Record individual pentru Szilárd Samuel Jakab

Cu piciorul în ghips în luna ianuarie, sportivul Szilárd Samuel Jakab, legitimat la CSM Târgu Mureș a obținut acum o medalie de argint la campionatele naționale indoor la categoria de vârstă U20.

În competiţia de atletism desfăşurată în Sala Iolanda Balázs-Sőtér din București, în proba de 200 de metri plat, Szilárd Samuel Jakab a terminat pe locul al doilea și a stabilit cel mai bun timp al lui în sală.

Potrivit CSM Târgu Mureș, în prima zi, sportivul s-a calificat în finală de pe locul IV, în preliminariile probei de 60 metri, cu timpul de 7,07 secunde, iar în finală ar fi vrut să își îmbunătățească timpul, dar a alergat tot 7,07. Aceast timp însă, din păcate, a fost suficient doar pentru locul VII.

„Am simțit că ar fi trebuit să mă descurc mai bine, din păcate nu mi-a ieșit de data aceasta, dar lucrăm și la partea tehnică”, a declarat Samuel Jakab pentru pagina CSM.

O nouă zi, un nou record personal



În cea de-a doua zi însă, el a terminat pe locul II proba de 200 metri cu un nou record individual în sală de 22,57 secunde.

Totodată, în ciuda faptului că a avut piciorul în ghips în luna ianuarie, Samuel este foarte mulțumit de acest rezultat.

„Rezultatul arată un progres, deși sezonul a fost foarte dificil pentru mine. Am avut o singură cursă înainte de Campionatul Național, în ianuarie, dar asta a fost cu mult timp în urmă. La sfârșitul lunii ianuarie mi-am rupt la un antrenament degetul mic de la picior și am fost în ghips (1 săptămână în ghips și 2 săptămâni în orteză). Așa că m-am antrenat, am alergat cât şi cum am putut.

Eu și antrenorul meu am făcut tot ce am putut pentru a mă menține în formă, chiar dacă medicii nu susțineau acest lucru. Aveam și ceva dureri la picior și ceva încerca mereu să îmi îngreuneze situația. Am muncit din greu pentru că a trebuit să recuperăm timpul pierdut, dar în cele din urmă am ajuns până aici. Având în vedere circumstanțele, sunt mulțumit de rezultat. Vom continua să ne pregătim pentru cursele în aer liber și sunt convins că acolo va exploda bomba”, a mai spus acesta.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: csmtgm.ro