Fabrica de Zahăr din Luduș, contracte încheiate cu peste 500 de fermieri.

Distribuie

Fabrica de zahăr de la Luduș, județul Mureș, a finalizat contractarea suprafețelor de sfeclă de zahăr pentru materia primă din acest an, a anunțat Mihaela Neagu, proprietara unității de procesare. Invitată în cadrul emisiunii Agrostrategia de luni, 11 martie, de pe TVR 1, o coproducție Agrointeligența – AGROINTEL.RO și TVR, Mihaela Neagu a vorbit despre situația la zi din industria zahărului românesc. La acest moment, singurele fabrici funcționale la noi în țară sunt cea de la Luduș și cea de la Roman, din județul Neamț.

„Eu am cumpărat fabrica de la Luduș în anul 2023, chiar am împlinit acum, în februarie, un an de zile. La nivel european sunt singura femeie care deține o fabrică de zahăr, nu mai sunt femei în acest business. În România sunt doar două fabrici de zahăr, din păcate. La Revoluție erau 33 de fabrici de zahăr. România consumă anual, conform statisticilor de la INS 400.000 de tone de zahăr, aproximativ 75.000 de tone se procesează aici și producem noi, diferența venind din import. Pentru mine a fost și este în continuare o provocare, muncesc cam 14-15 ore pe zi de când am luat fabrica. Am avut și producție foarte bună anul trecut. Sunt în permanență în contact atât cu angajații fabricii, cât și cu echipa mea care este una forte performantă dacă am reușit să o redeschidem. Fabrica de la Luduș a fost pusă în conservare de doi ani de zile, era în pericol să fie tăiată, la fier vechi”, spus Mihaela Neagu pentru AGROINTEL.RO.

Fabrica de la Luduș va procesa producția de pe 8.800 ha de sfeclă de zahăr

Potrivit aceleiași surse, anul acesta, Fabrica de zahăr Luduș a încheiat contracte cu peste 500 de fermieri care vor aproviziona unitatea de procesare cu producția de pe o suprafață de 8.800 de hectare ce vor fi semănate cu sfeclă de zahăr.

”Anul acesta avem un record al fabricii pentru că am semănat o suprafață de 8.800 de hectare. Fermierii și-au arătat deschiderea să cultive sfeclă de zahăr deoarece la nivel european ea încă este plătită bine, sfecla de zahăr. Este o cultură subvenționată și foarte bine, dar și plătită foarte bine de către fabricile din Europa”, a explicat Neagu, care a arătat că este alături de producătorii români, venind în sprijinul lor și cu plăți în avans și cu ajutor la achiziția de inputuri, având în vedere situația dificilă a multor exploatații agricole.

Dacă anul trecut, Fabrica de zahăr Luduș a procesat 25.000 de tone de sfeclă de zahăr, anul acesta cantitatea va fi de 65.000 de tone, ceea ce depășește cu 15% capacitatea actuală a unității.

”Va trebui să facem noi eforturi în fabrică să putem să mergem mai multe zile cu fabrica, să putem să onorăm toate contractele. Anul acesta va începe procesarea în 15 septembrie. În industria zahărului procesăm sfeclă din 15 septembrie în 15 decembrie, atunci este perioada optimă și atunci ambalăm. Deja noi le-am asigurat anul acesta fermierilor sămânța, inputurile și îngrășămintele, au ajuns la fiecare în fermă, suntem într-un contact foarte bun cu fermierii. Totuși, noi lucrăm în Ardeal, unde cu oamenii putem să facem înțelegeri chiar și pe cuvânt, nu avem probleme din acest punct de vedere, seriozitate maximă și din partea noastră și din partea dumnealor”, a declarat Mihaela Neagu. Conform acesteia, costul de producție pentru o tonă de zahăr este la acest moment, după datele contabile, între 650 și 700 de euro.

.Prețul de achiziție pentru sfecla de zahăr: 41 euro/tonă

Anul acesta, prima producție de zahăr Bod va fi pusă pe piață la data de 18 septembrie, adică imediat după ce vor fi recoltate primele hectare de sfeclă de zahăr. Și chiar dacă dorința de dezvoltare este mare, deocamdată zahărul ieftin din Ucraina care intră pe piața românească a tăiat aripile antreprenoarei.

”Zahărul din anul acesta, primul va fi pus pe piață la 18 septembrie, la trei zile de la prima recoltare, primul zahăr din cultura de anul acesta. Prețul de achiziție este 41 de euro pe tonă anul acesta, este exact ca și la nivel european, adică nu este nicio diferență. Singura diferență este că fabricile din vest vând la 900 de euro, ceea ce noi n-am mai putut de când ne-a invadat Ucraina și noi nu ne putem ține un plafon al prețului corect în comparație cu cei din vest. Bineînțeles că încercăm să ne dezvoltăm și noi și să facem export, dar nu prea avem unde pentru că țările țin foarte bine la producția locală. Este o piață destul de strategică și ă fiecare țară își optimizează și ține la ceea ce produc ei”, a punctat Mihaela Neagu în cadrul emisiunii Agrostrategia de pe TVR 1.

(Redacția)