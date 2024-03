Lansare de carte la UMFST, pe tema unei controversate descoperiri științifice: ChatGPT. Prof. univ. dr. Dumitru Rădoiu:  „Ne trebuie un nou mindset”

Distribuie

Într-o eră în care viitorul aparține celor care îmbrățișează tehnologia, prof. Univ.dr. Dumitru Rădoiu, AI Digital Transformation Expert și cadru didactic asociat Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, ne oferă un ghid comprehensiv al științei digitale contemporane prin intermediul cărții sale intitulate “ChatGPT. Mastering conversations with artificial intelligence. A comprehensive guide to enhance your daily life and work”, prezentată pe îndelete miercuri, 6 martie, în cadrul unui eveniment organizat și găzduit de Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” a UMFST, la inițiativa lect. Univ. Dr. Cezar Sigmirean.



„ChatGPT. Mastering conversations with artificial intelligence. A comprehensive guide to enhance your daily life and work” este o carte de popularizare a științei care debate una dintre cele mai controversate descoperiri științifice ale contemporaneității, invenția lansată de compania OpenAI- ChatGPT, un robor software cu care putem dialoga și care ne răspunde prompt la felurite întrebări și curiozități. Conform celor prezentate de profesorul universitar, ChatGPT a atins o popularitate impresionantă, fiind accesat zilnic de aproximativ 1.000.000.000 ori. “Cartea este destinată publicului larg, deci nu este pentru It-iști, este pentru cineva care nu are nimic în comun cu It-ul, dar ar dori să se folosească de această tehnologie. Nu sunt formule, nu sunt scheme, limbajul este la nivelul unui licean, clasa a X-a, a XI-a”, a precizat prof. Univ. Dr. Dumitru Rădoiu, în cadrul prezentării sale.



Omul „nedigitalizat”, supus inutilității?!



„Ne trebuie un nou mindset”, ne spune autorul cărții. Semantica acestor cuvinte este una simplă: viitorul presupune tehnologizare, iar omul este dator să evolueze odată cu societatea din care face parte, altfel este supus riscului inutilității. Prof. Univ. Dr. Dumitru Rădoiu ne spune despre o inevitabilă „revoluție industrială” ce va urma și despre necesitatea de a ne educa despre noile tendințe pentru a nu risca să fim înlocuți chiar de subiectul cărții sale- inteligența artificială generativă.

Autorul cărții ne mărturisește că geneza lucrării sale constă în dorința de a oferi un răspuns întrebării următoare: „Trebuie să înțelegem computerul sau computerul trebuie să ne înțeleagă pe noi”?! Acesta ne spune că inteligența artificială a fost creată undeva prin anii ’60 și a pornit tot de la inteligența umană, creatoare, care a conceput noțiunea de „creier digital”. Problema intervine atunci când această inteligență va fi capabilă să preia toate atribuțiile umanității și să le facă mult mai bine, aici intervine ideea de Inteligență artificială generală, ceea ce ar presupune cea mai peiorativă finalitate pentru om. „AI vine după joburile noastre”, este premoniția îngrijorătoare a profesorului universitar și a tuturor experților care au studiat de-a lungul anului evoluția acestui concept tehnologic. Autorul ne oferă și o soluție ce ar putea împiedica ca acest lucru să se întâmple: „Trebuie să regândim învățământul pentru a dezvolta skill-urile pe care roboții nu le pot lua”.



De ce ChatGPT nu are o acuratețe de 100%?



Cu toate că robotul software lansat de compania OpenAI în data de 30 noiembrie 2022 este considerat una dintre cele mai remarcabile progrese tehnologice ale timpului, creat pentru a-i servi informativ pe utiliatorii săi, acuratețea informațiilor conferite de această sursă este una chestionabilă. Potrivit informațiilor furnizate de prof. Univ. Dr. Dumitru Rădoiu, motivul pentru care informațiile oferite de ChatGPT pot fi eronate este faptul că chatbox-ul preia datele din surse deschise, care pot fi credibile sau nu, fără a le filtra în vreun fel: „De ce bate câmpii uneori ChatGPT? Pentru că textele cu care este antrenat pot să fie de pe Reddit, pot să fie de pe web, pot să fie de pe Whatsapp, dar, în orice caz, sunt și prostii și chestii sexiste, rasiste”. Totodată, ChatGPT nu are, la momentul actual, o sursă de adevăr, cum ar fi, de pildă, o ontologie. Astfel, depinde întru-totul de beneficiarul informațiilor să sesizeze eventualele greșeli care se pot strecura în amontul de detalii oferite de acest robot software.



Mădălina ROHAN