Soós Zoltán își dorește un nou mandat de primar. „Vom vedea dacă orașul mai are nevoie de mine”

Actualul primar al municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a declarat miercuri, 14 fabruarie, în cadrul unei conferințe de presă, că are intenția de a candida în acest an pentru un nou mandat de conducere a orașului.

Soós Zoltán a fost întrebat de către jurnaliștii prezenți la conferința de presă dacă are de gând să candideze pentru un nou mandat de primar al municipiului Târgu Mureș, acesta a răspuns că nu va ezita nicio secundă să își depună și în acest an candidatura, invocând un motiv des întâlnit în politică: continuitatea.

„Referitor la candidatură, aș dori să precizez că încă din 2020 am zis că un primar, dacă se gândește serios la dezvoltarea unui UAT, trebuie să se gândească la 10 ani. Între timp am vorbit cu mai mulți colegi, atât cu domnul Bolojan (fost primar al Municipiului Oradea), cu domnul Boc (actualul primar al Municipiului Cluj Napoca) sau cu domnul Antal Arpad (actualul primar din Municipiul Sfântul Gheorghe). Peste 10 ani a durat, în fiecare municipiu, să construiască ocolitoarea având în vedere obținerea avizelor și licitațiile, care ne încurcă foarte mult. Mențin această opțiune, de a-mi depune candidatura, pentru a finaliza acest inel ocolitor (Inelul ocolitor al Târgu Mureșului). După aceea vom vedea dacă orașul mai are nevoie de mine. Cu siguranță că în acest an doresc să-mi depun candidatura”, a afirmat în premieră edilul municipiului, Soós Zoltán.

Tronsonul 6 din Inelul ocolitor ca care făcea referire primarul în timpul conferinței va face legătura dintre sensul giratoriu din localitatea Cornuca de pe DN 13 (E60), unde va fi capăturl variantei de ocolire a localității Ernei Corunca, cu Calea Sighișoarei. Tronsonul 3 va face legătura dintre strada Budiului și urcarea pe Autostrada Transilvania (A3). Potrivit conducerii orașului, lucrările la cele două tronsoane din Inelul ocolitor vor începe în acest an.

Lorena PINTILIE