botoș, Gabriel Dumitru, Maria-Beatrice Băndoiu, Cristian Țăran.

Suprizele balului – cei mai așteptați artiști – au continuat să apară de-a lungul zilei, îndemnându-i pe cei prezenți la joc și distracție. Părintele Doru Ghejea le-a oferit oaspeților în dar câteva cântece patriotice, căruia i s-a alăturat întreaga sală. Apoi, artiști îndrăgiți ca Sebastian Emanuel Stan, Florentina și Petre Giurgi și Aurel Tămaș au încununat seara cu muzică și dans.

Meșteșugul în prim-plan

În relație cu tema balului, una din cele mai importante puncte ale serii a fost expoziția meșteșugarilor și a lucrărilor acestora, admirate cu mare drag de către invitați. Balul a reprezentat și a promovat în mod excepțional tot ceea ce înseamnă tradițional; de la instrumentele folosite de orchestră, meniul cu specific țărănesc, până la obiectele expoziției: scuplturi din lemn, costume populare lucrate cu dibăcie, brățări și icoane, brâuri lucrate manual, obiecte decorative și lumânări.

„Așteptăm deja cu toții să ne revedem, sănătoși și cu voie bună, în 2024, la a XV-a ediţie a Balului Însuraţilor!”, a conchis Dumitrița Gliga.

Alexandra BORDAȘ