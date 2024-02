Ciocolată lansată de un artizan din Reghin, produsă pentru Casa Regală a României

Distribuie

Unul dintre cei mai cunoscuți ciocolatieri din județul Mureș, artizanul Răzvan Rusu, va lansa în acest an un produs nou într-o cutie extrem de specială de bomboane, concepute în atelierul său din municipiul Reghin tocmai pentru Casa Regală a României. Cutiile „magice” ale ciocolatierului vor fi opferite drept protocol famliei regale.

„Anul acesta vom lansa o cutie deosebită cu adevărat. Lucrăm deja de peste două luni la ea şi la produs în sine, pentru că are o destinaţie foarte specială şi anume cutia îi va însoţi pe membrii Casei Regale în toate delegaţiile oficiale şi va fi oferită drept cadou în vizitele oficiale, în special din afara ţării. Deci va fi foarte reprezentativă şi va fi o cutie cu adevărat exclusivă şi deosebită creată de noi”, a declarat presei Răzvan Rusu, potrivit Agerpres.

Însă, coleborarea ciocolatierului reghinean cu Casa Regală nu este nicidecum nouă, spune Răzvan Rusu. Anul trecut, acesta a mai conceput un sortiment inedit pentru familia regală: o ciocolată cu lapte, nucă și boia picantă. „Am dezvoltat, începând cu anul trecut, pentru Casa Regală a României un proiect foarte frumos bazat pe ciocolată. Am început cu tablete de ciocolată pentru Castelul de la Săvârşin, acolo am lansat, vara trecută, trei sortimente, am lansat un sortiment mai inedit, să zic aşa, o ciocolată cu lapte, cu nucă şi boia picantă. Am vrut, la sugestia Majestăţii Sale, ceva picant şi am zis că ce poate fi mai picant decât o boia din Arad, unde este şi castelul, şi nuca noastră cea de toate zilele. Şi am făcut acest sortiment destul de inedit şi foarte apreciat, o ciocolată picantă. Dar mai avem ciocolată neagră şi cu prune şi cu vişine”, a mai precizat artizanul.

Potrivit ciocolatierului, iubitorii de dulciuri se îndreaptă, în general, spre ciocolată pentru că este un cadou mereu la îndemână, fiind numit „produsul fericirii”. „Important e să alegem o ciocolată care nu are foarte mult zahăr. Totuşi să alegem o ciocolată care are un procent de cacao ridicat, provenită din surse bune. Cred că cel mai important e să avem o combinaţie inedită pentru a ne putea surprinde. Sunt foarte pasionat, e o artă şi o meserie foarte nobilă şi cred că fiecare dintre noi, cicolatierii, punem ceva deosebit şi pasiune în fiecare bomboană sau tabletă pe care o producem”, a mai explicat Răzvan Rusu.

(L.P.)