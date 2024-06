FOTOREPORTAJ: Editura Edu din Târgu Mureș, 18 ani de ”educație altfel”

Echipa Edu, editură târgumureșeană care a contribuit semnificativ la revoluționarea conceptelor educaționale de la nivelul grădinițelor și învățământului primar din România, sub generosul motto ”Bucuria de a învăța”, a aniversat sâmbătă, 22 iunie, primii 18 ani de activitate.

Premiile Edu

Momentul aniversar a avut loc în incinta Restaurantului Agora din Târgu Mureș, unde câteva zeci de angajați și colaboratori Edu au participat la un eveniment care a avut de toate: decernarea premiilor Editurii Edu, momente prețioase de socializare, bucate și băuturi alese și un party de neuitat, ”marca Edu”.

”Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi aici, la aniversarea de 18 ani a Editurii Edu”, a afirmat prof. dr. Ciprian Năprădean, directorul Editurii Edu din Târgu Mureș.

Prof. dr. Ciprian Năprădean a decernat apoi, împreună cu ec. Aurica Năprădean, director economic al Editurii Edu din Târgu Mureș, premii și diplome Magna Cum Laude pentru cei mai eficienți și mai vechi colegi care au reușit frumoasa performanță ca în 18 ani de activitate să propulseze Edu în elita editurilor din România care își desfășoară activitatea în jurul ideii de ”educație altfel”.

”Cu toții sunteți foarte importanți, asta este placa pe care o prezint în fiecare an, dar eu chiar cred în ea”, a subliniat directorul Editurii Edu din Târgu Mureș.

Entuziasm, creativitate și idei inovatoare

De-a lungul celor 18 ani de activitate, echipa Editurii Edu din Târgu Mureș a conceput și dezvoltat numeroase softuri educaționale, manuale școlare și auxiliare, aplicații interactive și, în premieră pentru România, jocuri educative 3D. Produsele editurii utilizează cele mai inovative modele de resurse didactice și se adresează atât copiilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele pregătitoare și clasele I-IV.

”Povestea editurii noastre se scrie și se rescrie în continuare. În prezent suntem aproape 50 de angajați și câteva sute de colaboratori. Implementăm în educația românească tehnologii de ultimă generație, de realitate virtuală și realitate augumentată. Fiecare dintre noi aducem în ecuația succesului editurii entuziasmul, creativitatea și ideile noastre inovatoare”, este mesajul transmis clienților, partenerilor și prietenilor de echipa Editurii Edu din Târgu Mureș.

(A.T.)