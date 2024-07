FOTO: ”Gliga Instrumente Muzicale”, expoziție la Brașov

Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat joi, 18 iulie, în calitate de președinte al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, la deschiderea lucrărilor primei Conferințe interdisciplinare internaționale despre cercetarea, proiectarea, execuția și testarea viorilor, cu tema ”Interdisciplinary approach of musical instruments – from design and testing, to audience”, eveniment organizat la Universitatea ”Transilvania” din Brașov.

”Am avut astăzi onoarea de a transmite aprecierea și respectul meu profesorilor și tuturor celor implicați în implementarea proiectului, la Universitatea din Brașov. Conferința este organizată cu sprijinul echipei interdisciplinare a proiectului ACADIA, coordonat de prof. dr. ing. Mariana Domnica Stanciu, și realizat în colaborare cu firma Gliga din Reghin și cu sprijinul lutierului Vasile Gliga. Un punct de atracție al conferinței a fost Expoziția de instrumente muzicale cu coarde, ce a inclus piese din colecția ”Gliga Instrumente Muzicale” și din colecțiile artiștilor lutieri din ”Asociația Artiștilor Lutieri din România”, printre care Alin Stoica, Claudiu Mare, Virgil Bândilă, Paul Bândilă, Aurelian Mare și Călin Vultur”, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița Gliga.

Totodată, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților a subliniat că ”România s-a situat pe locul 1 în Europa la exportul extracomunitar de instrumente muzicale cu coarde și arcuș, datorită instrumentelor muzicale fabricate la Reghin.”

