Dorin Florea, întâlnire consultativă cu Horațiu Suciu? Ce a spus fostul primar

Fostul primar al municipiului Târgu Mureș în perioada 2000-2020, Dorin Florea, a afirmat miercuri, 27 martie, la postul de televiziune M9 TV, că va avea o discuție ”ca doi oameni responsabili” cu ex-liberalul Horațiu Suciu, candidat independent pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș la alegerile locale din luna iunie a acestui an.

Invitat la emisiunea ”Obiectiv” realizată de jurnalista Codruța Turcu, fostul edil șef al municipiului Târgu Mureș a spus că îl leagă ”o amiciție corectă” de prof. univ. dr. Horațiu Suciu, căruia a promis că îi va furniza ”toate elementele tehnice” ce țin de conducerea instituției.

”Cu domnul Suciu o să am o discuție pentru că suntem colegi, am lucrat împreună ne știm foarte bine, știu calitățile lui profesionale, medicale. Mi-am dat seama că are nevoie serioasă de o discuție, pentru că despre ceilalți… nu discut despre ei. Și n-am văzut pe nimeni, mai ales reprezentantul unui partid cum este și domnul Suciu, n-am văzut reprezentanții lor să iasă cu probleme profesionale”, a afirmat Dorin Florea.

”Vreau să discut pentru că vreau să-i dau toate elementele. Toate elementele tehnice, de buget, de atitudini, de greșeli care s-au făcut. El a fost în Consiliul Local. A fost în Consiliul Local și cred că a văzut aceste lucruri”, a adăugat ex-primarul municipiului Târgu Mureș.



Alex TOTH