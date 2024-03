VIDEO: Ministrul Sănătății, vizită la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin

Distribuie

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a efectuat astăzi o vizită la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară”, prilej cu care a putut vedea investițiile care s-au făcut în ultimii ani, respectiv noul bloc operator și secția de chirurgie. De asemenea, ministrul Alexandru Rafila a luat la cunoștință despre proiectele de viitor ale spitalului din Reghin printre care se numără și construirea unui spital nou. Ministrul Alexandru Rafila a fost însoțit la Reghin de deputatul Dumitrița Gliga, președintele PSD Mureș, subprefectul județului Mureș, Vasile Oprea și dr. Iuliu Moldovan – director executiv DSP Mureș.

„În mod evident, spitalul de aici din Reghin are nevoie de o clădire nouă care să respecte standardele actuale. Aici discutăm de o clădire veche care a fost adaptată furnizării de servicii medicale. Cred că este un lucru posibil de realizat într-un interval de timp nu foarte lung, cu o condiție, ea să fie dimensionată și să răspundă necesităților comunității de aici, a localitățile de aici din zonă. Înțeleg că sunt aproape 100.000 de locuitori care ar putea să fie beneficiarii serviciilor medicale. În paralel, din punctul meu de vedere, trebuie găsită o nouă structură a spitalului care să optimizeze atât costurile, cât și să aducă venituri suplimentare spitalului, pentru că, știți bine, activitatea medicală trebuie să fie sustenabilă din punct de vedere economic și trebuie orientată către acel tip de servicii care sunt solicitate în număr cât mai mare”, a declarat Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății.

Îmbunătățirea secției de Neonatologie

Printre secțiile vizitate de Minsitrul Rafila a fost și Materinitatea și secția Obstetrica ginecologie.

„Se poate să creștem nivelul acestei maternități încât să existe o adresabilitate mai mare între o perioadă de timp nu foarte lungă, prin angajarea de medici neonatologi și prin asumare dacă vreți, nu numai a nașterii, ci și a îngrijirii copiilor, inclusiv a celor prematuri, pentru că există dotări tehnice, așa că putem vorbi de îmbunătățirea structurii de personal, și din punctul ăsta de vedere. Cred că prin prezența Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie de aici din Târgu Mureș se poate rezolva și această problemă, pentru că Reghin nu este foarte departe de Târgu Mureș și cred că se pot găsi tineri medici care să-și dorească să profeseze aici, mai ales dacă un nou spital se va construi într-un timp nu foarte îndelungat”, a precizat ministrul Sănătății.

Gazdele reghinene, respectiv primarul Márk Endre și managerul Simona Toncean s-au declarat încântați de vizita ministrului Sănătății, lucru îmbucurător în perspectiva construirii unui spital nou la Reghin.

„Ne-am bucurat de prezența domnului ministru Alexandru Rafila pentru că Reghinul a intrat într-un proces de dezvoltare pe domeniul medical. Rezultatele se văd. Ne-am bucurat că am putut prezenta ministrului Sănătății tot ce am putut investi în trei ani și jumătate. Sunt investiți majore pentru municipiul Reghin și chiar am fost onorați de prezența domnului ministru, să vadă tot ce am putut lucra și investi în municipiul Reghin în această perioadă. În ce privește spitalul nou, am terminat un SF al noului corp de clădire pentru spitalul din Reghin. Ne-am bucurat că domnul minstru a fost la fața locului și a văzut unde și ce vrem să investim. A fost optimist în ce privește acest demers. La fel suntem și noi, trebuie să căutăm acum o sursă de finanțare. Proiectul este unul frumos, curajos. Reghinul și cei din împrejurimi merită să aibă un spital modern, nou, cu investiții moderne”, a precizat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

„Domnul ministru a vizitat investițiile noastre din ultimii doi ani, Secția de Chirurgie cu cele două săli de operație noi și Secția de ATI. A vizitat totodată, neașteptat pentru noi și maternitatea, Secția Obstetrica Ginecologie. A fost încântat de spațiul generos care îl avem noi pe această secție. O să ascultăm de saturile dânsului pentru a ne mări atât cu personal cât și cu locuri disponibile pentru maternitate, să trecem la un nivel mai înalt al maternității în locația nouă unde vrem să fie spitalul nou”, a spus Simona Toncean, managerul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară din Reghin.

Alin ZAHARIE