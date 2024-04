Găsește locul de muncă potrivit la Târgul de Cariere | Mureș! Peste 600 de joburi disponibile

Distribuie

Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova, revine la Târgu Mureș și aduce candidații față în față cu angajatori din diverse domenii de activitate, precum: producție, automotive, inginerie, farmaceutic, IT, energie, servicii & BPO, marketing sau comunicare. Târgul de Cariere | Mureș va avea loc în data de 18 aprilie, la Teatrul Național din Târgu Mureș, între 11:00 și 18:00.

Din 2006, Târgul de Cariere pune piața muncii în mișcare și aduce mereu angajatori din diverse domenii de activitate aproape de public, înțelegând, la nivel local și nu numai, nevoile mediului profesional. Indiferent dacă ești în căutarea unui loc de muncă, dorești să iei pulsul mediului profesional, urmărești atragerea de talente în compania ta sau creșterea notorietății brandului de angajator, la Târgul de Cariere faci un pas important spre îndeplinirea obiectivelor tale. Așadar, hai să scriem împreună o poveste de succes, a declarat Maria Petruța, PR Manager la Târgul de Cariere.

Peste 600 de locuri de muncă

Până în acest moment, la Târgul de Cariere | Mureș au confirmat prezența peste 20 de companii. Angajatorii care vor lua parte la eveniment sunt în căutare de noi talente și abia așteaptă să îți prezinte povestea companiei lor, ofertele de angajare sau oportunitățile profesionale pe care ți le pun la dispoziție, pentru a te convinge să li te alături. Printre companiile care vor fi prezente la Târgul de Cariere se numără: Stada, E.ON Delgaz Grid, Hirschmann Automotive, Bosch, La Lorraine, Euro Gas Systems, Fomco Group, Azomureș, Principal33, JABS Glodeni sau IRUM. Angajatorii prezenți oferă candidaților peste 600 de locuri de muncă, iar printre rolurile disponibile se află: specialiști în relații și suport clienți, consultanți financiari, ingineri, programatori, mecanici, operatori back office, team leaderi, agenți de vânzări, testeri, operatori de producție, studenți pentru diverse internshipuri.

Școala de Cariere by BCR, meciuri de Football Club 24, quiz-uri și premii

Târgul de Cariere nu revine la Mureș doar cu joburi, ci și cu o serie de activități conexe. Reprezentanții Școala de Cariere by BCR vor susține, în cadrul evenimentului, în intervalul orar 12:00 – 13:30, un workshop despre cum îți poți alege și cum te poți pregăti pentru un prim job care contează și care te poate susține în planurile tale. Astfel, vei învăța de la profesioniști în domeniu cum să identifici care sunt cele mai potrivite joburi pentru tine, ce este important să incluzi în CV sau ce trebuie să ai în vedere când te pregătești pentru un interviu.

De asemenea, organizatorii vor pune la dispoziție participanților o zonă de gaming, unde aceștia vor putea juca, în mod gratuit, meciuri de Football Club 24. În același timp, la eveniment, vor avea loc și quiz-uri, în cadrul cărora candidații care vor răspunde corect la întrebări vor câștiga premii oferite de companiile participante. Mai mult decât atât, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale vor participa la eveniment cu un stand inedit și vor oferi celor prezenți posibilitatea de a vedea îndeaproape cum arată un echipament balistic sau un sistem de parașută tip aripă folosit de Forțele pentru Operații Speciale.

Câștigă premii Logitech și colorează-ți viața la job

Logitech se alătură, și la această ediție, evenimentelor Târgul de Cariere și oferă o serie de premii care vor colora viața angajaților la job (boxe, căști, mouse-uri, tastaturi). Pentru a le câștiga, candidații trebuie să participe la sesiunile de quiz din cadrul evenimentului și să răspundă corect la întrebările menite să le testeze cunoștințele cu privire la locul de muncă.

După 18 ani de implicare și dedicare în piața forței de muncă din România, Târgul de Cariere este locul în care angajatorii și candidații au oportunitatea de a sta față în față, de a schimba impresii și de a discuta despre oportunități profesionale, cultura organizațională, procesul de recrutare sau mediul de lucru. Așadar, dacă ești în căutarea unui job sau dorești să afli care sunt noutățile și tendințele din mediul profesional, Târgul de Cariere îți oferă variante. Îndrăznește să-ți scrii propria poveste la Târgul de Cariere | Mureș!

Chiar dacă primul pas spre angajare e față în față, poți aplica și online la joburile existente, cu ajutorul unui cont creat înainte, în timpul, dar și după eveniment, pe platforma targuldecariere.ro/mures.