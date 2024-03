INTERVIU. Investiții peste investiții în comuna Hodac

Distribuie

Comuna Hodac urmează să finalizeze în acest an o serie de investiții, pentru care au fost alocate fonduri importante în bugetul comunei pe anul 2024 aprobat la începutul lunii februarie. Despre acesta ne-a vorbit Iacob Valentin, primarul comunei Hodac.

Reporter: Cum se prezintă investițiile la nivelul comunei Hodac din prisma bugetului pe acest an?

Iacob Valentin: Bugetul comunei Hodac pe anul 2024 a fost adoptat la începutul lunii februarie. Din cele 62 de milioane de lei cât are bugetul, pentru partea de dezvoltare avem 45 de milioane de lei, astfel că putem spune că majoritatea banilor merg către investiții.

Rep.: Care sunt acestea?

I.V.: Avem contract de finanțare semnat pentru înființare rețea de canalizare și stația de epurare în comuna Hodac. Avem de asemenea contractul de finanțare semnat pentru un microbuz electric cu stații de încărcare, valoarea totală fiind 1.400.000 de lei, respectiv 18 milioane de lei în ce privește proiectul de canalizare. Tot la capitolul investiții, avem un proiect de înființarea unui centru comunitar integrat cu asistență medicală comunitară primară, inclusiv un cabinet medical cu dotări și o mașină electrică pentru deplasarea la bolnavii care nu se pot deplasa aflați pe raza comunei, proiect a cărui valoare se ridică la suma de 800.000 de lei. Avem un proiect care prevede mobilier pentru școala care se construiește la Toaca cu o valoare de 800.000 de lei. Aici avem în lucru un șantier, școala urmând să fie finalizată în acest an, respectiv în următoarele luni. Este vorba de o construcție nouă, interiorul e finisat, mai urmează exteriorul și desigur partea de dotări. Avem din bugetul local alocați 1.000.000 de lei pentru asfaltări de drumuri, extindem apa la Mirigeoaia, Bicașu și Uricea, de asemenea cu fonduri din bugetul local. Avem trei stații de încărcare pentru mașini electrice, investiție prin Fondul de Mediu. Urmează să semnăm contractul de finanțare pentru rețeaua de gaz în toată comuna Hodac, proiect a cărui valoare se ridică la suma de 23.500.000 de lei.

Rep.: Care este calendarul lucrărilor pentru perioada următoare?

I.V.: În ordinea finalizării, ar veni achiziția microbuzului electric unde avem semnat contractul de livrare, astfel că la început de martie ar trebui să ne fie adus acest microbuz. De asemenea, autoutilitara pentru gospodăria comunei, contract semnat prin GAL unde avem semnat contractul de furnizare. În următoareșe săptămâni trebuie să ne vină această autoutilitară cu o capacitate de 7 tone. Lucrările la școală vor fi finalizate în următoarele luni, perioadă în care se vor face și ultimele plăți. Canalizarea e în faza de publicare pentru licitație, la asfaltările de drumuri e publicată licitația, la mobilierul școlar urmează contractarea. E mult de lucru în această perioadă la aceaste investiții importante pentru comuna Hodac.

Rep.: Pentru sărbătorile comunei aveți alocate fonduri?

I.V.: Pentru sărbătoarea tradițională a comunei, Udatul Nevestelor, avem alocați 30.000 de lei. An de an se depune un proiect la Consiliul Județean unde se mai primesc în jur de 30.000 de lei. De asemenea, pentru Festivalul Văii Grghiului avem prevăzută suma de 30.000 de lei.

Rep.: Câte proiecte veți închide în acest an?

I.V.: Proiectul cu Școala din Toaca, achiziția de mobilier, microbuz electric, autoutilitară. La canalizare, cel puțin stația de epurare să o avem construită. La proiectul cu drumurile, e un contract multianual, se realizează în acest an 25% dintr-un proiect a cărui valoare este de 7 milioane de lei, fără TVA. Aici intră toate drumurile care au rămas neasfaltate în Hodac, Dubiște și Toaca, respectiv 5 kilometri de drum ce urmează să fie asfaltat. Legat de rețeaua de canalizare, aceasta va fi doar în satul Hodac în primă fază, și stația de epurare dimensionată pentru toată comuna. Apoi, în faza a doua urmează extinderea rețelei pentru restul comunei. Pentru investiția de la Școala din Toaca, o parte din finanțare s-a primit în 2020 care am reușit ă o dublăm, de la 3,7 milioane am ajuns la 6,4 milioane. Lucrările au început în anul 2021, pe care sperăm să fie finalizate în urrmătoarele două luni. Proiectul prevede reabilitare, extindere dar când s-a ajuns la partea de pereți, s-a făcut o expertiză tehnică și s-a ajuns la concluzia că nu trebuie să rămână nimic din școala veche, astfel construcția cea nouă este complet nouă. Partea de extindere prevede mărirea numărului de săli de clasă, de la 5 la 10 săli de clasă plus laboratoare, bibliotecă și tot ce ține de o școală modernă. Practic, la începutul anului școlar viitor vom avea la Hodac o școală complet nouă, modernă. Partea de dotări IT e câștigată prin alt proiect în valoare de 7,5 milioane de lei astfel toate sălile vor fi dotate cu table inteligente și cu tot ce trebuie.

A consemnat Alin ZAHARIE