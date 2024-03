VIDEO, FOTO: Sfânta Taină a Maslului săvârșită la Centrul Medico-Social Deda

Distribuie

La inițiativa părintelui paroh Sergiu Andone, coordonatorul Centrului cultural-catehetic și pastoral „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Bistra Mureșului, opt preoți de pe Valea Mureșului Superior au săvârșit Taina Sfântului Maslu vineri, 29 martie la Centrul Medico-Social Deda. Acțiunea se înscrie în contextul „Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și al „Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”, urmând să fie continuată cu alte activități duhovnicești și social-filantropice la Centrele social-medicale și de îngrijire a persoanelor vârstnice din zona Reghinului.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta frumoasă. În urmă cu aproximativ o lună părintele Sergiu Andone, cel care conduce centrul nostru catehetic de pe Valea Mureșului Superior a venit cu o idee foarte bună, să facem un Sfânt Maslu aici la Centrul Medico-Social din Deda. Când am auzit ideea părintelui Sergiu am înțeles că este una foarte bună, și iată că Dumnezeiu a binevoit ca în această a doua săptămână din Post să fim aici împreună, cler și credincioși pentru a săvârși Sfânta Taină a Maslului la Centrul Medico-Social din Deda. Ne-am rugat atât pentru cei bolnavi cât și pentru cei care lucrează în acest centru. Ne-am rugat pentru toată lumea. Prezența Duhului Sfânt am simțit-o cu toții în această zi duhovnicească de vineri, 29 martie a anului 2024 când Patriarhia Română marchează „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” și Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginți. Nutrim speranța să ne mai întâlnim, peste un an, peste doi, să ne rugăm pentru toată suflarea din acest centru medico-social de la Deda”, a precizat părintele paroh Gabriel Fărcaș, Parohia Ortodoxă Deda.

Alături de cei opt preoți care au săvârșit Taina Sfântului Maslu, Gabriel Fărcaș, Parohia Ortodoxă Deda, Sergiu Andone, Parohia Ortodoxă Bistra Mureșului, Ioan Brici, Ionuț Cadar, Parohia Ortodoxă Filea, Gabriel Bota, Parohia Ortodoxă Pietriș, Mihai Vlasa, Parohia Ortodoxă Idicel, Sorin Burian, Parohia Ortodoxă Lunca Bradului, Eugen Piti, Parohia Ortodoxă Stânceni, a onorat cu prezența și primarul comunei Deda, Lucreția Cadar, prilej să mulțumească sfinților părinți și să puncteze investițiile care s-au făcut la Centrul Medico-Social din Deda.

„Dumnezeu a rânduit ca astăzi, în prezența preoților de pe Valea Mureșului Superior să se realizeze această Sfântă Taină a Maslului în Postul Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos, lucrare care să aducă peste acest centru medico-social binecuvântarea lui Dumnezeu, se aducă sănătate celor 35 de persoane internate în acest centru astfel ca aceștia să poată să-și ducă viața, să le fie asigurat un adăpost, să aibă o hrană și îngrijire medicală de care au nevoie. Este o binecuvântare și mulțumim lui Dumnezeu pentru că Deda are acest centru unde putem da o mână de ajutor celor vârstnici. Nu greșesc când afirm că datorită sprijinului pe care Primăria comunei Deda pentru funcționarea acestui centru, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o comună frumoasă. Consider că ajutorul lui Dumnezeu vine și din faptul că îngrijim acești oameni, avem grijă de ei, noi cei care reprezentăm Primăria Comunei Deda și personalul de aici pentru ca acești oameni să poată să-și trăiască viața în condiții cât se poate bune”, a precizat Lucreția Cadar.

Perspectiva sună bine

„Anul trecut am făcut o dotare a acestui centru în valoare de 600.000 lei grație unui proiect realizat de Primăria Deda. Aici intră dotările pentru bucătărie, pentru spălătorie, pentru tot ceea ce înseamnă încălzire. În luna aprilie va începe un proiect de 6 milioane de lei pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului și pentru îmbunătățirea condițiilor pentru oamenii care își duc traiul aici, urmând ca la sfârșitul anului acesta să avem o majorare a locurilor de internare la 50, lucru posibil prin plecarea medicilor de familie, a medicului stomatolog către noul centru medical ce va fi inaugurat în comuna Deda”, a spus primarul comunei Deda.

Printre inițiatorii acestei acțiuni de suflet se numără părintele paroh Sergiu Andone, cel care conduce Centrul cultural-catehetic și pastoral „Sfantul Mare Mucenic Pantelimon” al preoților de pe Valea Mureșului Superior.

„Am venit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Nostru Părinte Irineu al Alba Iuliei. Cu acordul părintelui protopop Valentin Vârva începem o activitate pe care ne dorim să o ducem la bun sfârșit pe Valea Mureșului, și anume oficierea Sfintei Taine a Maslului la fiecare dintre centrele medico-sociale de pe vale. Astăzi s-a rânduit să începem aici la Deda. Sperăm ca acest Maslu să devină o tradiție de acum înainte, ne-am dori să venim în fiecare an să aducem o mângâiere prin această Sfântă Taină tuturor celor care sunt în acest centru medico-social din Deda și în celelalte centre” a spus părintele Sergiu Andone.

La finalul slujbei cei prezenți au primit din partea preoților iconițe cu Sfântul Mucenic Pantelimon, cei internați au primit alimente, precum și un cadou cu totul special, Icoana Sfântul Mare Mucenic Pantelimon dăruită centrului din Deda de către părintele Sergiu Andone. Tot ca un gest de suflet, a fost adusă pentru a putea fi privită și atinsă icoana Sfintei Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon.

„La o zi distanță de acest Maslu, sâmbătă, 30 martie o sărbătorim pe mama Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfânta Cuvioasă Euvula. Nu a fost în gând să venim cu acest odor deosebit, dar mă gândeam ce-ar fi spus mama dânsului dacă nu aduceam astăzi icoana aici la acest maslu. Este o binecuvântare pentru că a fost sfințită în ajunul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Este prezentă la toate bisericile și mănăstirile care doresc să o primească la astfel de sfinte slujbe. Am adus-o aici la acest centru pentru bucuria celor sunt aici astfel ca ei să o poată atinge și închina la acest odor. De aceea am venit ca să aducem această alinare prin rugăciune, prin prezența noastră și mai ales să lăsăm în semn de prețuire și de colaborare Icoana Sfântului Pantelimon pe care am sfințit-o azi dimineață. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să rânduiască sănătate celor care au nevoie, sănătate și putere celor care slujesc în acest centru care au această misiune sfântă. Nu este deloc ușor să-i îngrijești pe părinți, pe bunici, pe toți cei dragi care în acest centru sunt ca într-o familie. Pentru acest lucru Dumnezeu o să vă răsplătească cu drag”, a spus părintele Sergiu Andone.

Gazdele s-au declarat extrem de onorate pentru minunatul cadou oferit personalului și celor internați în cadrul centrului, prin vocea Eugeniei Ghelbet.

„Am avut deosebita plăcere de prezența preoților de pe Valea Mureșului care ne-au adus o lumină sfântă. Binecuvântările lor vor rămâne spre tratamentul sufletelor pacienților și spre binele centrului. Le mulțumim din suflet, cu onoare, cu smerenie, cu credință, cu tot sufletul nostru. Ne-am dori o colaborare pe mai departe pentru a putea repeta aceste sfinte rugăciuni care sunt foarte benefice pentru noi și pentru pacienții noștri”, a spus dr. Eugenia Ghelbet din cadrul Centrului Medico-Social Deda.

Alin ZAHARIE