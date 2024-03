Imagini rare la la Expoziția itinerantă „Jandarmeria Română 1850 – 2020”

Distribuie

Cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Muzeul Județean Mureș, organizează expoziția itinerantă „Jandarmeria Română 1850-2020”. Vernisajul a avut loc la sediul Muzeului Județean Mureș, Secția Istorie și Arheologie, din Cetatea Medievală Târgu Mureș, luni, 25 martie, de la ora 13.00.

”Este o expoziție unică în România. Este rezultatul unei colaborări de succes între civil și militari, între muzografi și jandarmi, o colaborare a Muzeului Național de Istorie a României împreună cu Complexul Național Muzal ASTRA din Sibiu, cu Inspectoratul General al Jandarmerii Române, Asociația Rom Militar IA și o serie de colecționar de efecte militare. Expoziția este bazată pe o cercetare de foarte bună calitate, echilibrată și bogatiustrată, realizată de Nicola Adrian Alexe, muzeograf la Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu. Parte din această cercetare este prezentă în expoziție prin intermediul a15 replici de uniforme de jandarmi începând cu anul 1850 și până în anul 1948. Este o selecție reprezentativă care ne permite să înțelegem cum aceste uniforme au evoluat în decursul unui secol.

În completare, avem uniforme originale din perioada socialistă și din perioada de după 1990, inclusiv unele care se află și astăzi în folosință. De asemenea, în vitrine se regăsesc distincții, regulamente, prevecte, elemente de echipament, iar panourile din expoziție, care sunt trilingve în română, în engleză și maghiară, prezintă aspecte despre modul în care Jandarmeria, ca armă, a cunoscut momente de evoluție sau de involuție de-a lungul istoriei. Ca orice armă, fie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fie din cadrul Ministerului Apărării Naționale, istoria Jandarmeriei este marcată de numeroase organizări, reorganizări, evenimente majore la care a participat, precum Războiul de Independență, Primul Război Mondial, al 2-lea Război Mondial. Sunt amintite și aspecte despre anumite excese de zel care au fost realizate de jandarmi și în perioada celui de-al doilea Război Mondial, și în timpul grevelor de la Lupeni, și în perioada aceasta anilor 50 când au funcționat trupele de securitate”, a menționat Roaită Flavius Nicolae, muzeograf Muzeul Naţional de Istorie a Romȃniei Avram Iancu.

Expoziția reprezintă rezultatul unei colaborări de succes dintre Muzeul Național de Istorie a României, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Asociația RoMilitaria, Muzeul Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureș.

Muzeul Județean Mureș este a douăzecea instituție muzeală din România care găzduiește expoziția cu tematică militară. Aceasta a fost organizată mai întâi la Muzeul Național de Istorie a României, în 2020, ulterior fiind itinerată la mai multe instituții muzeale din Sighetu Marmației, Oradea, Arad, Buzău, Timișoara, Târgoviște, Brașov, Reșița, Satu Mare, Baia Mare, Călărași, Slobozia, Deva, Craiova, Constanța, Bistrița și Tulcea. Până în prezent, peste 40.000 de vizitatori au reușit să cunoască istoria Jandarmeriei Române prin intermediul unei cercetări calitative, echilibrate și obiective, având posibilitatea să vadă piese de patrimoniu reprezentative care ilustrează evoluția acesteia

Organizat cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, proiectul expozițional își propune să aducă în atenția publicului istoria acestei instituții care a îndeplinit un rol semnificativ în istoria modernă și contemporană a României. Întemeiată prin ordin domnesc în data de 3 aprilie 1850 de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Română şi-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al siguranţei cetăţeanului, al drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale.

În cadrul expoziției pot fi admirate o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii și publicații de specialitate, din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României și al Muzeului Jandarmeriei Române, alături de numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului ,,Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor – Nicolae Iorga – In memoriam eroilor jandarmi 1918-2018”.



Calu și subofițer Tașcă

Calu’ din Pistruiatul și subofițer Ioan Tașcă



Publicul vizitator va avea ocazia să vadă fotografii și documente relevante din patrimoniul Muzeului Județean Mureș și al Serviciului Județean Mureș al Arhivelor Naționale ale României. Sunt expuse fotografii și diplome de participare la diferite competiții, organizate în perioada anilor ’70, la nivelul Ministerului de Interne, care au aparținut subofițerului Ioan Tașcă și câinelui Calo, un ciobănesc german cu grad militar. Acesta din urmă a devenit cunoscut publicului prin apariția în serialul ,,Pistruiatul” (produs în 1973) și în filmul ,,Bunicul și doi delincvenți minori”, realizat 3 ani mai târziu. Calu’ a murit la vârsta de 14 ani şi este îngropat în curtea IJJ Mureş.

”În cadrul acestei expoziții, Muzeul Județean Mureș participă cu documente de arhivă reprezentând Secția de istorie și Secția de etnografie și artă populară și mai multe documente sunt din cadrul arhivei științifice a Muzeului de etnografie, am adunat o serie de fotografii, o serie de scrisori, documente dintre el a prânz și militari care s-au jandarmi care au care au funcționat aceste structuri ale Jandarmeriei și ne-a putut interpela în această expoziție.

Totodată am valorificat cercetarea pe care am efectuat-o personal la Serviciul Județean Mureș al Arhivelor Naționale unde am descoperit o serie de documente ce țin de organizarea jandarmeriei în perioada interbelică, în perioada comunistă, tot așa reprezentând activitatea pe teritoriul județului după împărțirea specifică jandarmerie pe sectoare și pe posturi în fiecare zonă a județului Mureș și am pus accent pe implicarea jandarmilor în această formă, în această structură a statului, pentru menținerea ordinii, liniștii publice, pentru respectarea libertăților și drepturilor cetățeanului. Parcurgând aceste documente, se dorește să se schime percepția asupra acestei instituții, acestei arme, să se înțeleagă că Jandarmeria a fost aproape de cetățeni, de comunitate, și desigur, trebuie analizată în funcție de perioada istorică la care ne referim, pentru că nu e totuna să analizăm activitatea jandarmeriei în perioada autoritară dictatorială, de exemplu, cum a fost perioada comunistă, sau într-un regim democrat”, a menționat dr. Dorel Marc, cercetător Secţia de Etnografie şi Artă Populară, Muzeul Județean Mureș.

Un rol semnificativ la realizarea expoziției îl are Nicolae Adrian Alexe, muzeograf în cadrul Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu, specialist în istoria Jandarmeriei Române și autor al cărții „Jandarmii și milițienii de la sate” publicată la editura ASTRA Museum din Sibiu în anul 2014. La organizarea expoziției a contribuit dr. Dorel Marc, cercetător științific, Muzeul Județean Mureș.

”Sperăm ca această expoziție să fie un punct de atracție, dar și un mijloc de convingere pentru tinerii mureșeni să se înscrie la instituțiile militare de învățământ, la școlile de subofițeri jandarmi de la Drăgășani și Fălticeni”, a menționat colonel Rotaru Luiza, din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Expoziția ,,Jandarmeria Română 1850-2020” va putea fi vizitată în cadrul secției de Istorie și Arheologie a Muzeului Județean Mureș, în perioada 25 martie – 30 aprilie 2024, potrivit informațiilor furnizate de Ötvös Koppány, director al Muzeului Județean Mureș. La vernisajul expoziției,, o scurtă prezentare a evenimentului a fost făcută și de colonel Marian Sorin, adjunct al Inspectorului șef.