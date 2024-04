FOTO/VIDEO – David Mathe de la Școala Gimnazială „Dacia”, medaliat cu aur la Olimpiada Națională de Matematică. „Un copil extraordinar din toate punctele de vedere”

Distribuie

David Mathe, elev în clasa a VIII-a C la Școala Gimnazială „Dacia” din municipiul Târgu Mureș a obținut rezultate impresionante la Faza Națională a Olimpiadei de Matematică. Elevul mureșean a obținut medalia de aur și premiul doi pe țară la Olimpiada desfășurată în perioada 3-7 aprilie la Huși, județul Vaslui. Adolescentul a reușit să obțină 22 de puncte din totalul de 28, fiind un rezultat demn de admirat. David urmează să participe la probele de baraj pentru Balcaniadă și pentru Olimpiada Internațională de Matematică.

Pentru a afla mai multe despre povestea olimpicului, cotidianul Zi de Zi a stat de vorbă cu elevul mureșean, dar și cu profesorul care l-a îndrumat pe parcursul pregătirii pentru olimpiadă, cât și cu directorul unității de învățământ la care studiază.

David Mathe: „Matematica este un mod de gândire”

Fără să stea prea mult pe gânduri, David ne-a spus că matematica, pentru el, înseamnă un mod de gândire, o ușă spre rezolvarea oricărei probleme care se ivește în viața de zi cu zi, adăugând ulterior că excelența în matematică se poate atinge doar dacă „ești făcut” pentru asta și doar prin foarte mulltă muncă.

„Matematica, pentru mine, este un mod de gândire, fiind o știință care te ajută să te dezvolți și să rezolvi problemele de care te lovești în viața de zi cu zi. Matematica a intrat în viața mea destul de devreme, m-a pasionat încă din primul an de gimnaziu, iar după ce am intrat în clasa a VI-a am început să mă pregătesc într-un mod mai competitiv, să-i spun așa, din dorința de a mă perfecționa. Competițiile le-am început încă de mic, însă abia în clasa a VII-a, pregătit de doamna profesor de la clasă, Nicoleta Todoran, am decis că vreau să mă pregătesc pentru Olimpiada Națională, cu dorința de a ținti mai sus. Astfel, după pregătirea alături de doamna profesoară și cu mult exercițiu autodidactic, m-am calificat la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică în 2023, unde am reușit să obțin medalia de argint. Anul acesta mi-am depășit limita și am câștigat medalia de aur și premiul al doilea”, ne-a mărturisit elevul.

Întrebat cum se simte ca și campion național, David a răspuns modest, dar cu încredere de sine, că este o bucurie mare, dar avea siguranța unui punctaj mare, fiind conștient că pregătirea acerbă de pe parcursul anului nu va fi în van. „Pentru început am avut emoții, însă, în același timp, știam că sunt foarte bun având în vedere că particip la extrem de multe cursuri de matematică alături de mulți elevi care excelează și mereu am văzut că sunt, de cele mai multe ori, cu un pas în fața lor. A fost o bucurie imensă când am fost premiat, să știu că am obținut un punctaj foarte bun și mă aflu pe podium, dar totodată, a fost și o ușurare că am scăpat, oarecum, că am trecut foarte bine peste ea. Acum urmează probele de baraj pentru a vedea cine va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Matematică, însă știți cum e, măcar de „o grijă” am scăpat”, ne-a spus olimpicul cu un zâmbet larg pe față.

Visul său, printre altele, este acela de ajunge să reprezinte România la Olimpiada Internațională de Matematică, fiind un punct greu de atins, însă nu imposibil, se asigură el. „Spuneam la început că în clasa a VII-a mi-am dat seama că vreau să performez în matematică, iar în clasa a VIII-a am țintit mai sus, visul meu încă de la începutul anului școlar fiind acela de a merge la Olimpiada Internațională să reprezint cu mândrie țara noastră și orașul din care provin. Anul trecut m-am calificat la baraje, dar nu am ajuns foarte departe. Acum vreau să dau tot ce am mai bun din mine pentru a trece cu bine de această etapă și să ajung la faza internațională, în lotul final”, afirmă adolescentul.

David Mathe, despre competitorii săi: „M-am bucurat pentru toți cei aflați acolo. Doar noi știm cât de multă muncă depunem pentru a deveni olimpici”

Blândețea, bunătatea, fairplay-ul și modestia i se citesc pe față. După ce a fost întrebat cum s-a simțit înconjurat de colegii săi olimpici, în loc să ne răspundă într-un glas că și-a dorit să îi întreacă pe toți, David ne-a povestit că s-a simțit foarte bine, în largul său, chiar bucuros că s-a întâlnit cu toți cei care nutresc iubire pentru aceeași știință. „Chiar dacă a fost vorba de o competiție acerbă, un concurs la care au participat cei mai buni elevi matematicieni, nu m-am simțit nici măcar o secundă constrâns de această idee. Ba chiar din contră, m-am bucurat foarte mult să îmi văd colegii, pe care, doar unii dintre ei, îi cunoșteam din competițiile anterioare și cu care am discutat de-a lungul timpului. M-am simțit foarte în largul meu alături de ei, fiind un mediu foarte plăcut în care am putut să discutăm deschis despre pasiunea care ne leagă. M-am bucurat chiar și pentru colegii care au obținut punctaje mai mari decât mine, căci doar noi știm cât de multă muncă depunem pentru a deveni olimpici”,

Cât despre viitorul său, David ne-a mărturisit că este destul de sigur de ceea ce vrea. Și-a construit deja o „schiță” a ceea ce vrea să devină și a început, încă de pe acum, să își contureze tabloul profesional. „Fiindcă mă gândesc încă de pe acum la viitorul meu, am ales să mă înscriu la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, unde, sper să intru la profilul matematică-informatică, deoarece asta îmi doresc să fac mai departe, să studiez și să muncesc în domeniul informaticii. Cât despre facultate, chiar dacă poate este prea devreme să mă gândesc la asta, îmi doresc să studiez la o Universitate de profil din străinătate”, a adăugat elevul.

Când a venit vorba despre susținătorii săi, elevul a vorbit cu mândrie despre colaborarea cu profesorii săi, cu școala, menționându-i cu îndârjire pe părinții săi, pilonii cei mai importanți ai reușitelor sale. „Cei mai mari susținători ai mei sunt doamna profesoară, părinții mei, dar și școala, căci fără ajutorul celorlalți profesori de la clasă și al doamnei director nu aș fi putut avea atât de mult timp pe care să mi-l dedic exclusiv pregătirii pentru matematică. Aș adăuga-o și pe doamna învățătoare Vasilica Roată, cadrul didactic cu care am rămas într-o strânsă legătură chiar și după ce am încheiat ciclul primar”, a manționat olimpicul.

Prof. Nicoleta Todoran: „David este un copil extraordinar din toate punctele de vedere”

Iubirea pentru matematică și-a descoperit-o în primii ani ai școlii gimnaziale, după cum chiar el ne-a spus, iar profesoara de la clasă, Nicoleta Todoran, a fost cea care a văzur scânteia din ochii elevului. Alături de ea, David a reușit să ajungă la un nivel de excelență demn de admirat chiar și de către profesori, demonstrand că vechiul proverb „profesorul și-a făcut bine treaba în momentul în care elevul îl întrece” se poate pune în aplicare.

„Îi sunt profesoară încă de la începutul gimnazialei. Pregătirea pentru concursuri am început-o în clasa a VI-a, în timpul orelor online. Ce îmi amintesc din perioada aceea este că lui David nu i-a plăcut deloc online-ul, și cred că acela a fost motivul pentru care de abia în clasa a VII-a a reușit să strălucească, fiind momentul în care a realizat că îi place și că poate să exceleze în matematică. David este un copil extraordinar din toate punctele de vedere. Este de o modestie cum rar întâlnești, dar în același timp își cunoaște potențialul și are o atitudine de învingător prin faptul că tratează foarte corect, fairplay aș putea spune, competitorii. De asemenea, cu colegii lui de clasă are o atitudine de cooperare și în nicio secundă nu s-a ascuns de ceilalți, sub forma de „ce știu eu e doar al meu și vouă nu vă explic, căci sunteți competitorii mei”, nu! Niciodată. Această colaborare cu colegii săi arată calitățile sale umane, nu neapărat de matematician”, ne-a mărturisit profesoara de matematică Nicoleta Todoran.

„Un mic geniu”, așa l-a descris doamna profesor pe David, adăugând nenumărate calități la fiecare propoziție. „Mi-am dat seama că David este un mic geniu al matematicii prin clasa a VII-a când venea la finalul orei și îmi spunea „îmi dați ceva de lucru?”. La un moment dat i-am dat vreo 50 de exerciții și la două zile a venit cu ele rezolvate și mi-a spus, „îmi mai dați ceva? Căci le-am terminat pe toate”. În momentul acela mi-am dat seama că va ajunge departe. De extrem de multe ori mintea lui a devenit o provocare chiar și pentru mine, ridicându-mi deseori mingea la fileu. Pot spune că și eu am progresat foarte mult prin el. A trebuit să mă pregătesc pentru a putea ține ștacheta la aceeași înâlțime, ba chiar să o mai ridic. Am mai avut elevi în trecut care au atins performanțe uluitoare în matematică, concurând inclusiv la Etapa Națională a Olimpiadei, însă David a fost primul meu elev care a ajuns în etapele de baraj. Chiar dacă a spus că nu a ajuns foarte departe anul trecut, vă spun eu că a ajuns extrem de departe, la ce-a de-a doua fază a barajului, doar prin pregătirea pe care am făcut-o noi împreună și, bineînțeles, prin orele de muncă depuse de unul singur. Mi-a demonstrat atunci că potențialul său este foarte mare, mintea lui fiind ca un burete care absoarbe repede informația. Nu a trebuit să îi explic niciodată de două ori aceeași teoremă”, a adăugat profesoara.

La final, profesoara, cu ochii înlăcrimați și-a adus aminte de momentul în care elevul său a fost premiat cu medalia de aur, declarându-ne că acel sentiment de mândrie nu se poate descrie în cuvinte. „Îmi doresc foarte mult să reușească tot ceea ce își propune. Sentimentul pe care l-a trezit în mine atunci când a devenit campion național la matematică, pentru mine ca și tutore, este unul de mândrie absolută, de nedescris. Singurul lucru de care îmi pare rău este că pleacă”.

Director Mihaela Santa: „Cât de mândră sunt? Mi-au dat lacrimile când am văzut festivitatea de premiere”

Directorul Școlii Gimnaziale „Dacia” din Târgu Mureș, unitatea de învățământ la care studiază olimpicul, și-a dorit să își exprime mândria pe care o are făță de elevul său, ba mai mult, aceasta ne-a mărturisit că a lăcrimat în timpul premierei, în momentul în care numele lui David a fost rostit în fața tuturor.

„E o mare bucurie să știu că în școala noastră avem un elev atât de serios și de ambițios. Un copil pe care eu îl admir pentru că dă dovadă că este mereu într-o permanentă competiției cu el însuși. Sunt extrem de încântată de această echipă: elev, părinte și școală, și de faptul că această relație se manifestă atât de bine, o relație care, bineînțeles, vine în beneficiul elevului. Pentru el părinții fac anumite eforturi și școala se străduiește atât cât poate să-i asigure pregătirea necesară. Până la urmă mulțumirea cea mai mare o are copilul. Ceea ce a reușit David este cu adevărat o performanță și îi felicit în egală măsură pe toți cei care au ajutat ca lucrul acesta să se întâmple. Cât de mândră sunt? Mie mi-au dat lacrimile când am văzut festivitatea de premiere de la Huși și nu sunt profesorul de la clasa lui David, nu vreau să știu ce au simțit ceilalți în momentul acela”, a concluzionat directorul unității de învățământ.

Olimpiada Națională de Matematicp s-a încheiat duminică, 7 aprilie, cu premierea olimpicilor și plecarea acestora către case. La Târgu Mureș au fost circa 380 de participanți de liceu, iar la Huși, în județul Vaslui, aproape 200.

Text & foto: Lorena PINTILIE