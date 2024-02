Interviu. Trupa The Pipers, un suflu nou pentru piața muzicală locală

Județul Mureș este înzestrat cu o varietate imensă de artiști locali talentați, capabili de performanțe uimitoare și, de ce nu, de reușite internaționale. În cadrul acestui articol, am ales să vă prezentăm un exemplu clar de succes artistic al unor artiști locali care, ghidați fiind de spiritul muzicii, s-au unit și au dat naștere trupei The Pipers, în anul 2020. Cei cinci tineri talentați, membrii ai trupei, au cunoscut reușita muzicală într-un context deloc prielnic, pandemia, dar eforturile lor asidue și pasiunea nemărginită pentru muzică au luminat viitorul ce le părea potrivnic. Astăzi, ei concertează la show-uri de anvergură, vestind tuturor potențialul artistic mureșean. Despre compoziția și debutul trupei, cât și despre planurile de viitor ale celor cinci artiști novici, aflați în interviul care urmează, susținut cu Alexandra Bucur, solista formației.

Reporter: În ce împrejurare a luat naștere această trupă?

Alexandra Bucur: Trupa a luat naștere în perioada pandemiei, mai exact în 2020, din dorința de a crea un band pentru evenimente și un show live de calitate, plin de energie.

Rep.: De unde v-ați inspirat în ceea ce privește numele trupei?

A.B.: Numele trupei vine chiar de la numele de familie al băieților, Piper, actualul chitarist și actualul toboșar, și totodată fostul pianist din trupă.

Povestea din spatele The Pipers

Rep.: Cine sunt membrii trupei și care e povestea voastră?

A.B.: Trupa The Pipers are cinci membri. Eu sunt vocalista trupei, “ sarea” din The Pipers, prezența feminină din trupă. Pentru mine muzica a fost un drum clar de când aveam 4 ani. Pe lângă muzică, mă ocup și de partea organizatorică a trupei, mai exact de management și booking. Andrei Piper ( Lego), chitaristul și producătorul nostru, a descoperit chitara când avea 9 ani, iar de atunci e cea mai mare dragoste a lui. El e și cel mai vârstnic membru al trupei, 23 de ani, iar după ce a studiat muzica la Londra, a revenit în România. Vlad Piper, fratele lui Andrei, este toboșarul nostru, iar deși face muzică de doar 5 ani, la cei 20 de ani ai săi e un om de bază în aranjamentele muzicale ale trupei . Mihai Bucur, mezinul trupei și fratele Alexandrei, a descoperit muzica acum 10 ani, iar la doar 17 ani e singurul membru care cântă la două instrumente în timpul show-ului printre care pianul și saxofonul. Basistul nostru, Andrei Ogleja a descoperit muzica acum 5 ani, iar acum studiază la Universitatea de Arte și Teatru și ne surprinde mereu cu abilitățile sale vizuale și cu pasiunea lui pentru muzică.

Rep.: Cum este să debutați într-o piață care este deja saturată de artiști muzicali?

A.B.: Deși piața muzicală și a entertainmentului este saturată, noi simțim că putem aduce un suflu nou și fresh pieței locale, dar și industriei de evenimente. Noi credem că ne diferențiem prin dinamismul și energia care ne caracterizează show-urile, dar și prin faptul că privim muzica prin ochii unor tineri care vor să audă ceva diferit la evenimentele clasice. Combinăm multe genuri muzicale, într-un show complet și dinamic. Noi adăugăm sarea și piperul în orice mix de ingrediente pentru un show reușit.

Rep.: Din care gen muzical fac parte piesele pe care le cântați?

A.B.: Cântăm piese aparținând tuturor genurilor muzicale, dar în ceea ce privește producțiile proprii, acestea se încadrează în pop-rock.

Rep.: Ne puteți enumera câteva piese compuse de voi?

A.B.: Sigur. Piesa „Cu tine”, lansată în anul 2022 și piesa „Pe buzele tale”, lansată în anul 2023.

Gamă variată de evenimente

Rep.: La ce gen de evenimente participați și care ar fi cele mai importante evenimente la care ați luat parte până acum?

A.B.: Participăm la tot felul de evenimente, atât evenimente private, nunți, și petreceri pentru corporații, cât și la festivaluri în aer liber, concerte și orice fel de reprezentații live. În 2022 am fost invitați la Pro Tv, dar am susținut concerte și la radio, la Palatul Culturii, sau la evenimente cu peste 1000 de persoane. Suntem flexibili și ne plac provocările.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți? Doriți să vă extindeți la nivel național/internațional?

A.B.: Pe viitor, ne dorim să venim cu cât mai multe compoziții proprii și materiale realizate la noi în studio, și să ne distrăm la evenimentele programate în următorii doi ani la care suntem invitați. Ne bucurăm enorm că oamenii ne aleg pentru momentele importante din viața lor, și că au încredere că vor avea o experiență de neuitat. Suntem entuziasmați pentru anii ce vor urma si vă așteptăm pe toate rețelele de socializare să ne urmăriți evoluția.

A consemnat, Mădălina ROHAN

Credits foto: Iulia Șanta și Roșu Barna