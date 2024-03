Editura Edu din Târgu Mureș, sau o poveste despre inovație în educație

Distribuie

Privind rezultatele ultimei licitații de manuale școlare pentru clasele I și a II-a, organizată în anul 2023 de către Ministerul Educației, observăm că marele câștigător este Editura EDU din Târgu Mureș. În condițiile în care au fost mai mult de 10 edituri care au obținut 95 de puncte din 100 și, practic, s-au calificat pentru a fi pe lista manualelor aprobate, Editura EDU a fost preferată de aproape jumătate dintre cadrele didactice din România.

În acest an, în perioada 29 ianuarie – 12 februarie 2024 Ministerul Educației a selectat manualele de clasa I, pentru anul școlar 2024 – 2025. De această dată performanța editurii mureșene a fost și mai mare, EDU fiind aleasă de peste 50% dintre cadrele didactice din România. Până în data de 20 mai 2024, doar la clasa I, editura va expedia peste 180.000 de manuale de Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului, manuale realizate de Corina Istrate, Dora Măcean și Manuela Koszorus.

Cifrele sunt absolut fabuloase, drept pentru care vă prezentăm câteva detalii despre Editura EDU.

Consultând listafirme.ro, observăm că Edu Soft Marketing SRL și-a început activitatea în 2007 cu șase angajați și o cifră de afaceri de 30.415 lei, crescând constant de la an la an și ajungând în 2022 la 42 de angajați și o cifră de afaceri de 9.715.942 de lei.

Directorul companiei, prof. dr. Ciprian Năprădean, ne povestește cum a început totul: „Împreună cu prof. Daniela Ștefan și cu câțiva informaticieni coordonați de Tecsi Aron, am căutat să transformăm actul învățării într-o activitate plăcută și distractivă. În jurul acestui concept au gravitat treptat tot mai mulți dascăli, a căror expertiză s-a dovedit esențială. Implementând cele mai noi tendințe din domeniul educației asistate de calculator și a metodelor interactive de predare – învățare, am devenit un reper în educația românească.”.

Prof. Daniela Ștefan completează: „Succesul manualelor noastre școlare a venit cumva firesc. Principala noastră preocupare a fost cum să adaptăm gusturilor elevilor mijloacele didactice pe care le creăm. Pentru aceasta, am avut în vedere două direcții: una în care să adaptăm inovator metodele interactive de predare a conținuturilor din programa școlară, iar alta în care să integrăm jocul și distractivul în actul de învățare. În manualele și auxiliarele EDU gândim situații de învățare inedite, concepute ca pretext în stabilirea unor interacțiuni dinamice între copil și conținuturile programei școlare. Astfel, motivația intrinsecă guvernează actul învățării. Am căutat și căutăm mereu cele mai inovative modele de resurse didactice. De aceea, manualele și mijloacele de învățare ale Editurii EDU dezvoltă elevilor gândirea critică și spiritul de colaborare și lucru în echipă”.

Dincolo de valoarea resurselor educative create de editură, succesul comercial al companiei este și rodul sinergiei cu departamentul administrativ, coordonat de Aurica Năprădean și Horațiu Pavel.

”Povestea Editurii EDU este una despre succesul de a crede în educație inovativă. Aici, o mână de oameni implementează în educația românească tehnologii de ultimă generație, de realitate virtuală, realitate augmentată și inteligență artificială. Fiecare aduce în ecuația succesului editurii entuziasmul, creativitatea și ideile lui inovatoare”, a mai spus Ciprian Năprădean.