COMES S.A. – tur de forță în Egipt

Distribuie

Zeci de mii de profesioniști în domeniul energiei din întreaga lume s-au reunit saptămâna trecută în Cairo, pentru trei zile de networking în cadrul târgului de profil EGYPES.



Și anul acesta România a fost foarte bine reprezentată la acest show, COMES S.A. fiind printre companiile private românești din sectorul energetic prezente cu stand propriu.



“Acest eveniment a fost o platformă excelentă pentru noi și suntem încântați de nenumăratele contacte de afaceri stabilite și de oportunitățile incredibile care ne așteaptă.



Mulțumesc din suflet domnului Ion Sterian, Director General al Transgaz, și domnului Dragos Roibu, Directorul Cabinetului Ministrului Român al Energiei, precum și doamnei Ambasador al României în Egipt, H.E. Olivia Toderean pentru sprijinul lor neclintit pe parcursul delegației. Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a face din România o mare putere regională și globală în sectorul energetic.” (A.I. Măzărianu, CEO COMES)



Participarea a fost consistentă, reprezentanţii oficiali şi ai companiilor private române au făcut parte din cei 2,200 de delegaţi prezenţi la ediţia din acest an şi din cele 450 de companii care îşi prezintă produsele şi serviciile.





Participarea COMES la târguri și expoziții dedicate industriei de utilaje, tehnologii și produse asociate domeniului energetic aduce foarte multe beneficii organizației.



Detalii despre turul de forță în Egipt, în anunțul oficial al companiei:



“Avem o experiență pozitivă pe piața din Egipt, ca urmare, am fost prezenți și acum în 2024 alături de partenerul nostru CIS GAZ SA, expert în infrastructura de petrol și gaze.



Standul nostru a fost vizitat atât de reprezentanţi oficiali şi ai companiilor private române, precum și de numeroși profesioniști internaționali în domeniul energiei.



În prima zi a expoziției, am avut onoarea de a primi vizita Ambasadorului României în Egipt, H.E. Olivia Toderean, alături de Directorul General al Transgaz, domnul Ion Sterian, și de domnul Dragoș Roibu, Directorul Cabinetului Ministrului Român al Energiei, concentrată pe proiecte de energie în teritoriu, la care mediul de afaceri român este unul dintre cei mai importanți parteneri de import.



Portofoliul nostru de echipamente de proces a fost prezentat în detaliu celor mai importante companii de inginerie și construcții din Egipt, Orientul Mijlociu și Africa de Nord din sectoarele de #petrol și #gazenaturale, #petrochimie și #îngrășăminte, asigurând standarde înalte de calitate, competitivitate și termene rapide de livrare.



Suntem încântați să colaborăm cu EGAS pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a gazelor naturale, cu Egyptian Refining Company pentru modernizarea instalațiilor de proces ale rafinăriei, cu Alex Fert pentru liniile de producție de substanțe chimice, Fertiglobe- pentru linia de producție a unui aditiv cheie în reducerea poluării aerului de la motoarele diesel, de asemenea, cu PETROJET pe proiecte ARAMCO în derulare în Arabia Saudită.



Egipt reprezintă acum un hub industrial important menit să răspundă cererii tot mai mari de echipamente din țările din Golf și Africa de Nord.” (sursa Facebook COMES S.A.)



Societatea COMES din Săvinești-Neamț, Compania Mecanică de Echipamente Speciale a fost fondată în anul 1977 și are o experiență de peste 45 ani în proiectarea și fabricarea de utilaj tehnologic.

COMES a devenit prima opțiune din rândul furnizorilor de produse si piese de schimb destinate prelucrării țiteiului și a gazului natural, precum si a reparațiilor capitale de utilaj tehnologic în România.

Grupul are în total 230 de angajați, și este la nivelul competitorilor din Europa Centrală.