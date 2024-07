VIDEO. Magazin nou în Târgu Mureș

Magazinul caritabil Charity Boutique deschis pr strada Revoluției 6, vis a vis de Colegiul Național de Artă, este o premieră în orașul nostru. Conceptul este implementat de Asociația Divers reprezentată de președintele Koreck Mária, ajutată de fiul ei, Nemes Tibor. Inițiativa a venit odată cu demararea proiectului Orașul Ajută, derulat cu scopul de îmbunătățire a situației socio-educaționale a familiilor vulnerabile social din Târgu Mureș cu un focus special pe copii, familii monoparentale, bolnavi și vârstnici. Mureșenii s-au mobilizat atât de mult, încât trebuia găsită o soluție pentru a valorifica donațiile primite.



Charity Boutique este locul unde banii obținuți din vânzări susțin diferite cauze sociale, venind astfel în sprijinul celor care au nevoie de ajutor. Odată ce cumperi, pe lângă faptul că faci o faptă bună pentru alți oameni, ești și eco-friendly, deoarece dai hainelor, cărților și celorlalte obiecte o nouă șansă la utilizare. Produsele nu au prețuri, dar la plecare poți lăsa o sumă în cutia de donații sau să donezi, la rândul tău.



Pe rafturile acestui magazin micuț și cochet sunt scoase la vânzare jucării, cărți, decorațiuni, haine, bijuterii, încălțăminte și alte mărunțișuri.

Poți dona și tu, direct în magazin, îmbrăcăminte sau alte lucruri în stare bună, care nu îți mai sunt necesare, donațiile se fac în baza unui proces verbal.

”Odată cu proiectul Orașul ajută, am cerut tot timpul mâncare pentru beneficiari, dar am primit și foarte multe haine și încălțăminte. La Budapesta am văzut acest concept, fiecare ia ce vrea și lasă bani în cutia de donații. Avem deja o lună de zile de la deschiderea magazinului și pot spune că a fost bine primit, s-a auto-susținut în această perioadă. Din păcate, nici legislația nu ajută deloc, pentru că și întreprinderile sociale sunt impozitate la fel, cu alte cuvinte, toți care lucrăm voluntari, lucrăm pentru stat, se impozitează și ceea ce rămâne merge spre cazurile socale pe care le avem ”, a menționat Koreck Mária.



Economia socială apare într-o societate în care problemele comunităților nu sunt în totalitate rezolvate de sectorul public sau privat. Astfel, în căutarea unor soluții noi la probleme sociale, economice sau de mediu apar diferite forme de organizare cum ar fi: cooperativele, asociațiile, fundațiile sau întreprinderile sociale.

Obiectivul principal al economiei sociale nu este profitul, așa cum se întâmplă în cazul economiei de piață, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele vulnerabile sau pentru membrii comunității care nu au acces la suficiente resurse pentru a se dezvolta.

Una dintre cele mai întâlnite forme de organizare ce are ca scop creșterea nivelului de trai este întreprinderea socială, iar aceasta poate fi regăsită în diferite sectoare de activitate. Deși întreprinderile sociale pot fi și mari și mici, și furnizează servicii sau oferă produse diferite, se aseamănă prin câteva caracteristici, respectiv îndeplinirea obiectivelor sociale este mai presus decât obținerea de capital, implicarea actorilor sociali pe baza solidarității și responsabilității sociale, comuniune între interesele membrilor întreprinderii și interesul comunității Independența față de autoritățile publice, investirea profitului în beneficiari, și lansează inițiative în comunitate pentru rezolvarea problemelor locale.

Asociaţia Divers promovează, începând din anul 2007, cunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, fizice, de gen, în societate, respectiv promovează apărarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a cetăţeniei active.