FOTOREPORTAJ: Spitalul Dora Optics, investiție de 5,5 milioane de euro inaugurată la Târgu Mureș

Spitalul Dora Optics, investiție în valoare de 5,5 milioane de euro, a fost inaugurat sâmbătă, 9 martie, la Târgu Mureș. Unitatea medicală funcționează deocamdată pe segmentul activităților în ambulatoriu, într-un imobil nou, modern, de peste 2.000 de metri pătrați, construit pe strada Fabricii de Zahăr nr. 18/D din municipiul reședință de județ.

Calitatea actului medical, primordială

Spitalul își propune să furnizeze pacienților întreaga expertiză a rețelei Dora Optics, brand cu recunoaștere națională în domeniul oftalmologiei.

Instituția este primul spital privat din regiune care se conformează, în totalitate, standardelor internaționale și aplică cele mai avansate tehnologii oftalmologice, inclusiv intervenții chirurgicale dioptrice Smile și FemtoLASIK, intervenții chirurgicale la nivelul retinei, intervenții chirurgicale moderne pentru cataractă dar și implanturi de cristaline artificiale.

Dora Optics, sub conducerea dr. Madaras Zoltán, revoluționează chirurgia oculară cu laser prin introducerea unei noi tehnologii. Tehnologia Smile® redefinește corectarea dioptriilor prin minimalizarea inciziilor și o precizie uimitoare, folosind tehnologia cu laser Carl Zeiss Visumax®. În doar 10 secunde, specialistul obține reducerea dioptriilor într-o intervenție complet nedureroasă, rapidă și eficientă, oferind o soluție inovatoare și sigură pentru corectarea dioptriilor.

”Această clădire și această investiție a fost un pas necesar. În 2024 trebuie să asigurăm o asistență medicală care să însemne calitatea actului medical în primul rând, dar și a clădirii care deservește această activitate. Trebuie să avem asigurat spațiul necesar desfășurării unui număr așa de mare de intervenții chirurgicale, și am dorit să asigurăm spațiul necesar acelor colegi care până în momentul de față nu au apucat să ajungă în sala de operație pentru celelalte specialități”, a precizat dr. Madaras Zoltán, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale, administratorul spitalului, cu ocazia evenimentului inaugural.

Detalii despre investiție

În cuvântarea de ”bun venit” adresată invitaților, dr. Madaras Zoltán a subliniat că Spitalul Dora Optics își dorește să furnizeze servicii de calitate superioară pacienților, dar și să devină o ”platformă de creștere” a medicilor tineri, specialiști, precum și a medicilor consacrați care doresc să se alăture echipei Dora Optics.

Noul Spital Dora Optics dispune de parcare proprie, lift, facilități ce asigură un confort sporit pacienților. Printre serviciile oferite se numără consultații, examinări, tratamente, intervenții chirurgicale, recoltări și analize, efectuate de către medici specializați în oftalmologie, cardiologie, ORL și chirurgie plastică. Infrastructura clinicii permite fiecărui domeniu să aibă propriul său bloc operator, permițând astfel mai multor medici să lucreze simultan. Spitalul va trece printr-un proces de dezvoltare în două etape: inițial, personalul de 30 de persoane va oferi servicii de consultații ambulatorii și va realiza intervenții chirurgicale care necesită internare de maxim o zi. În a doua etapă, va fi posibilă organizarea intervențiilor chirurgicale mai complexe, efectuate sub anestezie generală, pentru care se poate asigura și îngrijirea pe termen mai lung, iar dezvoltarea acestora va dura cel mult șase luni.

Totodată, dr. Madaras Zoltán a prezentat apoi structura spitalului, pe etaje, nu înainte de a-și exprima încrederea că ”forța de tracțiune” a firmei, respectiv oftalmologia, va ”trage după ea” și alte specialități medicale.

”Parterul este ambulatoriu de oftalmologie, examinări funcționale, optică, va fi și un birou de internări, mai încolo, când va fi și partea de spital. Avem două lifturi, pentru pacienți și personal, și pentru pacienți internați. La etajul 1 se află ambulatoriul de specialitate pentru celalte specialități și zona de recoltare analize de laborator. Aici vom recolta analizele care vor fi procesate de către Dora Medicals. La etajul 2 se află blocul operator. Deocamdată avem autorizate cele două săli de operați pentru intervenții ambulatorii, cealaltă pentru intervenții în anestezie generală încă nu este autorizată. Momentan nu suntem autorizați ca spital, dar putem lucra, avem autorizațiile pentru ambulatoriu și pentru operații în ambulatoriu. Etajul 3 este pentru spitalizări de zi, cu saloane, etajul 4 va fi pentru spitalizări continue, cu saloane, camere pentru medici, cu respectarea tuturor normelor legislative, etajul 5 este pentru personal, cu birouri administrative și depozite și la etajul 6 se află o sală de ședințe și două birouri”, a prezentat administratorul Spitalului Dora Optics, care a transmis apoi mulțumiri familiei, constructorului clădirii, SC Multinvest SRL, și subantreprenorilor, colegilor de muncă și de breaslă și unor foști profesori, precum și Statului Român și chiar concurenței.

Atmosfera ospitalieră din incinta spitalului este întregită de o expoziție permanentă de tablouri din colecția familiei Madaras, precum și de frumoase instantanee care îl înfățișeasă pe dr. Madaras Zoltán în ipostaza de alpinist, pe marile vârfuri montane ale lumii.

12 puncte de lucru, în patru județe

Brandul Dora Optics s-a înființat în anul 2008, iar în prezent își desfășoară activitatea în 12 puncte de lucru în patru județe, Mureș, Harghita, Cluj și Sibiu, și are peste 50 de angajați.

”Noi am început în 2008 cu un cabinet modest de optică la Reghin, în cadrul Policlinicii Dora Medicals Reghin. De la acei câțiva, doi-trei-patru-cinci pacienți pe zi pe care i-am văzut acolo, când am început să consult pe perioada rezidențiatului, în 2008 august, cu foarte multă muncă am reușit să ne organizăm și să creștem. Acum am ajuns la 12 puncte de lucru, ceea ce înseamnă optică medicală, iar în afară de cea prezentă avem încă două săli de operații, una la Mediaș și una împreună cu partenerii noștri din Miercurea Ciuc. Avem o colaborare foarte bună cu partenerii noștri din județul Harghita și Covasna. Am trecut în 2023 de 3.500 de intervenții chirurgicale, nu realizate de mine personal, ci de toată echipa Dora Optics în cele trei săli de operații. Nu mai ținem evidența numărului pacienților consultați pentru că el e de zeci de mii. În total, am realizat peste 7.000 de ochelari anul trecut și firma noastră a trecut de 50 de persoane”, a prezentat dr. Madaras Zoltán.

Medicina, brand al județului Mureș

La eveniment au participat și doi dintre principalii reprezentanți ai autorităților județene și locale, respectiv Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș și Soós Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș.

”Ca președinte de Consiliul Județean mă bucur pentru orice investiție, dar mă bucur și mai mult și e și o chestiune sufletească atunci când un târgumureșean investește la noi, mai ales în acest domeniu al Medicinii, care știm foarte bine că este punctul forte al județului și poate să deservească nu numai orașul Târgu Mureș și județul Mureș, ci o regiune întreagă. Cred că este un exemplu pentru noi toți, un exemplu că se poate și la noi acasă”, a transmis Péter Ferenc.

”Dacă ar fi să traducem în cifre ce înseamnă dacă este lăsat orașul să crească, dacă în 2020 veniturile proprii ale orașului erau de 297 de milioane, s-au ridicat la 450 de milioane în patru ani. Și asta datorită faptului că sunt familii, sunt oameni unde suntem și astăzi, cărora le mulțumim. Medicina este cea mai importantă industrie a orașului, cu peste 6.000 de angajați deja care lucrează în acest domeniu, deci e foarte important ca asemenea investiții să se întâmple și să fie susținute”, a subliniat Soós Zoltán.

Text și foto: Alex TOTH